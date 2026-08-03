48 corbes de ferradura i 2.750 m d’altitud: la mítica carretera de muntanya que s’ha convertit en destinació turística

Hi ha rutes que simplement es condueixen, i després hi ha aquelles que t’obliguen a contenir la respiració en cada metre d’asfalt. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam veure el mapa per primera vegada).
Conduir per les cumbres europees s’ha convertit en el passatemps preferit dels amants del motor i dels aventurers més exigents. Però hi ha un tram concret que deixa en ridícul qualsevol autopista convencional.
El monstre de pedra que desafia l’horitzó
Parlem del llegendari Pas del Stelvio, situat al bell mig dels Alps italians, fregant la frontera amb Suïssa. Aquest colós de la enginyeria moderna serpenteja vessant amunt acumulant ni més ni menys que 48 corbes de ferradura numerades amb precisió mil·limètrica.
Cada una d’aquestes famoses corbes compta amb el seu propi cartell indicador, convertint l’ascens en tot un ritual de supervivència i bellesa visual. (Una prova de foc tant per a vehicles com per a conductors experimentats).
Construït originalment a la dècada de 1820 per l’Imperi austríac per connectar Llombardia amb la resta del territori, aquest gegant supera els 2.750 metres d’altitud. És el port de muntanya asfaltat més alt dels Alps orientals.
Si planeges pujar en temporada estival, matina de debò. Les primeres hores del matí ofereixen una llum daurada única i, el més important, zero trànsit de autocaravanes.
Enginyeria extrema per a butxaques i copilots valents
El que fa que aquesta destinació sigui absolutament imprescindible no és només la seva vertiginosa altura, sinó l’impacte visual absolut que provoca en qui s’atreveix a mirar-lo des de dalt. Les vistes panoràmiques abasten glaceres imponents i valls infinites.
El ferm es troba en constant manteniment a causa de les dures condicions meteorològiques hivernals. (La natura aquí sempre mana, recorda-ho).
L’accés sol obrir-se únicament entre els mesos de juny i setembre o octubre, depenent completament de les nevades acumulades. Intentar creuar-lo fora d’aquest període és una missió suïcida a causa del gel persistent.
A més, els ciclistes professionals utilitzen aquest port històric com l’entrenament definitiu abans d’afrontar les grans voltes europees. Compartir asfalt amb llegendes del pedal mentre el motor rugeix en segona marxa és una experiència difícil d’igualar.
Per què hauries d’incloure-ho a la teva propera ruta europea?
La nostra economia actual ens obliga a buscar experiències que realment marquin un abans i un després a les nostres vides. Cremar dipòsits en rutes avorrides ja no serveix; necessitem adrenalina pura i escenaris cinematogràfics.
El Pas del Stelvio no cobra peatge monetari directe, però exigeix concentració absoluta, pastilles de fre en bon estat i un respecte reverent cap a la muntanya. (Un error de càlcul aquí dalt es paga car).
Les autoritats locals vigilen de prop el flux de vehicles durant els caps de setmana de juliol i agost per evitar col·lapses a les corbes més tancades. Planificar l’escapada amb antelació protegirà la teva paciència i la teva butxaca del desgast innecessari.
T’atreviries a girar el volant i encarar la corba número 48 sense mirar enrere?