Una investigació assenyala Plácido Domingo com a client d’una xarxa de tràfic de blanques

Una investigació argentina sobre una xarxa de tràfic de blanques que s’ha desarticulat recentment situa el tenor Plácido Domingo com a presumpte client d’aquesta màfia. La seva veu surt a unes escoltes telefòniques que ha ordenat la justícia argentina contra la xarxa de tràfic de blanques Escuela de Yoga i se’l pot sentir negociant un servei sexual.

Aquesta secta es dedicava a captar dones blanques a qui esclavitzaven sexualment amb l’aparença de ser un centre de ioga. Segons la investigació de l’Argentina la veu del client que s’escolta en una de les gravacions és Plácido Domingo, que per ara no està imputat per cap delicte. A l’àudio se’l sent presumptament parlant amb una dona que es diu Susana Mendelievich, a qui en aquest local es coneix com Mendy. Ella concreta els detalls del servei sexual amb Plácido Domingo, que ha rebutjat fer declaracions a la premsa quan se li ha preguntat al respecte.

El líder de la secta, Juan Percowicz, manté una conversa amb Mendy on diu: “El Plácido ha dit que podia venir a veure’ns, és a dir, que vindrà a visitar-me. Perquè ell va a casa a Nova York i ho va recordar ahir”. Això deixa bastant clar que el tenor seria l’home que negociava amb Mendy els serveis sexuals que rebria a canvi de diners. En una altra gravació se sent al que suposadament és Plácido Domingo dient que “quan sortim del sopar venim separats, ho fem així perquè els meus agents pujaran a l’habitació quan jo pugi i es quedaran en el mateix pis”. Després, en l’última conversa que s’ha filtrat, la dona li diu a Percowicz: “Ja m’ha trucat i ha fet una matufia perquè em quedi a l’hotel sense que els agents se n’adonin”.

Una vintena de dones el van acusar d’assetjament fa dos anys

Ja fa dos anys que una vintena de dones el van acusar d’assetjament. Justament va ser el febrer del 2020, quan una investigació de l’American Guild of Music Artists (AGMA), va publicar els testimonis de més de vint dones que van denunciar ser víctimes de comportament inapropiat de Plácido Domingo quan aquest dirigia l’Òpera Nacional de Washington i la de Los Ángeles.