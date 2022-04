Les noves fotos d’Iñaki Urdangarin i Ainhoa, comprades a preu d’or

Iñaki Urdangarin estava fart de Cristina de Borbó i va decidir trencar la relació. Fonts properes a l’antic matrimoni deixen caure que la filla de Joan Carles I no volia separar-se, per la qual cosa ell va optar per engegar una vida paral·lela mentrestant. Amb el que no comptava -o potser sí-, era amb la publicació d’unes fotografies seves de la mà d’una altra dona. Els periodistes del cor van saber poc després que es tractava d’Ainhoa Armentia, una companya de feina divorciada amb qui hauria començat una aventura. Des de llavors no s’havien tornat a mostrar junts, un hermetisme que sobtava i enfadava la premsa rosa. Aquest dimecres, però, la revista ¡Hola! publicava en exclusiva unes fotografies noves de la parella. En elles, se’ls veu passejant mentre l’exduc de Palma passa el seu braç per les espatlles d’ella d’una manera ben romàtica.

No s’ha sabut fins avui, per això, que aquestes imatges no són d’aquesta setmana. Les haurien captat fa tres setmanes, moment des del qual el paparazzi en qüestió hauria començat a negociar amb diverses revistes per vendre-les. Els hi va costar perquè demanaven una autèntica burrada de diners, però la revista espanyola més monàrquica finalment va voler comprar-les. El preu final? 50.000 €, una quantitat “exagerada” segons alguns experts en la matèria.

El més curiós de tot és que la revista disposava d’aquestes fotos des de feia uns quants dies i havia optat per no publicar-les fins ara. Per què? Una possibilitat és que hagin volgut demanar permís a Iñaki Urdangarin abans de fer-ho i que no l’hagin obtingut fins ara. Una altra podria tenir a veure amb els diners, ja que a Setmana Santa sempre es venen moltes revistes i podrien haver volgut esperar per treure-li més profit.

Iñaki Urdangarin i Ainhoa, enxampats en unes fotos noves | ¡Hola!

Molts han comentat, per una altra banda, el contingut de les fotografies. La parella apareix en un bosc de Vitòria, ciutat en la que es van conèixer i en la que ella continua vivint. A l’interior hi ha altres imatges, en les que se’ls veu mirant-se fixament als ulls i somrient sense parar. El look de l’assessora tampoc no ha passat desapercebut, ja que és molt similar al que acostuma a dur Cristina de Borbó. Vesteixen amb els mateixos tons, en un estil casual en el que coincideixen. A més a més, destaca que duguin el mateix to de ros amb dos pentinats pràcticament idèntics.