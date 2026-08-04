La autocaravana canadiense con distribución revolucionaria y un espectacular ventanal panorámico al exterior

Hay vehículos que logran dejarnos sin palabras incluso antes de arrancar el motor. Sí, nosotros también alucinamos cuando descubrimos propuestas que dinamitan por completo lo que creíamos saber sobre el sector del caravaning y el diseño sobre ruedas.

El problema clásico de viajar en autocaravana siempre ha sido el mismo: el espacio es métrico y cada metro cuadrado se convierte en un dolor de cabeza diario. Pero los fabricantes de fuera saben muy bien jugar sus cartas cuando se trata de optimizar hasta el último rincón.

La genialidad canadiense que desafía el sector

La firma canadiense Leisure Travel Vans ha dado un golpe sobre la mesa con su modelo Wonder Murphy Bed Lounge. (Una auténtica joya de ingeniería que está en boca de todos los amantes del turismo nómada más exigente).

Construida sobre el chasis de la potente Ford Transit, esta autocaravana rompe muchos esquemas apostando por un habitáculo donde el salón se convierte por fin en el absoluto protagonista de la experiencia a bordo. Olvídate de los comedores convencionales y aburridos de toda la vida.

El secreto de su éxito radica en el sistema patentado Leisure Lounge. Dos sillas individuales con inclinación y reposapiés eléctricos sustituyen la típica banqueta doble. (Y la jugada maestra es simplemente perfecta).

Un ventanal panorámico y una cama oculta

Frente a estos asientos se abre un gigantesco ventanal panorámico que inunda de luz natural todo el interior y transforma cualquier paisaje exterior en el salón de tu casa. Es una auténtica pasada visual.

Lo mejor de todo ocurre cuando cae el sol. El salón entero desaparece y se convierte en una cama gigantesca de 165 x 188 centímetros gracias a un ingenioso sistema invisible que se esconde en la pared de manera impecable.

Al no tener una cama fija estorbando todo el día en la parte posterior, el espacio disponible se multiplica de forma escandalosa. El baño, por ejemplo, abandona el formato minúsculo europeo para ofrecer una ducha independiente de 86 x 86 centímetros con mampara de vidrio.

Potencia bruta y un precio a la altura

A nivel mecánico monta un imponente motor V6 EcoBoost de 3.5 litros que retiene ni más ni menos que 314 CV. Una cifra brutal para mover con absoluta soltura sus 7,54 metros de longitud en la carretera.

El precio en Estados Unidos ronda los 210,000 dólares, situándola de pleno en el segmento más exclusivo del mercado. Pero con 923 litros de almacenamiento exterior y acabados en Corian, el nivel de capricho está más que justificado.

¿Te imaginas recorriendo la costa o la montaña con semejante despliegue de confort sobre cuatro ruedas?