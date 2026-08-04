L’autocaravana canadenca amb distribució revolucionària i un espectacular finestral panoràmic a l’exterior

Hi ha vehicles que aconsegueixen deixar-nos sense paraules fins i tot abans d’arrencar el motor. Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam descobrir propostes que dinamiten per complet el que crèiem saber sobre el sector del caravaning i el disseny sobre rodes.
El problema clàssic de viatjar en autocaravana sempre ha estat el mateix: l’espai és mètric i cada metre quadrat es converteix en un mal de cap diari. Però els fabricants de fora saben molt bé jugar les seves cartes quan es tracta d’optimitzar fins a l’últim racó.
La genialitat canadenca que desafia el sector
La firma canadenca Leisure Travel Vans ha donat un cop de puny sobre la taula amb el seu model Wonder Murphy Bed Lounge. (Una autèntica joia d’enginyeria que està en boca de tots els amants del turisme nòmada més exigent).
Construïda sobre el xassís de la potent Ford Transit, aquesta autocaravana trenca molts esquemes apostant per un habitacle on el saló es converteix per fi en l’absolut protagonista de la experiència a bord. Oblida’t dels menjadors convencionals i avorrits de tota la vida.
El secret del seu èxit radica en el sistema patentat Leisure Lounge. Dos the or and cadires individuals amb inclinació i reposapeus elèctrics substitueixen la típica banqueta doble. (I la jugada mestra és simplement perfecta).
Un finestral panoràmic i un llit ocult
Davant d’aquests seients s’obre un gegantí finestral panoràmic que inunda de llum natural tot l’interior i transforma qualsevol paisatge exterior en el saló de casa teva. És una autèntica passada visual.
El millor de tot passa quan cau el sol. El saló sencer desapareix i es converteix en un llit gegantí de 165 x 188 centímetres gràcies a un enginyós sistema invisible que s’amaga a la paret de manera impecable.
En no tenir un llit fix estorbant tot el dia a la part posterior, l’espai disponible es multiplica de forma escandalosa. El bany, per exemple, abandona el format minúscul europeu per oferir una dutxa independent de 86 x 86 centímetres amb mampara de vidre.
Potència bruta i un preu a l’altura
A nivell mecànic munta un imponent motor V6 EcoBoost de 3.5 litres que reté ni més ni menys que 314 CV. Una xifra brutal per moure amb absoluta soltura els seus 7,54 metres de longitud a la carretera.
El preu als Estats Units ronda els 210.000 dòlars, situant-la de ple en el segment més exclusiu del mercat. Però amb 923 litres d’emmagatzematge exterior i acabats en Corian, el nivell de capritx està més que justificat.
T’imagines recorrent la costa o la muntanya amb semblant desplegament de confort sobre quatre rodes?