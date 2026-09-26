Les 6 millors platges de Granada per gaudir del mar de l’Alboran

La Costa Tropical de Granada és un dels secrets més ben guardats de l’Andalusia mediterrània, un litoral on els contraforts de Sierra Nevada s’enfonsen directament al mar de l’Alboran. Aquesta singularitat geogràfica crea un paisatge de penya-segats imponents i cales amagades que acullen les millors platges de Granada, allunyades de la massificació urbanística d’altres zones costaneres veïnes.
L’orografia d’aquesta línia costanera genera un microclima excepcional, amb temperatures mitjanes de 20 graus i gairebé 320 dies de sol a l’any. Per explorar la zona sense presses, és ideal dividir l’estada entre Salobreña i Almuñécar com a bases logístiques, connectades ràpidament per l’autovia A-7 i la històrica carretera N-340, que serpenteja arran de penya-segat.
A continuació, analitzem els sis trams de costa i cales imprescindibles que conformen les millors platges de Granada.
Platja de Cantarriján
Situada al límit provincial amb Màlaga, dins del paratge natural dels Penya-segats de Maro-Cerro Gordo, aquesta cala és reconeguda entre les millors platges de Granada pel seu caràcter salvatge i el seu ambient obert i naturista. El seu accés de vehicles està restringit durant l’estiu, quan cal utilitzar un servei d’autobús llançadora ecològic per recórrer els 1,2 quilòmetres de baixada pronunciada des de la carretera principal.
Les seves aigües cristal·lines, riques en fauna marina protegida, la converteixen en un autèntic paradís per al busseig de superfície. Compta amb dues zones de sorra fosca i còdols ben delimitades i dos excel·lents quiosquets de cuina local.
Platja de la Rijana
Aquesta espectacular badia de sorra fosca i grava es troba als peus d’un penya-segat imponent, coronat per les ruïnes d’una torre guaita d’origen medieval. Aquest racó es consolida com una de les millors platges de Granada per buscar silenci i allunyar-se dels nuclis urbans més transitats de la província.
L’aigua aquí ofereix una transparència gairebé única, ideal per a la pràctica del caiac i el fons marí. Cal estacionar el vehicle al petit aparcament de la carretera N-340, prop del quilòmetre 355, i baixar caminant per un sender d’uns 200 metres.
Platja de la Herradura
Amb una forma de badia semicircular perfectament dibuixada de gairebé 2.000 metres de longitud, aquesta platja combina una excel·lent oferta de serveis amb un paisatge natural d’alta muntanya. Està protegida dels vents de llevant gràcies a la Punta de la Mona i els penya-segats de Cerro Gordo.
Els rics fons marins de la Marina del Este es troben en aquest llistat de les millors platges de Granada per la seva biodiversitat de corall taronja. Els seus petits negocis familiars a peu de sorra ofereixen l’autèntica experiència del peix de badia sense cap tipus de pretensió turística.
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Platja de San Cristóbal
Aquest cèntric sorral urbà d’Almuñécar destaca visualment pels Penyals de San Cristóbal, un monument natural de tres formacions rocoses que penetren directament dins del mar de l’Alboran. El penyal principal compta amb un mirador de lliure accés coronat per una gran creu que vigila tota la costa.
La suavitat de l’onatge i la gran quantitat de serveis disponibles la posicionen com una opció magnífica per situar-se entre les millors platges de Granada per a famílies i viatgers que busquen facilitat logística. El seu passeig marítim convida a llargues caminades durant el capvespre mediterrani.
Platja de Calahonda
Situada al terme municipal de Motril, aquesta platja destaca per la seva sorra gruixuda i unes aigües que guanyen profunditat molt ràpidament a pocs metres de la vora. És coneguda per la seva excel·lent conservació ambiental, fent que sigui una de les millors platges de Granada pel que fa a la netedat del seu entorn marí.
Disposa d’un modern passeig marítim que ofereix accés fàcil i ampli aparcament, ideal per a qui viatja amb molta logística. Tot i la seva alta ocupació durant els caps de setmana d’agost, la seva gran extensió garanteix comoditat.
Platja del Ruso
Històricament anomenada platja de l’Alfolí, aquesta petita cala recòndita pren el seu nom popular d’un militar rus que es va refugiar en aquest paratge l’any 1922. L’accés s’ha de fer obligatòriament a peu a través d’un sender costerut de terra batuda o per via marítima.
Es tracta d’un refugi completament verge exempt de serveis turístics, ideal per gaudir de les millors platges de Granada amb total privadesa i en un entorn geològic dominat per la pissarra fosca. És recomanable portar calçat adequat i aigua abundant per a la caminada de tornada.
Com organitzar el teu viatge a la Costa Tropical
Conèixer les millors platges de Granada requereix temps, per la qual cosa recomanem planificar una estada d’entre 4 i 5 dies per poder combinar les cales de difícil accés amb les platges urbanes més còmodes. Tota la línia litoral està connectada de manera eficient per l’autovia A-7, tot i que recomanem l’ús de la N-340 per gaudir de les vistes panoràmiques que ofereixen els penya-segats.
Pel que fa a la cuina tradicional, eviteu les franquícies internacionals i busqueu els petits quiosquets de platja que serveixen l’autèntic pop a la motrileña o les tradicionals espetes de sardines rostides amb fusta d’olivera. No deixeu de provar les xirimoies i els mangos cultivats a les valls properes, únics a tot el continent europeu pel seu cultiu subtropical.
Preferireu perdre-vos pels penya-segats abruptes del paratge de Cantarriján o prefereixes descobrir de prop les millors platges de Granada des de la comoditat dels miradors d’Almuñécar?