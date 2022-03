Isabel Pantoja també tindrà una docu-sèrie sobre la seva vida i on s’explicarà la seva història. El programa ‘Sálvame’ ha emès el tràiler de ‘Sense perdó: la història que Isabel Pantoja hagués volgut que s’expliqués’. Es tracta d’una sèrie-documenta molt especial que s’estrenarà el proper dilluns 28 de març a Telecinco.

‘Sin perdón’, la docu-sèrie sobre Isabel Pantoja | Telecinco

“Condemnada per a tota la vida, deshumanitzada, convertida en un objecte del consum, abandonada per la societat, per la justícia i per si mateixa, deprimida, bandejada, sola, sense els seus fills… Sense perdó”, diu el tràiler que ha emès Telecinco. És una docu-sèrie on es repassaran alguns dels moments més destacats de la vida de la famosa cantant, però des d’un altre punt de vista.



I continua el tràiler: “Aquesta és la història de la dona més famosa d’Espanya, la història que més vegades s’ha explicat en aquest país, però aquesta és l’altra versió de la història, la que ningú s’ha preocupat en relatar fins ara, la història que s’ha construït a contra corrent per a completar el relat”.

Isabel Pantoja i Ana Martín | Europa Press

“Remourà consciències”



“Dona dolenta, vídua dolenta, artista dolenta, empresària dolenta, treballadora dolenta, esposa dolenta, mala mare, mala persona”… són alguns dels qualificatius que ha rebut l’artista, i que recull el tràiler. Segons Telecinco, aquesta docu-sèrie remourà consciències, serà un mirall que mostra les vergonyes de la societat, de la seva justícia, dels seus mitjans de comunicació i d’una dona que ha perdut el control de la seva vida.

En ella parlaran diversos experts: crítics de televisió (com Rosa Belmonte), periodistes (com Rosa Villacastín) i també psicòlegs (com Esteban Cañamares”.