Les 8 millors platges de Menorca: cales verges i sorra blanca

Menorca, declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO l’any 1993, es defineix per una sorprenent dualitat geològica on el nord de sorres rogenques contrasta amb el sud de penya-segats blancs. Trobar les millors platges de Menorca requereix entendre aquesta personalitat de doble vessant d’un litoral protegit de manera exemplar contra la urbanització massiva.
L’elecció diària del destí depèn totalment del vent: la tramuntana del nord obliga a buscar refugi a les cales meridionals, mentre que els vents del sud aconsellen explorar el nord salvatge. Per descobrir les millors platges de Menorca amb comoditat, convé utilitzar la carretera Me-1, que connecta Maó i Ciutadella en un trajecte ràpid de 45 quilòmetres.
A continuació, analitzem els vuit arenals i cales que representen la màxima expressió de la costa menorquina i que no poden faltar en cap itinerari d’exploració.
Cala Turqueta
Aquesta cala verge amagada entre pinars destaca per les seves aigües d’un blau turquesa gairebé irreal i una sorra blanca molt fina. No és estrany que aparegui sempre a la llista de les millors platges de Menorca per la seva puresa natural i pel seu entorn verge de gran valor ecològic.
L’accés es realitza a través d’un camí forestal des de la Me-24, seguit d’una caminada de 15 minuts des de l’aparcament públic que sol omplir-se completament abans de les vuit del matí durant els mesos d’estiu.
Cala Macarella
Es tracta de la badia més emblemàtica del sud de l’illa, tancada per alts penya-segats de roca calcària coberts de vegetació densa. Connectada històricament pel sender històric del Camí de Cavalls, compta amb una veïna nudista, Macarelleta, accessible a peu a través d’un estret camí tallat directament a la roca.
Cala Pregonda
Situada a la costa nord, aquesta platja sorprèn el viatger amb el seu paisatge gairebé lunar, dominat per argiles rogenques i illots de pedra tosca. El contrast entre l’aigua transparent i els tons daurats de la sorra la converteix en una de les millors platges de Menorca per als amants de la natura salvatge.
Platja de Cavalleria
Aquest ampli arenal de sorra vermella es troba protegit per imponents penya-segats argilosos a la península del cap de Cavalleria. El pendent d’entrada a l’aigua és molt suau, fet que la fa ideal per al bany, consolidant-se com una de les millors platges de Menorca per la seva bellesa cromàtica.
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Cala Mitjana
Una entrada natural d’aigua que penetra profundament en la terra, creant una autèntica piscina natural de color blau intens flanquejada per penya-segats de pedra blanca. Des de l’aparcament de la carretera de Cala Galdana, un sender senyalitzat de 20 minuts sota l’ombra de pins condueix directament a la sorra.
Cala Algaiarens
Coneguda també com a platges de La Vall, aquesta zona protegida del nord destaca pel seu sistema dunar intacte i aigües molt tranquil·les. És una alternativa ideal si busques les millors platges de Menorca amb un accés planer i un entorn de gran riquesa biològica.
Cala Trebalúger
Accessible a peu des de Cala Mitjana després de quaranta minuts de caminada exigent pel sender costaner, aquesta platja ofereix un aïllament d’alta qualitat. Està situada a la desembocadura d’un riu d’aigua dolça que flueix durant tot l’any, mantenint un entorn humit i un refugi de biodiversitat insular.
Cala Pilar
La platja més remota de la costa nord requereix una excursió de gairebé 45 minuts a través d’un bosc mediterrani ombrívol. Representa l’essència salvatge d’aquelles que molts consideren les millors platges de Menorca pel seu aïllament total i el contrast entre la sorra vermella i les aigües transparents.
Com trobar les millors platges de Menorca en el teu viatge
Per gaudir plenament de la diversitat del litoral menorquí es recomana una estada mínima de 5 a 7 dies, fet que permet alternar la tramuntana amb dies plàcids al sud de l’illa. Donat que la xarxa viària principal se centra en la carretera Me-1, cal tenir en compte que per passar d’una cala a una altra sovint cal tornar a la via central.
Per tastar l’autèntica gastronomia local és imprescindible buscar els llocs d’interior o petits restaurants de producte on serveixen la caldereta de llagosta o formatge de Maó amb denominació d’origen protegida. Un bon consell és demanar les taules de formatge artesanal directament a les finques rurals tradicionals que es troben repartides pels camins.
Seràs capaç d’escollir entre la pau dels arenals vermells fuetejats pel vent del nord o la bellesa mística de les cales blanques amagades sota els pinars del sud?