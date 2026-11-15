Josep Maria Ribera es uno de los máximos referentes internacionales en la investigación y tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Es director clínico y miembro del comité científico interno del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Acaba de ser distinguido con el EHA Clinical Excellence Award 2026, uno de los máximos reconocimientos de la European Hematology Association. Ribera ha investigado sin descanso y ha extendido durante décadas una docencia de altura. Muchos de sus alumnos lideran ámbitos de investigación. Debe estar orgulloso y, de hecho, lo está, el doctor Ribera.

Josep Maria Ribera es director de la Unidad de Trasplante de Células Madre del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol y jefe del Servicio de Hematología Clínica del Instituto Catalán de Oncología. Es profesor de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Imparte docencia de posgrado en la Universidad de Barcelona, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y en la Escuela Nacional de Sanidad.

Su currículum es inabarcable, pero ahora ha cumplido setenta años y dice que lo deja todo. “No toca”, argumenta. A la manera pujoliana. Comenta que asesorará donde lo llamen, pero que no liderará. Le gustaría ser “un referente” y se queja de que no los tenemos, porque la juventud no los valora. Josep Maria Ribera es uno de los mejores para quien quiera aprovechar su larga, crónica experiencia. El director clínico del Josep Carreras tiene una sonrisa humilde y ojos amables y diáfanos. Hay médicos que transmiten tranquilidad, seguridad. En una sociedad tan insegura y que tiene tantos motivos para inquietarse.

Usted es especialista en leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué es exactamente esta enfermedad?

Una transformación maligna de unas células que tenemos en la médula ósea. Estas células son las precursoras de los linfocitos, que son unas células que tenemos en la sangre. Las segundas derivan de sus progenitores, que están en la médula y que cuando se malignizan –es decir, cuando crecen de manera incontrolada– provocan la leucemia linfoblástica.

Se dispersan muy rápido…

Es que nacen dispersas. Estas células en primer lugar invaden la médula ósea e impiden que las normales fabriquen sangre de calidad. Pero al mismo tiempo salen de la médula y pasan a la sangre. Si pasan a la sangre, pasan a todo el cuerpo. Es una enfermedad que nace dispersa. No es el concepto clásico que tenemos de un tumor localizado y unas metástasis. No. Esto es un tumor líquido. Nace en la médula, la invade, sale hacia la sangre e invade todo el cuerpo. Cuando nosotros la diagnosticamos ya lo ha invadido todo.

¡Uf! Es una enfermedad rara.

Sí. Globalmente es una enfermedad rara. Hay tres casos nuevos anualmente por cada cien mil personas. En España se calcula que hay unos seiscientos o setecientos nuevos cada año. Es una enfermedad rara, pues, comparada con el cáncer de mama o de colon. En este sentido, sí. Ahora, es una enfermedad que curiosamente se puede ver a todas las edades, pero que tiene la máxima incidencia en niños. En niños hasta los quince años. Y el pico máximo es entre tres y seis u ocho años. Yo no soy pediatra y me dedico a las leucemias que se ven en adultos. Consideramos adultos aquellas personas que ya han pasado los dieciocho años.

“Hemos visto la leucemia linfoblástica aguda incluso en fetos”

Es muy impactante que afecte a los niños… Y es como una especie de leucemia…

Es una leucemia. Y la hemos visto incluso en fetos. Está en todas las edades de la vida, pero ya te digo que la máxima incidencia es en niños que tienen entre cinco y diez años.

¿Cómo se trata? ¿Tiene cura?

Sí. Curamos muchas. El mensaje es: es rara, es mala, pero curamos muchos. Curamos el 90 por ciento de los niños y quizá en estos momentos entre el 50 y el 60 por ciento de adultos.

La mitad… ¡Glups!

En adultos, a pesar de ser la misma enfermedad, es más maligna que en los niños. Pero piensa que cuando yo era residente la tasa de curación era entre un 20 y un 30 por ciento. La hemos triplicado. Entiéndeme, digo esto como mensaje positivo. Claro que queda un 40 por ciento que no podemos salvar, pero por eso luchamos.

Usted ha recibido una gran cantidad de reconocimientos y premios. ¿Cuál ha sido su contribución?

Haber desarrollado en España todos los protocolos de tratamiento en adultos en leucemia linfoblástica. Llevamos más de cuarenta años desarrollando estudios de tratamiento, de los cuales analizamos los resultados, observamos los espacios de mejora y con el siguiente estudio aprovechamos toda esta experiencia para lograr mejores resultados. Así, progresivamente, hemos pasado del 20-30 por ciento al 50-60 por ciento actual.

