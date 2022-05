Pilar Eyre: “El retorn de Joan Carles és un despropòsit”

Joan Carles I torna a ser protagonista de l’actualitat. En aquesta ocasió, per una informació que assegura que tornarà a visitar Espanya després de dos anys vivint a Abu Dhabi. El rei emèrit visitarà Sanxenxo, el municipi gallec en què es troba més còmode. I quan? El pròxim cap de setmana, tal com ha acordat amb el Felip VI en una trucada telefònica. Aquesta serà la seva primera parada abans de traslladar-se fins a Madrid, on tindrà una trobada precisament amb el seu fill. De moment no s’ha filtrat si aquesta visita serà temporal o si aprofitarà per buscar-hi una residència permanent. Sigui com sigui, la notícia del seu retorn a Espanya suposa una autèntica bomba.

Com era d’esperar, la cronista reial Pilar Eyre ha volgut reaccionar-hi i ho ha fet en una connexió en directe amb El matí de Catalunya Ràdio. En ella, ha deixat clar que considera que aquest retorn és “un despropòsit“. De fet, assegura que tot això li estranya moltíssim: “Crec que ha estat, una vegada més, aquesta manera de fer política tan característica de la Casa Reial… fer batzegades perquè no saben molt bé com fer-ho. En principi el rei i Felip no anaven a veure’s ni a parlar per telèfon encara que coincidissin a Abu Dhabi, però van espantar-se en veure un tuit”.

“Crec que ells tenen al voltant quatre persones que els van dient que el poble espanyol vol que torni. Joan Carles està allà molt incomunicat i creu que volen que torni quan, en realitat, només ho volen els quatre monàrquics rancis de torn. A La Zarzuela només pot enlluernar Felip i Joan Carles en aquest moment continua sent un element tòxic, ara i fa dos anys quan va marxar perquè les raons continuen sent les mateixes. S’han arxivat les causes que tenia, però no s’ha demostrat, ni molt menys, que no fossin certes les acusacions que hi havia contra ell. Simplement no s’han pogut demostrar perquè ell era inviolable. Les circumstàncies no han canviat i jo sempre he pensat que estaria a Abu Dhabi fins que morís, però m’hauré d’empassar les meves paraules”, ha afegit la periodista catalana.

🔊 @pilareyre dubta que l'emèrit torni a Espanya: "És una idea romàntica perquè ens faci pena, continua sent un element tòxic per la Corona" https://t.co/yB6Z3wupdl — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) May 16, 2022

El que té clar la cronista és que és mentida que Felip i el pare tinguin bona relació: “Jo sé que en aquest temps no han intercanviat cap trucada de telèfon. No han parlat fins ara, el que es demostra que ara comuniquin que han parlat. Sempre han parlat a través de terceres persones. Les relacions estan absolutament trencades, especialment des que el fill l’assenyalés en aquell comunicat en què es va desmarcar en tot el que va fer el pare en el passat”.

Per què Joan Carles vol tornar a Espanya?

“A Abu Dhabi no té responsabilitats i està tranquil, ja que ni tan sols té darrere els periodistes. Per primera vegada se sent lliure, així que no ens ha de fer pena que estigui allà sol”, assegura Pilar Eyre. Està convençuda que vindrà de visita i que no s’allotjarà aquí per sempre: “Ell mateix ho va dir en el comunicat, que no tornaria a viure aquí. Això que diuen que pobret que té ganes de venir a Espanya és una idea romàntica que volen que ens entri al cap perquè ens faci pena, però és mentida i ell viu genial a Abu Dhabi”.

També ha opinat sobre l’única causa judicial que té oberta encara Joan Carles, el judici contra Corinna per l’ordre d’allunyament que ella vol que l’interposin: “Això pot generar molts maldecaps a Joan Carles perquè li demanen una ordre d’allunyament, és molt fort que un cap d’Estat tingui una ordre d’allunyament per assetjament! Crec que al final arribaran a un acord extrajudicial i que li donaran uns diners que no sabem d’on sortirà. S’hauria de defensar en els jutjats d’aquestes acusacions tan horroroses, seria un error que no ho fes. Però el més probable és que no arribem a veure el judici perquè no convè… i aquesta seria l’oportunitat per netejar la seva imatge”.