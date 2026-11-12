La Iolanda Batallé de ahora, de 54 años, revisa en su nueva novela lo que vivió a los veintipocos hace tres décadas en la California de los años 90, la de la época «luminosa» de la presidencia de Bill Clinton. Examina una historia de amor que la devastó y terminó haciendo que huyera de Estados Unidos justo cuando tenía a su alcance la green card, que le habría permitido quedarse a vivir y trabajar indefinidamente. Se había casado y enamorado, en ese orden y de dos personas diferentes, y terminó inmersa en una historia de enfermedad mental, la de su pareja. Esta vivencia extrema, después de digerirla durante casi 30 años y de escribir sobre ella durante cuatro más, se encuentra en Lluny de Califòrnia. La ha convertido en una «metaficción» –en palabras del presidente del jurado, Xavier Pla– que ha recibido este jueves el 8º Premio Proa de Novela, dotado con 40.000 euros y organizado por la editorial casi centenaria del Grupo 62.

El galardón, que ya acumula muchas ganadoras en su trayectoria, con seis nombres femeninos y solo dos masculinos, se ha entregado este jueves por la noche en una cena en la Fundación Tàpies. La ganadora, escritora, periodista –es habitual de tertulias de medios de comunicación–, editora –fue fundadora de la editorial :Rata_–, ha dirigido el Institut Ramon Llull y desde hace cinco años es directora de la librería Ona. Y se declara «honrada» de recibir el «reconocimiento» que representa el premio creado por Proa, aquellos libros de la cubierta naranja que descubrió cuando era adolescente y que la marcaron. «La mayoría de los escritores en catalán no podemos vivir de la escritura, tenemos que hacer otros trabajos, por tanto, un premio como este es un espaldarazo después de escribir por las noches y los días de fiesta», ha reconocido.

Iolanda Batallé, ganadora del 8º Premio Proa de Novela con ‘Lluny de Califòrnia’ / ACN

«El mejor que he escrito»

Si hay algo que no pretende Batallé es disimular. Explica abiertamente que la obra es autobiográfica –aunque ficcionada– y dice sin tapujos que es «lo mejor» que ha escrito. «Es una obra de madurez que ayuda a entender mis 20 años, un libro donde me he reencontrado con la Batallé que huyó de California con el corazón encogido. La he escrito como he podido, a trozos, desde el presente y desde el pasado», admite. También revela que «culmina el camino iniciado hace veinte años con La memòria de les formigues«. En resumen, en Lluny de Califòrnia hay, condensado, «el dolor de una cincuentena que se enfrenta a cosas que hizo a los 20 años, que es un momento que vivimos con aquella pasión y aquella alegría, pero que nos marca». «Todos somos un desastre lleno de amor», concluye.

Para explicar todo esto, Batallé ha construido un juego de espejos en el que su alter ego, Maria Viladoms –el seudónimo con el que se presentó al certamen–, es una escritora de unos cincuenta años que escribe sobre su etapa en Estados Unidos, sus amores y su crisis vital. Un proceso vigilado y comentado por su editora, que la somete a un juicio duro. Esta relación lleva a un «diálogo creativo» a través de dos voces, donde Batallé incluso podría ser las dos mujeres a la vez, ya que como editora tiene las herramientas para crear este personaje.

El premio se decidió y se le comunicó hace dos meses –»¡he estado callada como una tumba todo este tiempo!»– y ahora la obra ya está a punto de llegar a las librerías. La autora solo pide una cosa: «Como dijo Aurora Bertrana, no me condenéis sin leerme».