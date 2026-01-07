El bar histórico de Barcelona sorprende en el ranking de Tripadvisor: es bueno, tranquilo y económico

Barcelona es una capital gastronómica indiscutible, pero no todos los establecimientos del centro están a la altura de las expectativas. Muchos visitantes acaban decepcionados en zonas muy concurridas, donde proliferan locales orientados exclusivamente al turismo. Por eso sorprende, y agrada, que un bar de toda la vida haya logrado destacar entre los mejor valorados de la ciudad en Tripadvisor.

Se trata del Diagonal Bar, un pequeño establecimiento situado en la Avenida Diagonal y a solo unos minutos de la Sagrada Família. Lejos de estridencias y propuestas gastronómicas sobredimensionadas, ha sabido ganarse al público con una fórmula clásica pero infalible: cocina mediterránea sencilla, precios coherentes y un ambiente tranquilo.

Un bar de barrio que rompe esquemas

Mientras muchos restaurantes del centro buscan captar turistas con cartas largas y poca identidad, el Diagonal Bar destaca precisamente por lo contrario. Quien entra encuentra un bar de barrio auténtico, con una terraza agradable y un ritmo de servicio pausado que invita a quedarse.

Las reseñas coinciden: es un lugar donde se puede comer bien, sin prisas y sin sorpresas desagradables en la cuenta. Bravas, calamares, platos combinados y bocadillos clásicos forman una carta que apuesta por el sabor de siempre.

Una trayectoria fiel a los orígenes

Abierto desde 1991, el Diagonal Bar ha mantenido intacta su identidad a pesar de los cambios del sector y la proliferación de franquicias. Tapas tradicionales, raciones abundantes y precios razonables son las claves que explican su alta puntuación en plataformas especializadas.

Además, el local ha sabido adaptarse a nuevos hábitos y necesidades: dispone de opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, y ofrece comida para llevar, muy útil para visitantes que recorren la ciudad con poco tiempo.

Las opiniones que lo han catapultado en Tripadvisor

Algunas opiniones de En diagonal Bar

Bueno, barato y auténtico.” Esta es la frase que más se repite en Tripadvisor. El bar roza la máxima puntuación y acumula elogios por:

La calidad de las tapas

La rapidez y amabilidad del personal

El ambiente tranquilo , alejado del caos turístico

, alejado del caos turístico El hecho de que sigue siendo un espacio frecuentado por vecinos, no un reclamo exclusivo para visitantes

Las bravas, los calamares y el jamón ibérico son los platos que más mencionan los usuarios, a menudo como recomendaciones obligadas.

Horarios que mantienen la esencia

Otro detalle distintivo: el Diagonal Bar solo abre de lunes a viernes, de mañana hasta media tarde. Los fines de semana cierra, una decisión insólita en una zona tan turística, pero que refuerza su carácter de bar para desayunos, media mañana y almuerzos tranquilos.

Quizás es precisamente esta coherencia, esta resistencia a convertirse en un local “para turistas”, la que ha hecho que el Diagonal Bar se convierta en una de las sorpresas gastronómicas del 2026.