«Yo no sé si sería un buen hematólogo pediatra» /Barcelona/28-10-2026/Barcelona/Anna Munujos

Usted, pues, estudia los casos estadísticamente y establece nuevos protocolos de cura.

Es eso. Desarrollamos los protocolos de tratamiento, analizamos los resultados y, en función de estos resultados, desplegamos el siguiente nuevo protocolo que permita, con la experiencia adquirida, mejorar todo el proceso. En cada nuevo protocolo vamos mejorando los resultados del protocolo anterior.

¿Trata estos casos personalmente?

El tratamiento de una leucemia es multidisciplinario. No es el médico quien trata al paciente. Los tratamos en equipo. En equipo y dentro de un protocolo terapéutico. Yo obviamente he visto a enfermos, pero dentro de un equipo.

¿Es duro?

Es duro al comienzo. Al comienzo, cuando eres médico recién licenciado, te dedicas a la hematología y ves que estos casos primeramente te parecen enormes. No nos engañemos. Pero eso forma parte del aprendizaje. Y creo que cuando vas adquiriendo experiencia separas el dolor del tratamiento. Entiendes el dolor, pero no haces que eso modifique tu decisión. Porque entonces quien acaba perdiendo es el enfermo.



Puedes entender que es un tratamiento duro, que los enfermos lo pasan mal, pero ¿cuál es tu objetivo? Que el enfermo sobreviva. Y que idealmente se cure. Eso no lo debes perder nunca. Aun entendiéndolo todo, pero es que, si te empiezas a perder por las ramas, no vas hacia el objetivo principal.

Es muy difícil, eso…

Es difícil, pero también tienes tus mecanismos de defensa. El principal mecanismo de defensa es que ves que estás haciendo algo positivo y que estás salvando gente. Por el camino se quedan, no hay duda. No hay duda, pero sigues adelante. Y los que sacas adelante te ayudan a luchar por los que desgraciadamente se quedan atrás. Sí, sí, sí, es así. Y así los que salen adelante nos dan la energía para continuar luchando y porque algunos de los que se quedan atrás ahora en unos años estarán del lado de los que se curarán.

“Los que salen adelante te ayudan a luchar por los que desgraciadamente se quedan atrás”

La gente que trata a los niños debe llevarlo peor.

En primer lugar, son especialistas en pediatría. Ellos ya tienen las habilidades necesarias para tratar con niños. Yo no las tengo. [Sonríe]. Yo no sé si sería un buen hematólogo pediatra. No lo he hecho nunca. Pero ellos tienen las habilidades y los recursos. Y lo hacen muy bien. Y ahí está el resultado. El 90 por ciento de curación. Ya lo querrían tener los adultos. Pero ya llegaremos, eh, ya llegaremos.

Son optimistas, ustedes.

Evidentemente. Lo somos porque los resultados nos dan la razón. No es aquello de decir: “Yo soy optimista porque soy optimista de base”. No. Los resultados nos dan la razón. Cuando yo era residente pensaba: “Pobre gente. Por uno que salvas pierdes cuatro”. No, no. Ahora no. Ahora salvamos más que menos. Y todo esto ha sido un camino largo, tan duro como quieras, pero positivo. La desgracia sería que año tras año chocases contra una pared y pensases que no avanzamos. Entonces sí que te deprimirías y pensarías: “Caray, tú, ¡qué desgracia!”. No, no.

“Creo que el cáncer forma parte de la evolución humana”

¿Por qué tanto cáncer?

Veamos. Yo creo que el cáncer forma parte de la evolución humana. Es decir, con nuestro día a día constantemente tenemos muchas células en el cuerpo en división… Pueden haber errores en la división, errores en nuestro funcionamiento, que deriven hacia un cáncer. De hecho, con los años se van acumulando errores. Si analizamos nuestros genes –nuestros cromosomas, donde están los genes– los de una persona de ochenta años y los de un niño de dos años, ves que dices: “¡Buuuu, cómo se ha ido degradando todo esto!”. Por tanto, hay una tendencia natural. Y luego hay unos factores predisponentes, que en determinados cánceres son muy claros. El tabaco, con el pulmón. El sol, con el melanoma. Con las leucemias estos factores predisponentes apenas se han visto en el caso de las linfoblásticas.

