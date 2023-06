La policia busca els autors d’un tiroteig amb ferits a Alella

Catalunya no ha estat mai un territori on les armes fossin un problema, però en alguns casos hi ha agressors que les utilitzen per intimidar les seves víctimes o, fins i tot, ferir-les. Aquest ha estat el cas d’un veí d’Alella, que ha estat ferit durant un tiroteig en aquesta ciutat aquest dissabte. Els Mossos d’Esquadra estan buscant els autors del crim, Segons fonts policials, els presumptes autors dels trets han fugit del lloc dels fets, per la qual cosa se’ls està intentant localitzar. Pel que fa a la víctima, ha anat pels seus propis mitjans a Can Ruti, on ha estat atès.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís poc després de les 16.00 hores que hi havia un ferit per arma de foc, tot i que no ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), ja que no ha calgut que es traslladessin al lloc dels fets perquè els mateixos que han fet la trucada han assegurat que la víctima ja estava de camí a l’hospital. En concret, l’home ha acabat anant pels seus propis mitjans a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès). No hi ha més detalls de la situació i tampoc se sap l’estat de la víctima. El comunicat policial només ha assegurat que els Mossos s’han fet càrrec de la investigació dels fets.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra | EP

Un tiroteig atemoreix Badalona el passat mes de març

El mes de març Badalona va viure una situació semblant, però que va acabar amb la mort d’una de les víctimes. Un home va morir i una dona va resultar ferida greu en un tiroteig a Badalona (Barcelona). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís al voltant de les 23 hores i es van traslladar al lloc al costat d’efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van certificar la mort de l’home i van traslladar a la dona a un centre hospitalari. La policia catalana ja va obrir una recerca i el cas es va deixar sota secret d’actuacions.