La Generalitat lanza un aviso urgente en Cataluña: esto es lo que no debes hacer si recibes un SMS así

El aviso lo ha emitido la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña tras detectar varios casos recientes de fraude por suplantación de identidad. Las víctimas reciben un SMS que parece venir de su aseguradora o compañía telefónica, pero todo es una trampa. El mensaje incluye enlaces maliciosos que buscan engañar al usuario y sustraer sus datos.

El SMS que debes borrar sin dudar

Los casos más recientes han involucrado empresas como Línea Directa o Vodafone. En uno de ellos, el usuario recibe un mensaje indicando que «su grúa ha sido solicitada» y que puede seguir su localización a través de un enlace. En otro, se informa que ha acumulado «puntos de fidelización» a punto de caducar, y se le ofrece un botón para reclamarlos.

Ambos SMS parecen legítimos: usan logotipos, nombres reales y un lenguaje formal. Sin embargo, los enlaces que incluyen conducen a páginas falsas que imitan la identidad de las empresas, con formularios para introducir datos como el nombre, el DNI o la matrícula del vehículo.

La Generalitat ha alertado que estos SMS son falsos y no deben abrirse bajo ninguna circunstancia. No es una promoción ni un servicio real. Es una trampa digital.

¿Qué buscan los estafadores?

El objetivo de estos mensajes es claro: obtener tus datos personales para cometer fraudes o vender tu información en la red. Al introducir datos en las páginas falsas, estás dando acceso a tu identidad digital.

En algunos casos, también se solicita instalar una aplicación o confirmar códigos enviados al móvil, lo que podría permitir el acceso remoto a tu dispositivo. Desde allí, podrían robar contraseñas, interceptar SMS bancarios o incluso acceder a tus fotos, contactos y documentos.

Este tipo de ataques se conocen como “smishing” (una variante del phishing, pero por SMS), y están en aumento en todo el Estado.

Cómo protegerte paso a paso

Ante un SMS sospechoso, sigue estas recomendaciones:

No hagas clic en ningún enlace. Aunque el mensaje parezca urgente o importante, no lo hagas sin verificar antes su autenticidad.

Aunque el mensaje parezca urgente o importante, no lo hagas sin verificar antes su autenticidad. No facilites datos personales. Ninguna empresa seria te pedirá el DNI o la matrícula por SMS sin contexto.

Ninguna empresa seria te pedirá el DNI o la matrícula por SMS sin contexto. Borra el mensaje y bloquea al remitente. Es la manera más rápida de cortar la comunicación.

Es la manera más rápida de cortar la comunicación. Contacta por canales oficiales. Si crees que puede ser real, llama directamente a tu aseguradora, banco o compañía telefónica.

Si crees que puede ser real, llama directamente a tu aseguradora, banco o compañía telefónica. Activa filtros anti-spam en tu móvil. Muchas aplicaciones de seguridad o los sistemas operativos ya lo permiten.

Muchas aplicaciones de seguridad o los sistemas operativos ya lo permiten. Comparte esta información. Especialmente con personas mayores o poco familiarizadas con la tecnología.

Qué hacer si ya has hecho clic

Si ya has pulsado el enlace o has introducido datos, actúa con rapidez:

Cambia tus contraseñas inmediatamente, especialmente las relacionadas con banca, correo o redes sociales. Contacta con tu banco si has introducido información financiera. Informa a la policía o a la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). Instala una aplicación de seguridad en el móvil para detectar posibles accesos o malware. Estate alerta ante movimientos extraños en tus cuentas.

Cuanto antes actúes, más opciones tendrás de frenar posibles consecuencias.

Un llamado claro a la ciudadanía

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña insiste en la importancia de la prevención y la educación digital. El aumento de los fraudes digitales se debe, en parte, a que los atacantes aprovechan el desconocimiento y la urgencia emocional de los usuarios.

“No hagas clic. Verifica primero. Actúa después.” Esta es la consigna que recomiendan desde el organismo catalán.

Los ciudadanos no solo deben protegerse, sino también compartir esta información con familiares, amigos y compañeros de trabajo. La colaboración es clave para detener estas campañas antes de que afecten a más personas.

Protege tu información. Actúa ahora.

No hagas clic en enlaces dentro de SMS que no esperas. Ante la duda, bórralo y verifícalo por otro canal.

Comparte este aviso. Ayuda a otras personas a no caer en la trampa. Una acción pequeña puede evitar un gran problema.