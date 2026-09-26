I si la tomba de Nefertiti amaga cambres ocultes? «Seria una possibilitat extraordinària», diu un egiptòleg

L’antic Egipte continua sent un pou de secrets que desafien la nostra imaginació. Darrere de cada piràmide i cada jeroglífic, s’amaguen misteris que encara esperen ser revelats. Però si hi ha una figura que manté en suspens l’egiptologia mundial, és la de la reina Nefertiti, la gran esposa reial d’Akhenaton, la tomba de la qual ha estat un dels enigmes més grans durant dècades.
I ara, imagineu per un moment que el destí d’aquesta dona poderosa, gairebé mítica, estigués lligat a la tomba d’un dels faraons més famosos: Tutankamon. La simple idea de que la seva sepultura podria amagar cambres ocultes, darrere d’una de les troballes arqueològiques més importants de la història, ha fet saltar totes les alarmes. (Sí, nosaltres també estem amb la pell de gallina).
David Rull, un egiptòleg col·laborador de National Geographic, ens ho confirma: “Seria una possibilitat extraordinària“, assegura. L’equip d’investigadors ha utilitzat tècniques geofísiques com la microgravimetria i el georradar, i els resultats, tot i no ser concloents, apunten a que darrere del mur nord de la tomba de Tutankamon podrien existir passadissos i espais no explorats. Aquesta és la clau, el gran debat que podria canviar-ho tot.
El llegat fosc d’una reina trencadora
Nefertiti no va ser una reina qualsevol. Juntament amb Akhenaton, va protagonitzar un dels regnats més insòlits i convulsos de la història egípcia. Un període de grans canvis polítics i religiosos, on el culte al déu Amon va ser substituït pel culte monoteista al disc solar, Ató. Nefertiti va tenir un paper central en aquesta revolució, formant una tríada divina amb el seu espòs i el déu Ató.
El gran misteri al voltant de Nefertiti no és només la seva tomba, sinó què va passar amb ella després dels darrers anys del regnat d’Akhenaton. La seva figura simplement va desaparèixer de les fonts històriques, i molts historiadors creuen que aquesta ‘desaparició’ no va ser accidental. Després de la mort d’Akhenaton, amb la restauració de l’ortodòxia religiosa, la memòria de tot el període d’Amarna i dels seus protagonistes va ser sistemàticament esborrada. Va ser una autèntica purga històrica.
El gran misteri és on va ser enterrada Nefertiti i quin va ser el seu destí. Si les cambres ocultes de Tutankamon la continguessin, seria una descoberta extraordinària. Però caldrà demostrar-ho.
Aquesta ruptura, aquesta “heretgia” religiosa, va ser tan profunda que els mateixos egipcis van intentar esborrar-ne cada rastre. Ciutats com Amarna van ser abandonades i arrasades. Nefertiti va ser una figura incòmoda per al poder posterior, possiblement fins i tot més que el seu propi espòs. Per això, trobar la seva tomba seria trobar una peça fonamental per desxifrar un dels episodis més foscos i fascinants de l’antic Egipte.
La tomba “prestada” de Tutankamon: una pista clara?
La tomba de Tutankamon (la KV62, descoberta per Howard Carter el 1922) és, per a molts egiptòlegs, una tomba inusual. Per què? Principalment, pel seu tamany. És extremadament petita, cosa que no sembla adient per a un faraó. A més, la seva alineació no es correspon amb la de les tombes masculines. La hipòtesi més estesa és que la mort prematura del jove faraó va obligar a utilitzar un hipogeu que ja s’estava construint per a un altre personatge.
I aquí és on el misteri s’intensifica. Qui era aquest “algú”? No ho sabem amb certesa, però molts investigadors apunten a un personatge femení de la dinastia XVIII. I si aquest personatge fos ni més ni menys que la pròpia Nefertiti? La proximitat familiar i temporal entre Nefertiti i Tutankamon (que podria haver estat la seva sogra o madrastra) fa que la idea d’una tomba compartida o originalment destinada a ella sigui molt més que una simple conjectura. De fet, l’aixovar funerari del jove faraó conté indicis que alguns sarcòfags no eren per a ell.
Les últimes investigacions, liderades pel professor Eldamaty i publicades en un informe que ha ressonat a la prestigiosa revista Nature, reforcen aquesta idea. Els estudis geofísics han detectat aquestes “cambres ocultes” a la tomba de Tutankamon. Podrien ser simples sales annexes amb aixovar o runa, sí. Però també podrien albergar la tombava perduda de Nefertiti. La porta a la solució definitiva podria ser aquí, ara mateix, a tocar.
Neferneferuatón: la faraona oblidada?
Una de les teories més audaces, i que donaria un gir de guió impressionant a la història, és que Nefertiti no només va ser corregent sinó que, fins i tot, va arribar a governar Egipte com a faraona. Ho hauria fet sota el nom de Neferneferuaton, un nom que evoca la seva connexió amb Ató. “Estaríem davant un cas excepcional de faraó-dona”, apunta Rull. Això, juntament amb el seu caràcter “herètic”, explicaria per què la seva memòria va ser tan diligentment esborrada.
Aquest fet la connectaria amb figures com Hatshepsut, una altra poderosa dona faraona, tot i que en contextos molt diferents. Per a l’ortodòxia politico-religiosa egípcia, una faraona “herètica” hauria estat un problema colossal, inacceptable. El descobriment de la seva mòmia, o almenys de la seva tomba intacta, no només resoldria el gran misteri de la seva ubicació, sinó que ens permetria reconstruir amb una claredat sense precedents la complexa transició de poder que va seguir a la mort d’Akhenaton.
La recerca de la tomba de Nefertiti ha mantingut en suspens l’egiptologia durant dècades, i cada nova hipòtesi revitalitza l’interès per aquesta figura captivadora. Per a David Rull, Nefertiti “té l’encant de la transgressió embolicat en un halo de misteri”. La seva vida, el seu paper en una època tan disruptiva i la possibilitat que es coronés com a faraona la converteixen en un dels capítols més interessants i ocults de la història egípcia.
Estem davant el descobriment definitiu o només un pas més a prop? Rull ho té clar: “Sense imaginació no hi ha descobriments”. Des de la recerca de Troia fins a aquestes cambres misterioses, les hipòtesis més inversemblants mereixen ser explorades. La tomba de la reina, que podria estar lligada per sempre a la d’un rei nen, continua sent una de les grans incògnites. El seu secret, tan ben guardat pels antics egipcis, podria estar a punt de ser desvetllat. Esteu preparats per al que pugui venir?