¿Son hereditarias?

No. La leucemia linfoblástica hereditaria solo tiene una situación de más riesgo, que son los gemelos univitelinos. Ambos tienen la misma dotación genética. Cuando uno desarrolla una leucemia, el otro que tiemble. Porque tiene más riesgo. No es el caso de los bivitelinos. Pero no se trata de una enfermedad hereditaria, afortunadamente.

“No es una enfermedad hereditaria afortunadamente”

El doctor Eduard Batlle dice que cada vez hay más cáncer de colon entre los jóvenes y que no sabemos por qué. Dice que podría ser la alimentación, el plástico presente por todas partes…

En nuestro caso es un cáncer estable. Hay estudios epidemiológicos serios, de grandes poblaciones –aquí también tenemos– y demuestran una estabilidad a lo largo del tiempo.

Pero a usted le preocupa nuestra forma de vivir actualmente?

Mucho, mucho, mucho. Estamos en un ambiente… Rodeados de cosas que pueden dañar nuestros cromosomas. Radiaciones ionizantes, electromagnéticas, productos aditivos en alimentos ultraprocesados… Todo son series de siglas que no sabemos bien qué son. Y a saber. La alimentación, el estilo de vida…

“El deporte es un factor a favor de desarrollar menos riesgo de cáncer”

El deporte, tan popularizado, ¿lo alivia un poco?

El deporte da unos beneficios al organismo, acompaña un estilo de vida más saludable. El deportista come mejor, se cuida más, procura tener una vida más ordenada. Es un factor que desarrolla menos riesgo de cáncer. Pero no sé si es por el deporte en sí mismo o por el entorno favorable que tiene un deportista.

Hablaba antes de ondas electromagnéticas, los móviles…

No digo que los móviles causen cáncer, eh? Atención. Me refiero al aumento de las ondas electromagnéticas en general. Eso sí.

Es un factor más…

Y como vamos sumando, de factores, estamos en una sociedad con más probabilidades de sufrir cáncer. Aumenta también la esperanza de vida y, por tanto, aumenta también el riesgo de anomalías, incluso debidas al azar, a nuestros genes. El estilo de vida es poco saludable, yo diría que cada vez menos saludable. Todo esto… Vas comprando números. Vas comprando números de la rifa, eh?

“En los hombres la incidencia del cáncer debido al tabaco ya se ha estabilizado; en las mujeres, no”

Al menos hemos reducido el consumo del tabaco.

Y eso está muy bien. Esta reducción del consumo del tabaco ya se ve que empieza a tener efecto en las curvas de incidencia del cáncer. En hombres la incidencia del cáncer ya se ha estabilizado. Los cánceres ligados al tabaco. En las mujeres, como se integraron más tarde, todavía estamos en vía ascendente, pero también se estabilizará en poco tiempo. Todo eso, sí. Pero, claro, se estabiliza. Me gustaría que empezáramos a bajar. Eso todavía no lo hacemos.

Quizás porque el consumo del tabaco comenzó a reducirse hace poco tiempo…

Creo que, si el consumo de tabaco baja a unos niveles bastante inferiores al actual, bajarán también estos cánceres. El tabaco es un cancerígeno directo.

«Las autoridades sanitarias no combaten más el tabaco porque todo son impuestos» /Barcelona/Anna Munujos

¿Por qué las autoridades sanitarias no lo combaten con mucha más firmeza?

[Ríe]. El tabaco… Todo son impuestos, eh? No sé si nos entendemos.

Nos entendemos muy bien.

No saben que este tema es pan para hoy y hambre para mañana.Todo lo que ganas con los impuestos te lo gastas después en atención sanitaria. No solo es el cáncer. ¿Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Esos que tienen que acabar con oxígeno… Y las infecciones, los ingresos hospitalarios… Todo eso quizás gasta tantos recursos como el mismo cáncer. Si miramos los recursos sanitarios que consumen estos hábitos sanitarios no saludables, sería para hacérselo mirar…

¿Qué le dice usted a un amigo fumador?

Le digo: “Tú ya sabes todas las consecuencias del tabaco. Tú mismo. Es una decisión libre. Yo no te puedo decir: “¡Irás al infierno!” [lo dice con voz de predicador espantador], pero ¿eres consciente, no? Pues, ya está. Yo no te puedo decir nada más. Es tu libertad individual. Pero lo sabes, ¿no? Pues, de acuerdo, no hablemos más”.

