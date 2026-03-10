Lidl lanza una celosía con plantas por menos de 18 euros para mejorar las paredes de la terraza

Decorar la terraza no siempre es una cuestión de tener un presupuesto infinito; a menudo, el secreto está en el ingenio. Muchas veces tenemos paredes desconchadas, muros poco estéticos o tabiques que nos arruinan toda la decoración, pero no podemos hacer obras. Si estás en esta situación, tenemos una noticia que te interesará: Lidl acaba de lanzar la solución perfecta para dar vida a esos rincones aburridos sin tener que mover ni una sola baldosa.
La cadena de supermercados ha incluido dentro de sus novedades para jardín una celosía decorativa de su marca Livarno Home que promete convertir una pared fría o deteriorada en un jardín vertical lleno de frescura en cuestión de minutos.
Naturalidad y versatilidad a partes iguales
El diseño de esta celosía es su punto fuerte. Está fabricada con ramas de sauce auténticas, lo que le aporta una base robusta y una textura muy realista, combinada con hojas de hiedra de plástico que le dan ese toque verde permanente que tanto buscamos para nuestros espacios exteriores.
Una de las mejores ventajas es que es totalmente extensible. Gracias a su práctica estructura de tijera, puedes adaptarla según las necesidades de tu espacio: desde los 240 x 55 cm hasta los 40 x 115 cm. Tanto si tienes una pared larga como un rincón estrecho, esta pieza se ajustará sin problemas.
Dato clave: El precio es uno de sus grandes atractivos: solo 17,99 euros. Una inversión mínima para un cambio visual radical que puedes instalar tú mismo solo con unas bridas o un poco de alambre.
Más allá de la decoración: gana intimidad
Esta celosía no solo sirve para tapar las imperfecciones de la pared. También es un recurso excelente si tu balcón o terraza está demasiado expuesto y necesitas un poco más de intimidad. Funciona como un separador visual ideal para evitar las miradas indiscretas de los vecinos, creando una sensación de acogida que a menudo nos falta en las terrazas urbanas.
Si buscas darle un aire nuevo a tu exterior antes de que llegue el buen tiempo definitivo, esta es una opción rápida, eficaz y, sobre todo, muy económica. ¿Ya sabes qué rincón de tu casa pasará de ser una «pared fea» a un espacio verde digno de revista?