Totes les parelles d’Isabel Preysler: així és el seu currículum amorós

Isabel Preysler ha tingut una vida sentimental molt agitada. S’ha parlat molt de les relacions que ha encadenat, uns matrimonis amb gent famosa que han permès que fos protagonista de les portades al llarg dels anys. Quines parelles ha tingut? Amb qui s’ha casat? I quins són els pares dels seus cinc fills? Analitzem el currículum amorós d’una de les socialités més conegudes, que torna a estar soltera.

1. Un noi filipí 15 anys més gran que ella

Quan Isabel Preysler encara vivia a les Filipines, va mantenir una aventura sentimental amb un noi que era 15 anys més gran que ella. Ella mateixa va reconèixer que els pares estaven “totalment en contra” d’aquesta relació i que hauria estat el motiu principal del seu trasllat a Espanya poc abans d’arribar a la majoria d’edat: “Eren molt estrictes i no els va agradar que un diumenge després de missa agaféssim un avió i ens escapéssim a una casa que tenia en una altra illa”.

2. Julio Iglesias, amb qui es va casar el 1971

El cantant Julio Iglesias va ser el primer famós amb qui va casar-se Isabel Preysler. Els espanyols la van conèixer, precisament, gràcies a un matrimoni que va tenir lloc el 1971 quan ella només tenia 20 anys. Un amic en comú va organitzar una festa en un moment en el qual ell tenia parella, el que no li va importar per insistir a tornar a veure la filipina. Van tornar a coincidir més endavant en una altra festa i, només vuit mesos després, van decidir donar-se el “sí, vull”.

Es van convertir en pares set mesos després, el que va fer pensar que Isabel Preysler es podria haver casat embarassada. Ella ho va negar en aquell moment, però al cap dels anys acabaria confessant: “Podríem dir que ens vam casar perquè estàvem enamorats, el que és cert, però també ho és que em vaig quedar embarassada i en aquella època semblava una tragèdia no casar-te abans de ser mare”. Diuen que ella va plorar moltíssim en aquella boda i, pel que va saber-se després, eren llàgrimes de penediment. Van ser pares de dos nens més i el 1978, van decidir separar-se. Els motius? Uns rumors d’infidelitat constants i els compromisos de Julio Iglesias, que provocava que pràcticament no es veiessin. Junts són pares de Chábeli, Julio i Enrique.

Julio Iglesias i Isabel Preysler van casar-se el 1971 | Europa Press

Julio Iglesias i Isabel Preysler són pares de tres fills | ¡Hola!

3. Carlos Falcó, el seu marit des del 1980 fins al 1985

Dos anys després del divorci de Julio Iglesias, Isabel Preysler tornava a passar per l’altar. En aquesta ocasió, el 1980 va casar-se amb Carlos Falcó. Va conèixer el marquès de Griñón en una sessió privada de la pel·lícula Fiebre del Sábado Noche que van organitzar uns amics en comú. Diuen que l’aristòcrata va enamorar-se perdudament d’ella i que la va convidar, juntament amb els nens, al Safari que havia muntat en una de les seves finques. No van trigar a convertir-se en pares de Tamara, una de les més mediàtiques de la família. L’actual marquesa només tenia tres anys quan els pares van separar-se, un altre matrimoni fallit que acabaria el 1985.

Isabel Preysler també es va casar amb Carlos Falcó | ¡Hola!

Isabel Preysler va tenir Tamara Falcó amb el marquès | Europa Press

4. Miguel Boyer, junts des del 1988 fins al 2014

Isabel Preysler encara estava casada amb Carlos Falcó quan va conèixer Miguel Boyer. El ministre d’Economia va convidar-la a casa a menjar les famoses llenties i allà hauria començat una història d’amor que els va donar ales als dos per divorciar-se de les seves respectives parelles. El 1985 van separar-se i només tres anys després, van passar ells per l’altar. La seva va suposar la relació més llarga i estable de la socialité, tenint en compte que va estar amb ell fins a la seva mort el 2014. Junts també van ser pares, una parella que va donar la benvinguda a la petita Ana. La premsa de l’època anava boja amb aquesta relació, la que va suposar una autèntica bomba mediàtica.

Miguel Boyer també va casar-se amb Isabel Preysler | Europa Press

Isabel Preysler, amb la petita Ana en braços | ¡Hola!

5. Mario Vargas Llosa, la seva parella durant set anys

Un any després de quedar-se vídua, Isabel Preysler va refer la seva vida una altra vegada. El premi Nobel Mario Vargas Llosa va captivar-la el 2015, encara que ja el coneixia des dels anys 80. Aquesta parella era bastant estranya, tot sigui dit, ja partint de la base que va ser l’únic famós amb qui va estar una temporada llarga sense arribar a formalitzar-ho amb una boda. Tampoc no van tenir fills, encara que sembla evident que en aquesta ocasió l’edat va jugar un paper clau en la decisió. L’escriptor ha estat l’última parella coneguda de Preysler, de qui s’ha separat de males maneres i amb un munt de declaracions enverinades als mitjans de comunicació.

Isabel Preysler i Vargas Llosa han estat set anys junts | Europa Press

Des que trenquessin, han estat diverses les revistes del cor que han intentat relacionar Isabel Preysler amb altres famosos. L’últim pretendent que ha sonat amb força ha estat Alfonso Díez, el vidu de la duquessa d’Alba. Cap dels dos no ha confirmat res, així que caldrà esperar per veure si es converteix en un altre membre de la llarga llista de conquistes de la famosa filipina per excel·lència.