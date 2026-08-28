El poble costaner del País Basc on passejar per un Conjunt Històric medieval i degustar «el millor turbot»

Cansat de les mateixes escapades de sempre? Del mateix paisatge, el mateix sabor? El teu calendari necessita una injecció d’adrenalina i autenticitat.
Perquè hi ha llocs que no només es visiten, es viuen. Llocs que et prometen un viatge en el temps i una explosió per als sentits. Un d’ells guarda un secret gastronòmic que pocs coneixen de veritat.
Prepara’t per descobrir Getaria. (Sí, nosaltres també vam trigar a entendre la seva màgia). Aquest poble costaner del País Basc no és una destinació més. És la definició d’una experiència autèntica, a pocs quilòmetres de Sant Sebastià. Un tresor ocult que et farà parar el scroll.
Un viatge al cor del passat medieval
Imagina’t caminar per carrers empedrats. Cases blanques amb flors que pengen dels balcons. És la zona antiga de Getaria, una de les més boniques de tota la província. Aquí, el temps sembla aturar-se.
La joia de la corona és el seu Conjunt Històric medieval del segle XIV. Està totalment emmurallat. (Una autèntica meravella, t’ho juro). Cada pas és una lliçó de història viva. Un autèntic imprescindible per als amants de la cultura i els secrets.
La imponent església de San Salvador, també del segle XIV, domina el paisatge. És d’estil gòtic i està declarada Monument Nacional. Però hi ha un detall que et volarà el cap: sota el seu absis, un túnel connecta amb el port. Antigament servia per a la defensa. Ara és perfecte per recórrer-lo a peu.
A Getaria, fins i tot el vent et xiuxiueja històries de mariners i mites. Una autèntica connexió amb el passat.
Però Getaria és molt més que pedra i mar. És la terra que va veure néixer a una llegenda. Parlem de Juan Sebastián Elcano, el primer navegant a completar la volta al món. El poble li ret homenatge amb un monument impressionant sobre les antigues muralles i una escultura a la plaça principal. La seva història és una inspiració.
On la moda es va fer llegenda (i va néixer un geni)
Et pensaves que això era tot? Aquest poble amaga una altra connexió amb la grandesa. Getaria també és la bressola de Cristóbal Balenciaga. Ell és un dels dissenyadors d’alta costura més importants d’Espanya. La seva obra va marcar un abans i un després.
El Museo Balenciaga, dedicat a la seva figura, et permetrà submergir-te en el seu llegat. Exposicions temporals acosten la seva genialitat a tothom. És un truc per entendre l’art de la moda. (I sí, et deixarà amb la boca oberta). No hi ha dubte, la creativitat flueix per les venes d’aquesta terra.
I mentre explores, no oblidis les torres de Zarautz. Construïdes amb pedra calcària al segle XV, amb murs defensius gegants i finestres gòtiques. Eren residències fortificades. Avui, la seva restauració ha revelat restes arqueològiques que ens ajuden a conèixer millor la nostra història. (Una autèntica finestra al passat).
El secret del “millor turbot” del món
Però si hi ha alguna cosa que converteix Getaria en una destinació definitiva, és la seva gastronomia. Aquesta vila és un temple gastronòmic imprescindible a nivell mundial. Ho sentim, però la teva dieta haurà d’esperar. Aquí véns a gaudir.
La clau? Les seves icòniques brases a l’aire lliure davant del port. L’aroma a marisc fresc és addictiu. El restaurant Elkano, amb una estrella Michelin, és conegut com el “temple mundial del marisc”. Una autèntica catedral del peix. (Ens atreviríem a dir que és una solució a qualsevol ànima famolenca).
El seu plat estrella? El turbot. No és un turbot qualsevol. És un rodaballo sencer, rostit a la brasa amb foc suau. Usen una besuguera especial. Es remata amb un sofregit d’all, bitxo i un toc de vinagre. L’experiència culinària és, senzillament, insuperable. Aquesta és la revelació que esperaves.
Però la cuina getariana no es queda només amb el peix. Els pintxos són una delícia obligatòria. Petites obres d’art que pots degustar en qualsevol bar local. I no oblidem plats tradicionals com el marmitako, un guisat d’atún i patates. Una explosió de sabor a cada mos.
L’or blanc de la costa: el Txakoli
I què seria d’aquest festí sense un acompanyament perfecte? A Getaria, el marisc i el peix es mariden amb el Txakoli. Aquest vi blanc local té la seva pròpia Denominació d’Origen Getariako Txakolina. (Un altre secret que no coneixies!).
És un vi lleuger i escumós. La seva frescor el fa el company ideal per als plats de la zona. Cada glop és un reflex del caràcter d’aquesta costa. No hi ha error possible: la combinació és perfecta. De veritat, el Txakoli és un imprescindible.
Beure Txakoli a Getaria no és només tastar un vi, és beure la història i la sal d’una terra única.
Per a aquells que volen anar més enllà, Getaria celebra una gran quantitat d’esdeveniments gastronòmics durant l’any. La Festa del Txakoli, al gener, durant les festes de San Antón, és una immersió total en la cultura local. Al maig, el Dia de l’Anxova et permetrà tastar els millors productes locals. (Una oportunitat que no es repeteix cada dia!).
@tacotios Una insignia especializado en el #rodaballo a la parrilla y entre los mejores restaurantes de #España. Su fundador, Pedro Arregui, innovó al adaptar la técnica tradicional de parrilla al pescado, logrando una cocción perfecta que resalta cada sabor. De todo el menú, lo mejor fue, sin duda, el rodaballo y las kokotxas. Pero… debo admitir que 195€ es un poco excesivo. No cabe duda de que es una experiencia única y probablemente el mejor pescado que he comido en mi vida, pero con tanta fama, los entrantes me parecieron buenos, aunque no excelentes: un chipirón un poco chicloso y un salmonete algo insípido. No quiero desprestigiar ni la calidad del producto ni el servicio, que fue impecable, pero quizás habría preferido pagar un poco menos para sentirlo más justo. 📍 Ubicación: Herrerieta Kalea, 2, 20808 Getaria, Gipuzkoa #Elkano #paisvasco #comidaespañola #foodie ♬ sonido original – Aniol Güell
Una escapada que no et pots perdre
Getaria és més que un destí. És una promesa d’experiències autèntiques. De sabors que recordes, de paisatges que et captiven i d’històries que t’inspiren. Des de les seves platges, ideals per fer surf com la de Gaztetape, fins a les seves festes tradicionals. Ho té tot.
No deixis que aquest secret es quedi guardat. Aprofita l’oportunitat de viure una aventura que combina cultura, gastronomia i naturalesa. (El teu estalvi en records serà incalculable).
Has pres una decisió intel·ligent llegint això. El teu pròxim viatge acaba de millorar exponencialment. A què esperes per descobrir-ho?