Arqueòlegs de Troia: «L’àgora trobada és la més antiga i clau per a la seva història postcol·lapse»

Qui no ha sentit parlar mai de Troia? Les gestes d’Aquil·les i Hèctor, el famós cavall de fusta, la guerra que va canviar el destí de civilitzacions… Però la història que ens ha arribat, sovint filtrada per la llegenda d’Homer, ens ha fet oblidar una veritat crucial. Pensàvem que, un cop caiguda, la ciutat havia desaparegut per sempre, engolida pel temps i l’arena, deixant darrere seu només un record mític.
I si et diguéssim que aquesta visió és un error? Que la resistència de Troia va anar molt més enllà de la Gran Guerra de la Discòrdia? Ens hem acostumat a acceptar una narrativa simple, però el que ara s’ha descobert és un capítol completament ocult de la seva sorprenent resiliència, una revelació que canviarà el nostre entendre d’una de les urbs més emblemàtiques de l’antiguitat.
Un equip d’arqueòlegs, amb experts de la Universitat Çanakkale Onsekiz Mart, ha fet una troballa que redefineix la història de la regió. Han desenterrat una àgora de fa uns 2.800 anys, un espai públic d’intercanvi que és, atenció, el mercat més antic conegut de Troia. Aquesta revelació, impulsada pel director de les excavacions, Rüstem Aslan, i la sotsdirectora Reyhan Körpe, no és només un munt de pedres velles; és un testimoni de vida i continuïtat.
Aquesta àgora, situada estratègicament just davant de la porta sud de la cèlebre Troia VI (una de les fases més esplendoroses durant l’Edat del Bronze), és la clau que ens faltava. Demostra que la ciutat no va morir del tot després del col·lapse de l’Edat del Bronze, com s’havia cregut àmpliament. (Sí, nosaltres també estàvem convençuts d’aquella imatge de desolació total). Els nous habitants, que van arribar uns 80 o 90 anys després de l’abandonament, no van trobar una ruïna sense ànima; van trobar un lloc on arrelar de nou.
La supervivència d’un llegat
La importància d’aquesta àgora és definitiva. Les excavacions des del 2014 busquen la Troia arqueològica i la seva relació amb l’Ilion arcaica. El que ara sabem, gràcies a aquest secret revelat, és que aquella zona va ser un centre neuràlgic. Els nous pobladors van reutilitzar estructures antigues de la Troia VI, edificant noves cases sobre els fonaments antics i fins i tot integrant les velles muralles en les seves noves construccions. Això no és només una simple repoblació; és una veritable fusió amb el passat.
La història ens enganya: Troia no va morir amb el seu darrer guerrer. Va renéixer, i aquest descobriment ho prova. És la revelació que necessitàvem.
Entre les restes recuperades, els arqueòlegs han trobat àmfores i fragments de ceràmica que daten de la primera Edat del Ferro. Aquestes troballes són la prova irrefutable que l’espai continuava sent un punt de comerç actiu. A més, s’han documentat part del paviment original i una entrada que connectava la ciutat baixa amb la porta sud, confirmant que aquesta àgora era un cor vital per a la comunitat renaixent. La persistència d’un centre comercial és un signe clar de vida organitzada i de connexió amb el món exterior.
Aquestes evidències arqueològiques són una solució al trencaclosques de què va passar després del famós episodi bèl·lic. Demostren que els nous habitants tenien una relació profunda amb el passat de la ciutat. No només la van ocupar, sinó que van conservar la seva essència. La identitat del lloc, que potser coneixien per noms com Wilusa, Ilios o Ilion, es va mantenir viva. Van construir sobre la història, no sobre les cendres, i això, amic meu, és un secret que poques civilitzacions poden explicar.
Una visió expandida de la història
La importància d’aquest descobriment transcendeix les expectatives més optimistes, perquè ens obliga a mirar Troia amb uns altres ulls. La versió d’Homer, per més bella que sigui, només és una petita part d’una existència que va durar més de 5.000 anys. Durant aquest temps, Ilion va patir de tot: destruccions, incendis devastadors, saquejos brutals, terratrèmols que van arrasar amb tot… i, malgrat això, sempre va ser reconstruïda.
Aquests nous coneixements són imprescindibles per a la nostra comprensió de la història. No ens podem permetre seguir amb una versió simplificada quan la realitat és tan rica i complexa. La feina dels arqueòlegs actuals, que descifren aquests capítols oblidats amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i Turisme de Turquia, és un servei inestimable al nostre coneixement col·lectiu. Ens donen les eines per desmuntar mites i construir una veritat més sòlida.
Aquesta revelació obre les portes a entendre un dels períodes més desconeguts de la història troiana, aquell moment en què la ciutat semblava haver-se perdut per sempre. Però la realitat és que sempre va ser aquí, esperant ser redescoberta. És un recordatori potent que la història és un tapís viu, on cada nou fil canvia la forma del dibuix complet. Ens obliga a preguntar-nos quants altres secrets estan esperant ser desenterrats.
Has fet una decisió intel·ligent en aturar el teu scroll. Acabes de descobrir un dels fets més reveladors de la història antiga que tenim al nostre abast. La Troia que creies conèixer, ara té un capítol nou, un de molta més resiliència. Impressionant, oi?