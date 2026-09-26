Les 8 millors platges d’Astúries: ruta pel litoral salvatge cantàbric

Astúries es defineix per la seva impressionant dualitat geogràfica, on els pics calcaris de la serralada Cantàbrica semblen desplomar-se directament sobre un litoral d’orografia abrupta. És en aquesta franja costanera on s’amaguen les millors platges d’Astúries, autèntics reductes geològics on la sorra daurada conviu amb prats verds que desafien la gravetat sobre penya-segats monumentals.
La planificació d’un recorregut costaner requereix tenir en compte la inestabilitat del clima atlàntic i la gran influència de les marees, que poden fer desaparèixer els arenals en poques hores. Per optimitzar la logística, és molt recomanable dividir l’estada entre una base oriental com Llanes i una d’occidental com Luarca, connectades fàcilment a través de l’autovia del Cantàbric A-8.
A continuació, analitzem els vuit arenals costaners més singulars de la regió.
Platja de Gulpiyuri
Aquest monument natural protegit és una de les platges més insòlites de tota la península Ibèrica, ja que es troba a uns 100 metres de la línia del mar de manera subterrània. L’aigua salada del mar Cantàbric es filtra a través d’una xarxa de túnels de roca càrstica, creant un petit oasi interior envoltat de prats agrícoles.
És imprescindible planificar la visita coincidint amb la marea alta si es vol veure plena d’aigua, ja que durant la marea baixa l’arenal es buida del tot.
Platja de Torimbia
Considerada històricament com un dels grans temples del nudisme al nord d’Espanya, aquesta platja destaca per la seva forma de mitja lluna perfecta i els seus penya-segats de més de 50 metres d’alçada. Aquesta franja costanera es troba regularment entre les millors platges d’Astúries gràcies al seu estat verge i l’absència d’urbanització.
L’accés només es pot fer a peu a través d’un sender descendent ben senyalitzat des del mirador superior, cosa que garanteix la tranquil·litat de l’entorn.
Platja de Poo
Aquest arenal destaca per la seva forma d’embut, que canalitza l’aigua salada cap a l’interior a través d’un canal de roca de més de 150 metres de longitud. Quan puja la marea, la platja es converteix en una autèntica piscina natural d’aigües calmades i molt segures, ideals per al bany.
Platja de Rodiles
Situada a la desembocadura de la ria de Villaviciosa, compta amb una extensa sorra de més de 1.000 metres de longitud protegida per una franja de pins i eucaliptus. És una zona extremadament popular per a la pràctica del surf a causa de les seves onades constants i de gran qualitat.
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Platja del Silenci
Aquesta joia del municipi de Cudillero destaca per la seva imponent paret de roca semicircular que frena el fort onatge cantàbric de manera natural. No és estrany que figuri invariablement en qualsevol selecció de les millors platges d’Astúries pel seu ambient de recolliment i aigües turqueses.
El camí de baixada a peu requereix calçat còmode per superar el desnivell, però la recompensa visual d’aquest amfiteatre rocós és inigualable.
Platja de Cuevas del Mar
Aquest espai destaca per les formacions rocoses d’origen càrstic que han estat modelades per l’onatge constant, obrint arcs monumentals i túnels naturals transitables. Durant la marea baixa, és un autèntic espectacle geològic caminar entre aquestes estructures de pedra calcària.
Platja de Penarronda
A cavall entre Castropol i Tapia de Casariego, aquest ampli arenal es distingeix per una gran roca perforada coneguda popularment com El Castelo. És un espai d’alt valor ecològic gràcies al seu conjunt de dunes protegides on creixen espècies de flora úniques i amenaçades.
Platja de Ballota
Aquesta platja destaca per la silueta imponent de l’illot de Castro, que emergeix just davant de la costa, i per l’activitat del seu cèlebre bufador durant els dies de temporal marí. Aquesta varietat converteix el litoral llanisc en una referència obligada quan es busquen les millors platges d’Astúries.
Com organitzar la ruta per les millors platges d’Astúries
Per recórrer el litoral i gaudir plenament d’aquests paisatges, es recomana dedicar un mínim de 5 a 7 dies a la regió, utilitzant com a eix vertebrador l’autovia del Cantàbric A-8, que connecta gairebé tots els accessos costaners. Disposar d’un vehicle propi és absolutament imprescindible per arribar els miradors més aïllats i als senders de baixada a les platges verges.
A l’hora de menjar, eviteu els locals turístics de primera línia i busqueu els tradicionals chigres o sidreries de l’interior dels pobles mariners, on es serveix peix fresc del dia i sidra natural seguint el ritual de l’escanciat tradicional. Acompanyar un rap a la planxa amb una ració de formatge de Cabrales o de Gamonéu és la millor recompensa després d’una jornada d’exploració costanera.
Seràs capaç de triar entre la solitud salvatge dels penya-segats occidentals asturians o l’encant històric dels pobles mariners de l’orient cantàbric?