El pueblo más bonito de España, según Jesús Calleja, te cautivará con sus cascadas entre las casas: «Hay que visitarlo una vez en la vida»

¿Imaginas un pueblo donde el tiempo se detiene? Un lugar donde el agua no es solo un río, sino una parte viva de cada calle, de cada casa.

¿Preparado para una experiencia que te hará cuestionar todo lo que sabías sobre la escapada perfecta? Un aventurero experto tiene el secreto.

Pocos viajeros conocen mejor el mundo que Jesús Calleja. Ha pisado los rincones más remotos del planeta, ha escalado montañas imposibles y ha sobrevolado glaciares gigantes. Pero hay un rincón cerca de casa que le tiene cautivado.

Un lugar que, según él, es «imprescindible visitar una vez en la vida». No es una ciudad monumental ni una playa paradisíaca. Es la respuesta a tu deseo de una conexión auténtica.

El pueblo que te cambiará la mirada

Su nombre te sonará, y no es casualidad: Orbaneja del Castillo. Un pequeño pueblo de Burgos, de solo 50 habitantes, que hasta hace poco vivía de espaldas al turismo. Ahora es un icono.

Aquí, la protagonista absoluta es el agua. No hay grandes monumentos que la superen. Su belleza radica en la fuerza de un arroyo que se sumerge entre las casas, creando un paisaje que parece de cuento.

La lluvia siempre es vida. Yo soy feliz cuando llueve. La cascada de Orbaneja del Castillo me parece espectacular.

El origen de este milagro es la Cueva del Agua. De ella nace un arroyo que se abre paso hasta el Ebro, superando escalones naturales de piedra caliza. Uno de estos saltos llega a los 20 metros de altura. Es una maravilla natural que puedes tocar.

Lo más sorprendente es cómo el pueblo parece haber sido diseñado para que el agua fluya sin impedimentos. Sus calles, sus edificaciones… todo se integra con el torrente. Es una arquitectura viva que respira. Un espectáculo para los sentidos, (sí, nosotros también alucinamos).

Más que cascadas: un tesoro geológico e histórico

Pero Orbaneja del Castillo es mucho más que sus icónicas cascadas. La Cueva del Agua no es solo un manantial. Forma parte de un sistema kárstico de más de 25 kilómetros de longitud. Es uno de los más extensos de Castilla y León.

Esta red esconde cinco cavidades principales: la Cueva del Agua, Barbancho, Socueto, Níspero y el manantial de los Aguanales. Lo que vemos en el pueblo es solo la punta del iceberg de un mundo subterráneo que los espeleólogos llevan décadas cartografiando. (¡Una revelación para cualquier explorador!).

El pueblo mismo, dividido en dos barrios por el curso del arroyo (Villa y Puebla), es una joya de arquitectura popular. Sus casas de piedra caliza y toba, con solanas de madera, se inclinan sobre el cañón del Ebro. Un lugar con una historia milenaria.

En las cuevas de Níspero y Azar se han encontrado restos paleolíticos y pinturas rupestres. Durante la Edad Media, musulmanes, cristianos y judíos convivieron en armonía. Incluso una rama del Camino de Santiago cruzaba la zona, protegido por los caballeros templarios. Una historia oculta que ahora sale a la luz.

La mejor época para vivir la magia

Calleja reconoce que el invierno, con las lluvias, es una de sus épocas preferidas para ver la cascada en su máximo esplendor. (Una pista definitiva para nuestros próximos planes).

Pero si quieres un espectáculo visual y sonoro inolvidable, la primavera es tu momento. El deshielo y las lluvias recientes multiplican el caudal. El agua se convierte en la banda sonora permanente del pueblo. Un truco para una experiencia completa.

No obstante, gracias a la orografía particular de la Cueva del Agua, el caudal se mantiene constante todo el año. Esto significa que, vayas cuando vayas, el espectáculo está garantizado. No tienes excusa para no ir.

A solo quince minutos, en Covanera, está el Pozo Azul, la cueva subacuática más larga del mundo. Catorce kilómetros explorados, es «el Everest del espeleobuceo». (Para los más atrevidos, claro).

Un cierre con sabor a tierra

Si tu idea es más tranquila, puedes seguir la Senda de los Chozos, un recorrido de cinco kilómetros sin mucha dificultad. O la ruta circular que une el mirador del Beso del Camello con la cascada. Incluso engancharte al Camino Natural GR-99.

Después de tanta aventura, el pueblo ofrece su recompensa gastronómica. La Taberna El Risco, en un edificio de 1789, sirve platos con vista directa al corte del Ebro. Morcilla de Burgos, queso de oveja de Sasamón, chorizo de Villarcayo. Y por supuesto, un chuletón a la piedra.

Este pueblo no es solo un destino, es una experiencia que te invita a desconectar y a reconectar con la naturaleza. Un lugar que realmente tienes que ver. (Nosotros ya tenemos la fecha marcada en nuestro calendario).

¿Aún dudas de qué hacer el próximo fin de semana?