Isa Pantoja visita la dona a la que la seva mare li deu 86.000 euros

Isa Pantoja ha anat a visitar a Loli, la dona a la que la seva mare, Isabel Pantoja, li deu 86.000 euros, i que no té cap intenció de pagar-li. La dona, quisoquera de professió, va donar primer 80.000 a la cantant i posteriorment 6.000 més al seu germà, Agustín Pantoja, per tal que pogués fer front a la multa per del cas Malaya. Però la realitat és Isabel Pantoja mai va tornar aquests diners a Loli -amb la que tenia una profunda amistat de molts anys- i tampoc té cap intenció de fer-ho.

La dona ha portat el cas als jutjats i està pendent que se celebri el judici. Loli ha entrat per telèfon aquesta setmana al programa ‘Sálvame’ i ha dit que li consta que la cantant no retornarà els diners que li deu perquè els considera “un regal”. Però ella, amb contundència, ha defensat: “Em va demanar un préstec i em va dir que me’l retornaria en dos anys, i al març d’enguany en va fer vuit”. Es tracta d’un assumpte econòmic més sense resoldre per part de la cantant que torna a sortir a la llum després de conèixer-se la seva intenció de vendre Cantora.

Isabel Pantoja – Europa Press

Però després d’aquesta conversa de la dona amb el programa de les tardes de Telecinco, la filla de la cantant, Isa Pantoja, ha decidit tenir un gest amb Loli i anar a visitar-la a casa seva. Isa Pantoja ha parlat davant dels periodistes que l’esperaven al carrer, entre ells el de ‘El Programa de Ana Rosa’ per a confirmar que sí que va visitar a la quiosquera: “Vaig anar-hi sola, sense Asraf ni Albertito“.

Aquesta és una decisió que sens dubte no agradarà gens a la seva mare, ja que mai ha volgut reconèixer que li deu aquests diners a Loli ni ha fet cap mena de gest que indiqui que té la intenció de retornar-li els diners que la dona li va deixar amb tota la bona fe del món, i confiant en que algun dia li serien retornats.