Els EUA aproven la pujada de tipus més alta en 22 anys: un avís per Europa

El Comitè Federal de Mercat Obert de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha aprovat apujar els tipus d’interès del país 50 punts bàsics. Això suposa que es situaran en un rang d’entre el 0,75% i l’1% i és també un avís seriós per Europa, que també podria patir aquesta pujada pròximament. Aquesta és l’alça més gran dels tipus d’interès des del 2000, és a dir, des de fa 22 anys. Des d’aquest any quan hi ha hagut pujades de tipus sempre eren de 25 punts bàsics, mentre que l’anunciada aquest dimecres ha estat de 50.

La Fed ha explicat que tot i que l’activitat econòmica del país es va alentir durant el primer trimestre, la despesa de les llars i la inversió de les empreses ha estat positiva. La baixada de l’atur, diuen, també ha estat “robusta”. Segons el comunicat de política monetària de l’entitat “serà apropiat” fer més pujades dels tipus d’interès pròximament, el que suposa un doble avís per Europa en el dia que s’ha conegut la pujada d’interès més gran en 22 anys.

La Fed deixarà d’invertir 47.500 milions

En paral·lel, la Fed ha definit el pla de reducció del seu balanç, que es va disparar fins als nou bilions de dòlars per les compres d’actius fetes per pal·liar els efectes de la pandèmia de Covid-19. Així, des de juny els venciments dels actius es reinvertiran a excepció de 47.500 milions de dòlars. Això vol dir que la Fed deixarà de reinvertir 30.000 milions de bons del Tresor i 17.500 milions de titulitzacions hipotecàries. Aquestes reduccions anunciades aquest dimecres seran temporals, d’un període màxim de tres mesos.

Un cop superats aquests tres mesos, és a dir, des de setembre, la reducció mensual serà de 95.000 milions per mes: 60.000 milions de bons del Tresor i 35.000 milions de titulitzacions. La Fed ha recordat per tancar el comunicat que està “preparada” per fer un ajust en els detalls de la seva reducció del balanç segons l’evolució econòmica i financera.

La inflació dels EUA

L’índex de preus de despesa de consum personal, l’indicador en què més es fixa la Fed per avaluar la inflació, es va situar al març al 6,6% respecte el mateix mes de l’any anterior. A més, la taxa mensual del gener va ser del 0,9%, és a dir, quatres dècimes més que el mes anterior. La variable subjacent exclou del seu càlcul els preus de l’energia i dels aliments per la seva volatilitat, que es va situar en el 0,3% al març, mentre que la taxa anual va arribar al 5,2%.

Així, l’economia dels Estats Units va experimentar un descens del 0,4% en el primer trimestre de 2022 segons la primera estimació publicada per l’Oficina d’Anàlisi Econòmica del Govern. La pròxima reunió de la Fed serà el 15 de juny del 2022, quan podrien tornar a apujar els tipus d’interès.