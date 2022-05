Carla Barber reconeix que ha patit ansietat després de donar a llum

Fa poques setmanes que Carla Barber va donar a llum, i ja té al petit Bastian amb ella. Semblava que l’exconcursant de ‘Supervivientes’ estava tenint una sorprenent recuperació postpart. Però no és així, i a través de les seves xarxes la influencer ha volgut explicar la realitat que ha viscut aquestes setmanes, on no tot ha estat de color de rosa i ha hagut de fer front a problemes d’ansietat, segons recull ‘Outdoor‘.

Tot i poder presumir ja d’abdominals, la maternitat ha afectat molt a Carla Barber. A nivell físic es troba perfectament, però la seva salut mental s’ha ressentit. “M’heu preguntat com va ser la tornada a casa després de sortir de l’hospital. Vaig passar quatre o cinc dies amb ansietat. A les nits no podia respirar si estava estirada. No aconseguia dormir, encara que el bebè dormís plàcidament. Estava preocupada i sensible…”, ha revelat.

La doctora, especialista en medicina estètica, ha aprofitat l’ocasió per a explicar el tractament que ha estat seguint per a tractar aquest problema de salut, que a poc a poc ha anat remetent. “Aquestes gotes van obrar el miracle”, ha dit mentre ensenyava un petit pot. Barber ha aconseguit tractar els seus problemes d’ansietat gràcies a aquesta fórmula elaborada a partir d’extractes naturals.

Concretament de flors de Bach, conegudes per les seves grans propietats medicinals i beneficis a l’hora d’alleujar, entre altres trastorns, els problemes de somni, por, ansietat, deshabituació tabàquica, asma bronquial, hipertensió arterial, etcètera.

Aquestes gotes -que poden ser diluïdes en un got d’aigua o aplicades directament sobre la llengua-, han fet que Carla gestioni les seves emocions després del part i mantingui l’equilibri i aconsegueixi una major estabilitat i serenitat mental. Tot i això, no han estat la seva única gran ajuda per a aconseguir-ho.

Meditar i estirar, la clau de la recuperació

“Meditar, fer exercicis per a activar el metabolisme i estirar m’ajuda també moltíssim. Avui dia ja no utilitzo les gotes, encara que les tinc guardades a la tauleta de nit per si de cas”, ha afegit al costat d’un vídeo en el qual se la pot veure practicant ioga, disciplina que va reprendre estant encara ingressada a l’hospital.

“Haver fet exercici abans, durant i ara després de l’embaràs ha estat una cosa essencial per a mi, i crec que ha marcat la diferència en aquesta etapa”, ha apuntat mentre animava a practicar esport –sempre de manera suau i progressiva i amb l’aprovació d’un especialista- a aquelles de les seves seguidores que es trobin embarassades, estiguin pensant quedar-s’hi pròximament o hagin donat a llum fa poc.