Jorge Javier Vázquez recorda com entrava en els bars de gais quan era jove

Jorge Javier Vázquez ha escrit un nou post al seu blog de la revista ‘Lecturas’, i en aquesta ocasió ho ha fet per parlar del programa ‘First Dates’. “Ja he escrit diverses vegades sobre ‘First Dates’, però crec que no les suficients. Amb el programa vaig a ratxes: a vegades el veig sense parar i altres em prenc un temps. Ara estic en l’època d’empassar-me’l totes les nits sense descans i estic entusiasmat que en el grup en el qual treballo s’emeti un programa així”, ha començat escrivint.

Jorge Javier Vázquez – Telecinco

Seguidament, el presentador televisiu recorda: “Una nit van aparèixer un noi de Còrdova de 24 anys i una noia de 26. A ell li anava el sadomasoquisme i ella era submisa. El noi es mossegava els llavis de gust mentre ella li anava explicant que tenia el llindar del dolor molt alt i que per això era complicat trobar al còmplice adequat. ‘M’agraden els reptes’, replicava el cordovès. Meravella pura”.

I Jorge Javier encara menciona un altre cas: “Vam conèixer també a unes noies d’uns vint anys a les quals els agradaven els nois i les noies però més les noies. I ho deien amb naturalitat, sense complex de culpa ni remordiments. Com el noi joveníssim que li declarava a la seva cita que no s’havia atrevit a fer el pas de ser dona per por. No pel què diran, sinó per la por que suposa tot el procés”.

Jorge Javier – Telecinco

Per al presentador de ‘Sálvame’ és una “autèntica fantasia escoltar gent parlar de les seves emocions amb una tranquil·litat que resultava impensable en la meva joventut”. I conclou: “Recordo que jo entrava a les discoteques d’ambient assegurant-me prèviament que ningú em veiés fer-ho. I en alguns bars cridaves i miraven per un espiell abans de deixar-te entrar. Ai, aquesta nostàlgica clandestinitat! Però siguem realistes: és molt més sa mentalment divertir-se sense haver d’amagar-se”.