Lo sabemos, pero es mentira. Todo el mundo cree que a él no le pasará.

Ese es el problema. El problema no es solo “a mí no me pasará”. Es que es muy adictivo. Las adicciones son muy difíciles de combatir. Mucho. Eso de “yo cuando quiera dejaré de fumar”… ¡Mentira! Es muy adictivo el tabaco. Tienes que hacerte un planteamiento de vida y pedir ayuda. Sola, muy poca gente ha logrado dejar el tabaco “porque yo he querido”. Es tan adictivo, que se necesitan programas de deshabituación.

Casi toda la gente que yo he conocido que ha dejado el tabaco…

Al cabo de un tiempo vuelve a fumar.

Y también a menudo es por un susto cardiovascular o cancerígeno.

Sí, pero entonces es porque se lo han prohibido, por decirlo de alguna manera. Debemos concienciar antes de que todo eso ocurra. El problema del tabaco y su adicción es que van haciendo el daño lentamente. Van minándote lentamente y tú no te das cuenta porque tienes un placer fumando y no ves el daño que cada cigarrillo hace a tus órganos. No es solo cáncer, es pulmonar, es arterioesclerosis, son trombosis… Es mucha, mucha cosa.

“Cataluña tiene un ecosistema sanitario y de investigación de primera división”

¿Qué lugar ocupa Cataluña en la investigación contra el cáncer?

Tenemos un nivel totalmente europeo. Europeo-europeo. Quiero decir de Europa occidental. Cataluña tiene un ecosistema sanitario y de investigación de primera división.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Hay diversas razones que lo han hecho efectivo. La primera es que el colectivo sanitario en Cataluña es muy bueno. Son gente bien formada y con ganas. La segunda es que ha habido el convencimiento de que ser biosanitario no es solo atender enfermos. Es investigar. Las grandes instituciones sanitarias no conciben su deber solo atendiendo u operando a gente. Consideran que deben investigar y deben enseñar a las generaciones futuras. Y eso está integrado dentro de nuestro ADN.

Y eso lo hace el Vall d’Hebron, el Clínic, Bellvitge…

Sí. Y lo hacemos aquí. En todas partes. Esa es una causa. La segunda es que ha habido una apuesta, de la administración también, por impulsar institutos de investigación. Institutos de investigación que son de primer nivel.

“Barcelona es una de las plazas biosanitarias de referencia en Europa que atrae a mucha gente”

Andreu Mas-Colell puso ganas y acierto.

Este fue un hombre clave. Vino de América, vivió allí, vio por qué los americanos son líderes en investigación de vanguardia y quiso trasladarlo aquí a nuestro nivel y con nuestros recursos. Eso se ha hecho muy bien y Cataluña es una región biosanitaria muy buena. Concretamente, Barcelona es una de las plazas biosanitarias de referencia en Europa que atrae a mucha gente.

¿Y cómo es que viene tanta gente a Barcelona con los sueldos que podemos pagar?

También pueden venir becados. Los sueldos que pagamos aquí son bajos cuando los comparas, por ejemplo, con Francia. Ya no hablemos de los Países Bajos o de Alemania y los Países Nórdicos… [Ríe] Sabemos que vamos muchas veces con un zapato y una alpargata, pero no es aquello de decir…



Hay dos opciones aquí. Tú tienes dos opciones. La primera es quejarme del sistema, hablando en plata: “¡Maldita sea, somos unos eso, no nos ayudan y tal y tal, que se vayan a hacer puñetas!”. Esa es una. Y la otra es: “Bueno, tú, con el zapato y la alpargata yo seguiré adelante porque quizás un día me podré comprar ya una chiruca”. Aquí hay dos visiones. El que ante una dificultad grande como es la financiación claudica y ya está, la culpa es de los demás, y el que acepta que ese es el terreno de juego dice: “Yo juego aquí”.

