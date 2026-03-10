Lidl llança una gelosia amb plantes per menys de 18 euros per millorar les parets de la terrassa

Decorar la terrassa no sempre és una qüestió de tenir un pressupost infinit; sovint, el secret està en l’enginy. Moltes vegades tenim parets desconxades, murs poc estètics o envans que ens espatllen tota la decoració, però no podem fer-hi obres. Si ets en aquesta situació, tenim una notícia que t’interessarà: Lidl acaba de llançar la solució perfecta per donar vida a aquests racons avorrits sense haver de moure ni una sola rajola.
La cadena de supermercats ha inclòs dins de les seves novetats per a jardí una gelosia decorativa de la seva marca Livarno Home que promet convertir una paret freda o deteriorada en un jardí vertical ple de frescor en qüestió de minuts.
Naturalitat i versatilitat a parts iguals
El disseny d’aquesta gelosia és el seu punt fort. Està fabricada amb branques de salze autèntiques, cosa que li aporta una base robusta i una textura molt realista, combinada amb fulles d’heura de plàstic que li donen aquest toc verd permanent que tant busquem per als nostres espais exteriors.
Un dels millors avantatges és que és totalment extensible. Gràcies a la seva pràctica estructura de tisora, pots adaptar-la segons les necessitats del teu espai: des dels 240 x 55 cm fins als 40 x 115 cm. Tant si tens una paret llarga com un racó estret, aquesta peça s’hi ajustarà sense problemes.
Dada clau: El preu és un dels seus grans atractius: només 17,99 euros. Una inversió mínima per a un canvi visual radical que pots instal·lar tu mateix només amb unes brides o una mica de filferro.
Més enllà de la decoració: guanya intimitat
Aquesta gelosia no només serveix per tapar les imperfeccions de la paret. També és un recurs excel·lent si el teu balcó o terrassa és massa exposat i necessites una mica més d’intimitat. Funciona com un separador visual ideal per evitar les mirades indiscretes dels veïns, creant una sensació d’acollida que sovint ens falta a les terrasses urbanes.
Si busques donar-li un aire nou al teu exterior abans que arribi el bon temps definitiu, aquesta és una opció ràpida, eficaç i, sobretot, molt econòmica. Ja saps quin racó de casa teva passarà de ser una “paret lletja” a un espai verd digne de revista?