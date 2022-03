Pedro Almodóvar, duríssim amb Will Smith

Encara bullen les xarxes socials i les columnes d’opinió parlant de la bufetada que l’actor Will Smith va propinar en directe durant la gala dels Oscars a l’humorista Chris Rock, després que aquest fes una broma de mal gust sobre l’alopècia de la seva dona. Però qui no s’havia pronunciat encara és Pedro Almodóvar. Finalment, el reconegut director de cinema ho ha fet en una crònica escrita en primera persona i publicada a ‘Eldiario.es‘.

Will Smith gira la cara del presentador dels Oscars – Youtube

Almodóvar no parla d’aquest episodi fins el final del seu article, on s’explica: “Deliberadament he obviat l’episodi violent del qual només es parlava l’endemà. Jo estava a escassos quatre metres d’on va passar tot. En els plans generals picats jo soc el caparró blanc que es veu a la foto”. En aquest sentit, el director de cinema es queixa: “Em nego al fet que aquest episodi marqui la gala i sigui el protagonista d’una cerimònia on van passar moltes més coses i de molt més interès”, i concreta: “Va guanyar Drive My Car, per a mi, sense discussió la millor pel·lícula de l’any. I també el documental Summer of Soul, el meu favorit”.

Però Almodóvar no pot evitar parlar del desagradable episodi entre Will Smith i Chris Rock: “Com he dit, jo estava molt a prop dels protagonistes i em produeix una sensació d’absolut rebuig el que vaig veure i el que vaig sentir. No només durant l’episodi, sinó també després, en el discurs d’agraïment, un discurs que més aviat semblava el d’un predicador”, diu el director de cinema, que afegeix, molt contundent: “No es defensa ni protegeix la família a base d’hòsties, i no, el dimoni no s’aprofita dels moments culminants per a fer de les seves”.

Pedro Almodóvar | Europa Press

“El dimoni no existeix”

En aquesta línia, afegeix: “El dimoni, de fet, no existeix. És un discurs fonamentalista que no hauríem d’haver escoltat ni vist. Alguns agraeixen que va ser l’únic moment real de la cerimònia, es refereixen a aquest monstre sense cara que són les xarxes socials. Per a ells, àvids de carronya, va ser sens dubte el gran moment de la nit”.