“Una de las cosas que veo y que me preocupa de las nuevas generaciones es que no creen en los referentes”

Hay también la tradición. Tantas y tantas familias de médicos o individualidades excepcionales: los Barraquer o los Trias, Josep Trueta…

Tenemos una tradición biosanitaria en Cataluña de primer nivel. Grandes, grandes. Eso ha hecho escuela. También te diré que una de las cosas que veo y que me preocupa de las nuevas generaciones es que no creen en los referentes. Van un poco… Los referentes son muy importantes. No te arreglarán la vida, pero te pueden ayudar, te pueden ayudar y empujar. Y después tú ya irás solo. Evidentemente que irás solo. Pero aquí no hay la cultura de la persona referente. Hablábamos de los Estados Unidos. Allí creen mucho. Los americanos casi no se jubilan nunca, las cosas como sean, pero los séniors, en la última etapa de la vida, se hacen mentores [pronuncia esta palabra con intensidad, casi con solemnidad] de gente joven. Conducen y ayudan a gente joven a progresar. Solo dando consejos, eh? Porque la gente joven ya tiene más habilidades que ellos. No es cuestión de darles habilidades, porque ya las tienen. Es cuestión de conducirlos. Aquí faltan los referentes.

«También he sido un referente en docencia, pero faltan eh, faltan» /Anna Munujos

Usted se ha dedicado también y mucho a la docencia…

He hecho lo que he podido. Hasta cierto punto he sido también un poco un referente. Pero faltan, faltan.

Eso define a una juventud diferente según cada sociedad.

Es una juventud que tiene una cantidad de habilidades impresionante. Cuando miro a la gente de ahora y me miro a mí a su edad… Yo era un tonto. Por las habilidades que tienen. Pero no basta con las habilidades. Se necesita también el conocimiento, el porqué de las cosas, la dirección. Eso no lo tienen. Y si renuncian a este capital que sí les podemos dar… Ellos con sus recursos pueden multiplicar aquello que les podemos dar, y eso es imparable, imbatible. Los que son listos, que los hay, esos sí que saben aprovecharlo. Hay listos, gracias a Dios.

Los que usted forma ¿se van o se quedan aquí a trabajar?

Si pueden, se quedan aquí. Si pueden. Ahora, ha habido gente que ha cogido las maletas y se ha ido. Sí, sí.

¿Qué hace el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras?

Eso que dice su nombre exactamente. Investigar contra la leucemia. Debemos entender la leucemia en un sentido amplio. Cánceres de la sangre. No todos los cánceres de la sangre son leucemias. Hay otros tipos: linfoma, mieloma, displasias… Aquí se hace investigación básica y también traslacional. Es decir, aplicada a nuestros enfermos. Las preguntas de la investigación surgen de la observación de los enfermos muchas veces. Ves que nos hemos estancado en un lugar y te preguntas por qué no dirigimos la investigación hacia ese otro punto. Entonces son los laboratorios los que van investigando. La investigación que yo concibo y la que hacemos aquí, al menos en mi grupo de investigación, está aplicada al enfermo. Del enfermo y para el enfermo. Y eso se llama investigación traslacional.

¿Cuánta gente trabaja en el Josep Carreras?

El Instituto es más que este edificio donde estamos. Tiene sedes en el Clínic, en Sant Pau… Ahora abren una en Sant Joan de Déu, tiene otra en Girona… Es decir, es una red. Un instituto en red. Pero aquí, que es la sede principal, trabajan más de doscientas personas.

Aparte del mecenazgo de Josep Carreras, ¿quién financia todo esto?

Este es un instituto público. Es decir, tan público como el Instituto de Investigación de la Vall d’Hebron o el de los Germans Trias, que está aquí al lado, o el IDIBAPS del Clínic. Son institutos públicos, que se integran en la red CERCA de la Generalitat. Nosotros somos tan públicos como ellos. La Fundación Carreras –la Fundación, no el Instituto– dio un apoyo importante para construir y arrancar el Instituto. Pero ahora el Instituto se autofinancia, con becas, proyectos, donaciones…

Y la aportación de la Generalitat.

Sí. Tan público como cualquier otro instituto que hay en Cataluña, que Dios sabe los que hay.

“El Instituto es la niña de los ojos de la familia Carreras”

¿Josep Carreras continúa vinculado?

Josep Carreras está muy pendiente del Instituto. Él sigue haciendo conciertos y sigue aportando dinero a la Fundación. Está muy pendiente de la actividad del Instituto, que tiene un patronato. Obviamente, la familia Carreras también forma parte. Están muy encima. Piensa que el Instituto es la niña de sus ojos. La Fundación hace muchas otras actividades, obviamente, pero, además, que el nombre Carreras vaya ligado a un instituto de investigación…

En Cataluña no es fácil que un mecenas decida devolver a la sociedad una parte de lo que ha recibido…

Ese es el problema de España. En España no hay mecenazgo.

