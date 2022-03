Jorge Javier confessa que ha heretat del seu pare el que menys li agradava

Jorge Javier Vázquez ha escrit un nou post al seu blog de la revista ‘Lecturas’, on, en aquesta ocasió, parla del seu pare i confessa que ha heretat d’ell els trets que menys li agradaven. “En realitat, crec que el meu pare no s’ha mort. El tinc tan present que se’m fa difícil pensar que no està al meu costat. Potser és que no crec en la mort com a final. Se’m fa molt estrany pensar en l’adeu definitiu perquè llavors tot això que anomenem vida tindria molt poc sentit. Quina estafa”, comença reconeixent el presentador televisiu.

Jorge Javier Vázquez – Telecinco

Seguidament, Jorge Javier afirma: “Quan estava viu era l’antítesi del que jo volia ser. I ara sembla que està jugant amb mi perquè, encara que em costi reconèixer-ho, cada vegada som més clavats. Primer físicament. Som dues gotes d’aigua. I en relació al caràcter, estic heretant d’ell els trets que menys m’agradaven. El més visible: els rampells. De tant en tant m’agafo unes emprenyades de campionat. És com si tingués una escala davant i, per molt que em diguin “atura’t, atura’t”, fins que no la completo no soc capaç de quedar-me callat”.

En aquest sentit, el presentador de ‘Sálvame’ es confessa: “Soc intransigent amb la intransigència. No tolero a aquells donen suport a ideologies que desitgen retallar llibertats. És més: no crec que se’ls hagi de donar ni veu”. I continua: “Com el meu pare, he passat molts anys sentint por pel futur. Quants anys va perdre imaginant el que faria en la seva jubilació i després un tumor se’l va emportar per davant abans de complir els 60. Ara m’agradaria tenir-lo amb mi. Durant aquests gairebé 30 anys que he estat sense ell li hauria ensenyat a gaudir de la vida sense complicacions”.

Jorge Javier Vázquez – Telecinco

“Soc un fidel retrat seu”

I, finalment, conclou: “Hauríem fet un munt de viatges amb la meva mare i també hauríem discutit un munt de vegades, esclar que sí. Però no ha pogut ser, i aquí estic escrivint sobre ell després que hàgim celebrat el Dia del Pare. Crec que és ell qui m’ha dictat aquestes línies. I s’estarà enfotent pensant que m’he adonat que amb els anys soc un fidel retrat seu“.