La policía busca los autores de un tiroteo con heridos en Alella

Cataluña no ha estado nunca un territorio donde las armas fueran un problema, pero en algunos casos hay agresores que las utilizan para intimidar sus víctimas o, incluso, herirlas. Este ha sido el caso de un vecino de Alella, que ha sido herido durante un tiroteo en esta ciudad este sábado. Los Mossos d’Esquadra están buscando los autores del crimen, Según fuentes policiales, los presuntos autores de los rasgos han huido del lugar de los hechos, por lo cual se los está intentando localizar. En cuanto a la víctima, ha ido por sus propios medios a Can Ruti, donde ha sido atendido.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso al poco de las 16.00 horas que había un herido por arma de fuego, a pesar de que no ha sido atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), puesto que no ha hecho falta que se trasladaran al lugar de los hechos porque los mismos que han hecho la llamada han asegurado que la víctima ya estaba de camino en el hospital. En concreto, el hombre ha acabado yendo por sus propios medios en el Hospital Hermanos Trias y Pujol de Badalona (Barcelonès). No hay más detalles de la situación y tampoco se sabe el estado de la víctima. El comunicado policial solo ha asegurado que los Mossos se han hecho cargo de la investigación de los hechos.

Un coche de los Mossos d’Esquadra | EP

Un tiroteo atemoriza Badalona el pasado mas de marzo

El mes de marzo Badalona vivió una situación parecida, pero que acabó con la muerte de una de las víctimas. Un hombre murió y una mujer resultó herida grave en un tiroteo en Badalona (Barcelona). Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso alrededor de las 23 horas y se trasladaron al lugar junto a efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que certificaron la muerte del hombre y trasladaron a la mujer en un centro hospitalario. La policía catalana ya abrió una investigación y el caso se dejó bajo secreto de actuaciones.