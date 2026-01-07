El bar històric de Barcelona sorprèn al rànquing de Tripadvisor: és bo, tranquil i econòmic

Barcelona és una capital gastronòmica indiscutible, però no tots els establiments del centre estan a l’alçada de les expectatives. Molts visitants acaben decebuts en zones molt transitades, on proliferen locals orientats exclusivament al turisme. Per això sorprèn, i agrada, que un bar de tota la vida hagi aconseguit destacar entre els millors valorats de la ciutat a Tripadvisor.
El restaurant del Raval de Barcelona on un tovalló de paper va quedar lligat per sempre a Messi torna a obrir portes
Es tracta del Diagonal Bar, un petit establiment situat a l’Avinguda Diagonal i a només uns minuts de la Sagrada Família. Lluny d’estridències i propostes gastronòmiques sobredimensionades, ha sabut guanyar-se el públic amb una fórmula clàssica però infal·lible: cuina mediterrània senzilla, preus coherents i un ambient tranquil.
Un bar de barri que trenca esquemes
Mentre molts restaurants del centre busquen captar turistes amb cartes llargues i poca identitat, el Diagonal Bar destaca precisament pel contrari. Qui entra hi troba un bar de barri autèntic, amb una terrassa agradable i un ritme de servei pausat que convida a quedar-s’hi.
Les ressenyes coincideixen: és un lloc on es pot menjar bé, sense presses i sense sorpreses desagradables al compte. Braves, calamars, plats combinats i bocadillos clàssics formen una carta que aposta pel sabor de sempre.
Una trajectòria fidel als orígens
Obert des del 1991, el Diagonal Bar ha mantingut intacta la seva identitat tot i els canvis del sector i la proliferació de franquícies. Tapetes tradicionals, racions abundants i preus raonables són les claus que expliquen la seva alta puntuació en plataformes especialitzades.
A més, el local ha sabut adaptar-se a nous hàbits i necessitats: disposa d’opcions vegetarianes, veganes i sense gluten, i ofereix menjar per emportar, molt útil per a visitants que recorren la ciutat amb poc temps.
Les opinions que l’han catapultat a Tripadvisor
Bé, barat i autèntic.” Aquesta és la frase que més es repeteix a Tripadvisor. El bar frega la màxima puntuació i acumula elogis per:
- La qualitat de les tapes
- La rapidesa i amabilitat del personal
- L’ambient tranquil, allunyat del caos turístic
- El fet que continuï sent un espai freqüentat per veïns, no un reclam exclusiu per a visitants
Les braves, els calamars i el pernil ibèric són els plats que més esmenten els usuaris, sovint com a recomanacions obligades.
Horaris que mantenen l’essència
Un altre detall distintiu: el Diagonal Bar només obre de dilluns a divendres, de matí fins a mitja tarda. Els caps de setmana tanca, una decisió insòlita en una zona tan turística, però que reforça el seu caràcter de bar per a esmorzar, mig matí i dinars tranquils.
Potser és precisament aquesta coherència, aquesta resistència a convertir-se en un local “per a turistes”, la que ha fet que el Diagonal Bar esdevingui una de les sorpreses gastronòmiques del 2026.