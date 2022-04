Jorge Javier li desitja a Marta Riesco que trenqui amb Antonio David Flores

Que a Jorge Javier Vázquez no li agrada gens Antonio David Flores és una realitat que coneix tothom. Però ara el presentador ha anat més enllà i li ha desitjat a Marta Riesco que s’acabi la relació sentimental que manté amb l’exguàrdia civil. Ho ha dit en un post al seu blog de la revista ‘Lecturas‘, on comença escrivint: “Això de Marta Riesco no és res nou en el món de la televisió. O en el de la música, terreny pel qual transita amb alegria psicodèlica. Hi ha gent que vol treballar a la televisió no pel que suposa en si, sinó pel que pot arribar a repercutir en la seva vida: popularitat, alternar amb gent important, contractes amb marques bones”.

Jorge Javier Vázquez – Telecinco

A continuació, el presentador televisiu parla explícitament de Marta Riesco: “Marta era una miqueta popular per exercir de reportera en ‘El programa de Ana Rosa’ i ara ja és més coneguda per ser la nova parella d’Antonio David. Ja és mala sort: estar lluitant tota la teva vida per atreure els focus cap a la teva persona i t’enamores d’algú com el susdit. Perquè, Marta, tots hem tingut rotllos amb paios que ens feia vergonya sentir-los parlar, però per pudor no els hem exhibit”.

Tot i això, creu que ella, “potser per pensar que l’exguàrdia civil és una persona que val la pena, parles d’ell com si fos el cervell del maig del 68. I no és això, estimada, no és això. Però bé, qui soc jo per a donar consells. La gent sap equivocar-se per si sola. Em centro en tu, Martita. M’estàs deixant d’agradar, ja no em fas tanta gràcia. Perquè en menys d’un mes has perdut frescor i espontaneïtat”. Segons Jorge Javier, la periodista treballa “discursos a casa que després trasllades al plató molt passada d’assajos, com si a la teva edat ja fossis una primera actriu de tota la vida. I no. Ets meritòria. A la teva edat has de desbordar alegria i les teves maldats han de ser dards carregats d’innocència i no d’amargor reconcentrada”.

Marta Riesco – Telecinco

Per si això fos poc, opina el presentador que “no casa molt això de pretendre erigir-te en banderera d’un determinat moviment i compartir matalàs amb un ésser que justament és el més ferm representant del bàndol contrari. Jo crec que si segueixes per aquest caminet no sortiràs viva d’aquest viatge, Marta. El millor que et pot passar és que la teva història d’amor es trenqui al més aviat possible i t’asseguis amb Joaquín Prat per a explicar-li com d’insuportable t’estaves tornant. Torna, Marta, torna”.