¿Es una cuestión política, fiscal?

No hay la cultura. Es una cuestión de cultura. ¿Quién ha hecho mucho? Las Koplowitz, que hicieron el instituto que está allí en el Clínic, en la calle de Villarroel, al otro lado; Josep Carreras; Amancio Ortega, que ahora está invirtiendo mucho…

¡Le han criticado mucho por hacerlo!

[Ríe]. ¡Yo no, eh! Aquí nos hemos beneficiado.

Algunos partidos de izquierda y algunas plataformas le han acusado de eludir impuestos y de querer exclusivamente limpiarse la imagen corporativa…

Siempre hay la parte negativa de las cosas. Obviamente, todas estas donaciones desgravan mucho. Bueno, escucha, pues a mí no me importa. El beneficio nos llega a nosotros. Ahora está financiando la protonterapia. Eso son unas máquinas que ufffffff… Necesitan edificios para ubicarlas. Cono, tú, gente como esta, estos mecenas, nos son necesarios. Y en España hay pocos.

En Cataluña eso siempre había sido diferente. El país se industrializó, ha habido una burguesía urbana e ilustrada, y siempre ha habido mecenas…

No al nivel que hay en los Estados Unidos, por ejemplo.

¿Qué grandes empresas del Ibex hacen mecenazgo de salud?

Allí la fiscalidad es muy diferente. Y además, allí sí que hay esa divisa de devolver a la sociedad una parte de lo que ella les ha dado.

Es otra cultura. Es un tema cultural. Pero yo creo que si hubiera más mecenazgo… No personas físicas, instituciones. Por ejemplo, La Caixa tiene un programa de mecenazgo muy importante. El BBVA también tiene. Pero ¿y Repsol? ¿Y Telefónica? Es decir, ¿qué grandes empresas? ¿Cuántas empresas del Ibex tienen programas de mecenazgo para ayudar a la sociedad en un ámbito tan importante como es la sanidad? Pocas. Aquí es donde se ve la cultura del mecenazgo.

Ya que hablamos de Cataluña, en este país siempre ha habido una tradición de médicos catalanistas. Aquella gente que llevaban corbata de lazo. ¿Eso se mantiene?

Creo que no. Por suerte, la ciencia no conoce fronteras, no conoce pasaportes ni DNIs. La ciencia es algo transversal. Gracias a Dios. El día que te cierras en ti mismo…

No era una manera de cerrarse. Era una manera de reivindicar un país y una lengua relegados, de utilizar el catalán con normalidad…

¡Ah! Eso está muy bien. Eso es perfecto. Yo lo encuentro muy bien. Pero… [sonríe] la visión debe ser más lejana. Está muy bien conservar el catalán para la ciencia…

“Los del doctor Trueta eran otros tiempos, ahora la ciencia es el inglés”

Recuerde usted al doctor Trueta y su Spirit of Catalonia… Trueta era de un catalanismo sólido y él profesionalmente no conocía fronteras.

Pero eran otros tiempos. Ahora la ciencia es el inglés. Dejémonos de cuentos. Y la ciencia es colaboración. Colaboración quiere decir colaborar de una manera transnacional.

«En cambio, ¿qué hemos hecho? Un programa nacional» Anna Munujos

Perdone la insistencia. Usted cree que un médico catalanista no entiende esto?

La ciencia es suficientemente abierta. Una cosa son las convicciones que uno tenga como persona y otra es que como científico lo que quiere es que su contribución sea tan amplia como sea posible. Porque hoy día nadie va solo por el mundo. No puedes ir solo. Aquí en nuestro hospital vemos entre cuatro y ocho nuevos casos de leucemia linfoblástica al año. ¿Dónde vas con eso? No puedes ir a ningún lado. En cambio, ¿qué hemos hecho? Un programa nacional en el que vemos ciento diez o ciento veinte por año. Con un protocolo de cuatro o cinco años ya tienes quinientos enfermos. Eso ya te permite analizar resultados y sacar conclusiones. Aquí con cuatro o cinco no iríamos a ningún lado. La colaboración es fundamental. Pero no solo nacional: europea. Europea como mínimo, porque los europeos todavía nos entendemos entre nosotros. Con los americanos es un poco más difícil. Por temas culturales y de legislación.

“Lo que hacemos en Europa es corroborar los resultados de los americanos”

¿Son ellos los que marcan techo y ritmo?

