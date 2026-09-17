Què veure a Bilbao: 8 fites imprescindibles per a la teva primera visita

Bilbao ha passat de ser una ciutat grisa i industrial a convertir-se en un referent global de disseny i arquitectura. Si estàs planificant un viatge al País Basc, segur que et preguntes què veure a Bilbao per aprofitar al màxim la teva estada entre tradició i avantguarda.
Des d’obres d’art a l’aire lliure fins a tavernes centenàries, la capital de Biscaia s’ha de recórrer a peu, seguint el curs de la seva famosa ria. Descobreix aquesta selecció analítica de punts clau de la ciutat basca.
Museu Guggenheim Bilbao
L’any 1997 va marcar un abans i un després per a la ciutat amb la inauguració d’aquest monument de titani dissenyat per Frank Gehry. És el punt de partida indiscutible quan pensem en què veure a Bilbao, no només pel seu interior, sinó per l’escultura Puppy de Jeff Koons que en custodia l’entrada.
La col·lecció d’art contemporani i les exposicions temporals justifiquen el preu de l’entrada, que ronda els 16 euros segons l’època de l’any. Recomano fer la visita a primera hora del matí per evitar les aglomeracions turístiques.
El barri antic i les Set Carrers
Conegut localment com Las Siete Calles, aquest laberint de carrerons empedrats és el cor de la identitat bilbaïna. Aquí podràs experimentar el clàssic txikiteo, que consisteix a anar de bar en bar tastant els famosos pintxos a la Plaza Nueva.
Passejar per aquesta zona històrica és una lliçó viva d’urbanisme, on els edificis clàssics conviuen amb petits comerços alternatius i locals gastronòmics de tota la vida.
Mercat de la Ribera
Amb una superfície de 10.000 metres quadrats, aquest és un dels mercats coberts més grans d’Europa i un punt essencial de la llista de què veure a Bilbao. Està situat just a la vora de la ria, oferint un producte fresc immillorable.
A la planta baixa trobaràs parades de peix fresc del Cantàbric, mentre que a la zona superior pots degustar racions preparades a l’instant en un ambient vibrant i autèntic.
Teatre Arriaga
Aquest majestuós edifici d’estil neobarroc del segle XIX està inspirat en l’Òpera de París i ret homenatge al compositor local Juan Crisóstomo de Arriaga. La seva façana corba presideix l’entrada al barri antic amb una elegància monumental que sorprèn els amants de la història arquitectònica.
Pots consultar la seva programació cultural activa o simplement fotografiar el seu exterior des del pont de l’Arenal al capvespre, quan la il·luminació realça els seus detalls escultòrics.
Funicular d’Artxanda
Aquest històric mitjà de transport es va inaugurar l’any 1915 per connectar la ciutat amb el cim de la muntanya d’Artxanda. Per un preu d’uns 4,30 euros pel bitllet d’anada i tornada, el trajecte de tres minuts et regalarà la millor vista panoràmica de Bilbao.
És la millor manera d’entendre la geografia de la vall del Nervión i planificar visualment la teva ruta abans de continuar explorant els barris perifèrics.
Pont de Zubizuri
Dissenyat pel polèmic arquitecte Santiago Calatrava, aquest pont de vianants en forma d’arc blanc connecta el Campo de Volantín amb Uribitarte. Encara que el seu paviment de vidre ha patit diverses modificacions pràctiques per evitar relliscades, segueix sent una icona imprescindible sobre la ria.
Representa de manera excel·lent la transició estètica de la ciutat cap a la modernitat de finals de segle i s’ha convertit en una parada fotogràfica obligatòria.
Catedral de Santiago
Ubicada al cor de les Set Carrers, aquesta basílica d’estil gòtic data de finals del segle XIV i està consagrada a l’apòstol Santiago. Dels diferents temples que cal què veure a Bilbao, aquest destaca pel seu claustre gòtic tardà, un oasi de silenci.
La seva modesta escala contrasta amb altres catedrals de la península, però el seu valor històric per als pelegrins de la ruta del nord del Camí de Santiago és indiscutible.
Mirador de Solokoetxe
Per a aquells viatgers que busquen eludir el circuit de masses, aquesta talaia és un tresor amagat de què veure a Bilbao sense aglomeracions. S’hi accedeix pujant unes escales empinades des de la ronda o mitjançant un ascensor municipal gratuït.
És el lloc idoni per asseure’s a observar la vida quotidiana dels veïns mentre el sol s’amaga darrere dels turons que envolten la vall del riu.
Consells pràctics de transport
Moure’s per la ciutat és extremadament senzill gràcies al disseny eficient de la xarxa de transport públic de la ciutat. El Metro Bilbao utilitza les línies L1 i L2 per connectar el centre històric amb les platges i municipis propers de la costa.
És altament recomanable adquirir la targeta de transport Barik a qualsevol estació de metro per obtenir descomptes significatius en el funicular, el tramvia i els autobusos urbans Bilbobus.
Després de recórrer aquests punts de referència, queda clar que Bilbao sap conjugar el seu llegat de drassanes amb el disseny contemporani. Quina serà la teva primera parada en aquesta ruta basca?