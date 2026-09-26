Les 6 millors platges de Gran Canària per descobrir la seva riquesa

Gran Canària no és només un tòpic de sol i sorra, sinó un autèntic continent en miniatura on la geologia volcànica dicta el caràcter de cada badia. Des de les dunes desèrtiques que recorden el Sàhara fins als penya-segats inaccessibles de l’oest, triar les millors platges de Gran Canària requereix entendre com els vents alisis modelen una costa de contrastos extrems.
La meteorologia de l’illa està fragmentada per una complexa orografia central que frena els núvols del nord, generant un sud assolellat i càlid durant gairebé tot l’any. Per optimitzar la ruta logísticament, es recomana dividir l’estada entre el nord dinàmic i el sud protegit, connectats ràpidament per l’autopista GC-1 que voreja gairebé tot el perímetre oriental.
A continuació, analitzem els sis litorals geogràfics més singulars de l’illa que conformen aquesta selecció exclusiva.
Platja de Maspalomas
La joia de la corona del sud s’estén al llarg de gairebé tres quilòmetres de sorra daurada, delimitada per un camp de dunes vives de 400 hectàrees que és reserva natural especial. Més enllà del seu valor paisatgístic, és un espai ideal per a la contemplació de la posta de sol al costat del far històric del 1890, que encara avui serveix de guia lumínica.
Per als qui busquen tranquil·litat, cal caminar cap al sector central de la platja (on el nudisme està consolidat històricament), allunyant-se dels nuclis turístics més massificats de l’anomenat Playa del Inglés.
Platja de Las Canteras
Situada al cor de Las Palmas de Gran Canaria, aquesta és una de les platges urbanes més valorades de tot Europa per la seva qualitat de l’aigua i els seus fons rics en biodiversitat. La seva singularitat prové de La Barra, un escull natural de gres de tres quilòmetres de llargada que actua com a dic de contenció davant les escomeses de l’oceà Atlàntic.
La zona de La Cícer, a l’extrem oest, canvia completament l’atmosfera tranquil·la per un ambient purament surfista, on les onades colpegen lliurement la sorra fosca d’origen clarament volcànic.
Platja de Güigüí
Aquest és el darrer bastió salvatge de l’illa, un barranc inaccessible declarat Reserva de la Biosfera al qual només es pot arribar després d’una excursió a peu de dues hores i mitja des de Tasartico. La recompensa a aquest esforç físic (amb un desnivell acumulat d’uns 600 metres) és una platja de sorra negra verge flanquejada per penya-segats imponents de vora mil metres d’altura.
La planificació aquí és vital: no hi ha cap mena de servei de socorrisme ni avituallament, de manera que cal portar aigua abundant i vigilar estrictament el ritme de les marees per no quedar atrapat contra el penya-segat.
En vídeo
Platja d’Amadores
Una badia artificial dissenyada per a la màxima comoditat de les famílies, protegida per dos espigons gegantins que asseguren unes aigües tranquil·les de color blau turquesa que recorden el Carib. La sorra blanca de corall machacat manté l’aigua nítida, ideal per fer snorkel sense corrents ni onades perilloses.
Tot i que manca de l’encant salvatge d’altres cales, la seva oferta de serveis, dutxes i accessibilitat la converteix en un punt indispensable si es viatja amb nens o es busca el descans total sense sorpreses geològiques.
Platja de Mogán
Aquesta petita badia de sorra clara està ubicada al costat del pintoresc port pesquer de Mogán, un nucli urbà travessat per canals que molts anomenen de manera poètica la Venècia de Canàries. L’orientació oest del port el protegeix gairebé completament dels corrents i dels vents que assoten altres àrees litorals de l’illa.
És un indret fantàstic per practicar caiac o provar el busseig arqueològic, donat que els fons marins propers allotgen petits vaixells enfonsats de manera controlada per afavorir la vida marina local.
Platja de Sardina del Norte
Allunyada completament del turisme de masses, aquesta platja de Gáldar conserva l’essència marinera dels antics pobles de pescadors del nord de l’illa. L’aigua és excepcionalment transparent gràcies a l’absència de grans complexos hotelers, fet que l’ha convertit en un referent absolut per al submarinisme nocturn i la fotografia submarina.
Al voltant de la badia es troben diverses coves naturals que històricament servien de refugi als aborígens canaris, aportant un valor cultural afegit a una jornada de platja totalment genuïna.
Com organitzar el teu viatge a Gran Canària
Per descobrir correctament la diversitat litoral d’aquesta illa es necessita una estada mínima de 5 a 7 dies complets. La mobilitat està altament facilitada per la xarxa d’autopistes GC-1 i GC-2, les quals permeten creuar de sud a nord en menys de 45 minuts, tot i que per penetrar a l’interior muntanyós es requereix conduir per carreteres secundàries plenes de revolts tancats de gran bellesa visual.
Per escapar de les trampes turístiques dels passejos marítims, s’aconsella allunyar-se uns quilòmetres cap a l’interior de l’illa a la recerca dels tradicionals bochinches. En aquests locals rústics es pot assaborir el formatge de flor de Guía de denominació d’origen protegida, les clàssiques “papas arrugadas” amb mojo picón casolà i el peix fresc del dia a preus molt competitius.
Seràs capaç de resistir-te a la comoditat de les platges urbanes del sud per anar a conquerir els penya-segats salvatges de l’oest verge?