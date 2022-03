María Teresa Campos, desesperada i entre llàgrimes: “Necessito treballar”

María Teresa Campos és una de les presentadores espanyoles amb la carrera televisiva més completa. Va arribar a ser la número 1 de la petita pantalla, fins que va patir un ictus que va coincidir amb una etapa en la que Telecinco preferia periodistes més joves. Des de llavors no ha fet una altra cosa que demanar feina per activa i per passiva, sense entendre que els mitjans consideren que ja no pot posar-se al capdavant d’un programa. Fins i tot la seva filla Terelu ha lamentat públicament que no s’adoni que els seus anys han acabat i que ha d’acostumar-se a la feina de jubilada. Aquest dijous, María Teresa ha demostrat que no accepta aquesta realitat i ha fet una petició desesperada en el programa d’Anne Igartiburu a Telemadrid.

La icònica presentadora ha estat la convidada de 10 minutos, una reaparició televisiva que aprofitava per demanar feina: “Necessito treballar, encara que només sigui una mica. Treballar omple la meva vida perquè així no estic a casa assegura. No vull posar-me a plorar, però aquesta situació m’està fent molt de mal…”, reconeixia visiblement emocionada. Fa molt que no li donen feina, però ella continua volent-ne una: “No sóc més ni menys que ningú. Sé que sóc gran, però no sé per què no hi ha lloc per a mi a cap televisió d’aquest país”.

María Teresa Campos demana feina a televisió de manera desesperada | Telemadrid

Als seus 80 anys, no està disposada a quedar-se a casa sense fer res i continua demanant que algú li faci cas. Poc després, la seva filla reaccionava a aquesta petita entrevista. Molt emocionada, Terelu no podia evitar posar-se a plorar en directe: “Se’m trenca l’ànima perquè no és qüestió que ella no vulgui parar. No parla només d’ella mateixa, parla de totes les nostres persones grans. Els hi donem la sensació que no serveixen per a res”. I és que parlem d’una generació acostumada a treballar sense pràcticament descans i que ara els costa concebre la idea que els toca descansar i gaudir d’uns darrers anys sense preocupacions.