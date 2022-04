Raquel del Rosario parla de la greu malaltia que gairebé li canvia la vida

Raquel del Rosario fa servir el seu perfil d’Instagram com una finestra oberta amb els seus seguidors, amb els quals comparteix totes les seves reflexions. Fa un parell de mesos, va publicar-hi fotografies de l’atac que havia patit el seu fill petit. La cantant, que viu als Estats Units, va haver de rescatar el nen de les urpes d’un puma que va colar-se al jardí de casa seva. Ara és ella la protagonista de la història que ha revelat, la que té a veure amb un problema de salut que va experimentar quan era jove.

L’antiga líder de El sueño de Morfeo, també coneguda mediàticament per la seva relació amb Fernando Alonso, treu a la llum que van detectar-li una malaltia molt greu quan només tenia 16 anys: “Els metges van veure que tenia una escoliosi doble, la desviació lateral de la columna vertebral, i l’única solució que veien factible era fixar tota la columna amb peces metàl·liques. Em van donar una data pròxima per a l’operació, ja que veien que era urgent. Els meus pares van buscar una segona opinió, vam viatjar a Madrid i em van dir que estava al límit… però que si no hi havia més curvatures de l’esquena, podria no operar-me i portar una vida normal”.

Van decidir arriscar-se per no comprometre tota la vida de la jove, que hauria de portar una estructura metàl·lica a l’esquena durant tota la vida i que això li impediria quedar-se embarassada. La salut espinal és important, del que es va adonar en aquell moment: “És el nostre suport i també el nostre centre. A. través de la nostra columna vertebral es troben els centres energètics del cos des de la base fins al cap. Avui agraeixo als meus pares amb tota l’ànima haver fet cas el seu instint i haver demanat una altra opinió”.

Raquel del Rosario confessa que va patir un problema de salut greu | Instagram

Certament la seva vida seria totalment diferent si haguessin fet cas al doctor que els proposava una decisió tan dràstica. Ara mateix no seria mare dels dos fills i tampoc no podria fer ioga, una pràctica que recomana a tothom sempre que té ocasió.