Sin duda. Marcan una pauta porque ellos tienen la investigación de vanguardia. La tienen los Estados Unidos y la tiene China. ¿Qué hacemos en Europa? Un poco de investigación, de buena investigación, pero lo que solemos hacer es –y hablo a nivel clínico– corroborar sus avances. Porque metodológicamente somos muy buenos en Europa. Corroboramos mucho los resultados de los americanos. Los americanos son muy prácticos. Hacen un descubrimiento y dicen: “Este descubrimiento para nosotros es un avance”. Pero un grupo solo no hace ciencia. Alguien lo tiene que corroborar. Y ellos dicen: “Que lo hagan los europeos”. Y los europeos corroboramos o no cosas que los americanos han dado por sentadas con su nivel, porque ellos tienen que producir. Cuando ya tienen algo seguro, con la música a otra parte. Pero algún otro lo tiene que replicar. Y lo tiene que replicar con metodología, con estudios académicamente perfectos. Eso hacemos los europeos.

Mirando su currículum deslumbra la cantidad de actividad que usted ha sido capaz de desplegar. En todos los frentes.

[Sonríe]. Yo estoy asustado también –y perdone la expresión–, estoy espantado, no sé cómo he podido hacer todo eso.

Le ha dedicado la vida.

Sí.

Y eso a costa de la familia, a costa del tiempo libre…

No, no. Veamos. He tenido un apoyo familiar muy importante. Mi esposa siempre me ha dado los mejores consejos de la vida…

¿Ella es médico también?

Es médico. He tenido mucha suerte. Y he tenido también unos referentes que me han enseñado unas cuantas verdades. La primera es “No hables de lo que no sabes”. La segunda, “De lo que sabes habla de lo que tú has comprobado, no de lo que dicen los demás”. Estos referentes, que me han enseñado método, me han ido muy bien en la vida. Y luego está la dedicación. Dedicación con pasión.

«No sé si ahora podría hacer tantas cosas, con tantas redes sociales y tanta complicación» /Barcelona/Anna Munujos

Pero eso a menudo va en detrimento de la familia, del descanso, del ocio…

También, de todas maneras, he tenido la suerte de que todo eso se ha desarrollado en una época en que tampoco había tantas posibilidades de ocio. Yo no sé si lo podría hacer ahora, que hay tantas redes sociales, tanta complicación. Hay más dispersión. En nuestra época, cuando yo fui médico, ah, escúchame, había siete u ocho profesiones. Salías de la universidad, ciencias, letras y cuatro cosas más. Ahora trayectoria de aquí, ahora cambio de allá y salto aquí, hago aquel máster de aquello… Ahora es otra cosa. Todo es más transversal. Más líquido. Antes íbamos teledirigidos. Y eso quizás a mí, por mi manera de pensar, me ha favorecido. En la época productiva de la vida. He tenido esta suerte.

Ahora está a punto de cumplir setenta años.

Sí.

«Hay un momento en que toca retirarse, uno no se puede perpetuar»

Y dice que se quiere jubilar, retirarse del todo…

De gran parte, sí. Por diversas razones. Creo que toca. Hay un momento en que toca. Uno no se puede perpetuar. Otra cosa es que tú digas: “Yo puedo ayudar, asesorar… desde la barrera”. No quiero adquirir responsabilidades porque no me toca. No toca. Lo deben llevar otros. Ahora, si los demás te piden asesoramiento, opinión, lo que quieras, encantado de la vida. Pero no quiero llevar nuevas iniciativas porque muchas de estas iniciativas son a cinco o diez años vista. Los proyectos clínicos son a largo plazo. Yo ya no lo veré. Iré con un bastón. Tendré achaques. No vaya a ser que tengas déficits cognitivos. Todo eso yo no lo sé. Lo que quiero es, tanto como pueda, asesorar, pero no liderar.

¿Ya se saldrá con esa intención? ¿Qué hará ahora cuando frene de repente. Tiene alguna alternativa secreta?

No, de repente, no. Y sí, tengo alternativas. Hace años que las tengo. A mí la bicicleta me vuelve loco. No hay fin de semana que no salga. Tengo buenos compañeros y amigos en este mundo. La lectura me gusta mucho. Leer me encanta. Tengo incluso el jardín, que cuido. No, no, no. No te preocupes. No me faltará actividad. La única cosa es si esta nueva actividad me acabará llenando del todo. No lo sé. Let’s train. Ya lo veremos. [Ríe, burlón].