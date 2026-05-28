El Ministerio de Consumo ordena bloquear los sitios de predicción Polymarket y Kalshi y les abre expediente

Se acabó el juego de las predicciones millonarias en España. Si eres de los que seguía de cerca el pulso electoral a través de la cartera, tenemos malas noticias para tu bolsillo.

El Ministerio de Consumo ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa digital. No es un aviso, es una orden directa de bloqueo contra los gigantes de las apuestas de eventos: Polymarket y Kalshi.

Seguro que te suena el nombre (especialmente después de las últimas elecciones en EE.UU). Estas plataformas se habían convertido en el oráculo moderno de la geopolítica, moviendo cifras astronómicas de criptomonedas fuera del radar estatal.

Pero, ¿por qué ahora? La razón es tan sencilla como contundente: operaban sin la licencia preceptiva en nuestro país. (Y ya sabemos que con el juego, la administración española no suele tener mucha paciencia).

La caza del «Oráculo» digital

La Dirección General de Ordenación del Juego ha sido la encargada de activar el protocolo. No solo se trata de un muro digital; se ha abierto un expediente sancionador que promete hacer tambalear los cimientos de este sector FinTech.

Polymarket, que utiliza tecnología blockchain para validar sus mercados, permitía apostar por casi cualquier cosa: desde quién ganará un Oscar hasta el próximo movimiento de un banco central. Para Consumo, esto no es «predicción informativa», es juego de azar puro.

Atención: El bloqueo implica que las operadoras de red en España deberán impedir el acceso a estos dominios. Si tienes fondos dentro, la situación podría volverse críticamente compleja para recuperarlos a corto plazo.

Lo que realmente ha encendido las alarmas en el Ministerio es la falta de mecanismos de protección al usuario. Sin licencia, no hay control sobre la ludopatía, ni sobre la veracidad de los pagos, ni mucho menos sobre la protección de menores.

Multas millonarias en el horizonte

Hablemos de cifras, porque aquí es donde la historia se pone seria. Las infracciones por operar sin licencia en España se consideran muy graves. Estamos hablando de sanciones que pueden alcanzar los 50 millones de euros.

Para Kalshi y Polymarket, el mercado español representaba una cuota de crecimiento jugosa. Sin embargo, el marco legal de la Ley del Juego es un ecosistema cerrado. O entras con las reglas de casa, o te quedas fuera de la red.

Nosotros ya lo veníamos sospechando. El auge de las apuestas políticas estaba en una zona gris demasiado oscura. Era cuestión de tiempo que el regulador decidiera encender la luz y pedir los papeles a estos «corredores de apuestas» del siglo XXI.

Este movimiento no es un caso aislado en Europa. Hay una tendencia creciente a monitorizar estrechamente cualquier plataforma que mezcle activos digitales con eventos de la vida real. La libertad del código se está topando con el muro de la soberanía nacional.

¿Qué pasa con tu dinero?

Si eres uno de los usuarios afectados, la incertidumbre es ahora tu peor enemiga. Al ser plataformas descentralizadas (en el caso de Polymarket), el acceso mediante VPN podría seguir siendo una vía técnica, pero entras en un terreno legal pantanoso.

El Gobierno busca evitar que estas plataformas se conviertan en un colador de blanqueo de capitales. Al no estar registradas, el flujo de dinero es invisible para Hacienda, y eso, como bien sabemos, es la línea roja definitiva.

¿Es este el fin de las apuestas de predicción? No necesariamente. Pero sí que es el fin de la impunidad digital para las grandes tecnológicas que creían estar por encima de los Ministerios de Consumo europeos.

Tip de Gema: Si utilizas este tipo de plataformas para informarte sobre tendencias, recuerda que el volumen de apuestas no siempre refleja la realidad, sino la opinión de quien tiene capital para arriesgar.

La medida es de ejecución inmediata. Si intentas entrar hoy mismo a estas webs desde una conexión española, lo más probable es que pronto te encuentres con el ya famoso mensaje de bloqueo administrativo.

Es una victoria para el sector del juego regulado, que llevaba meses denunciando la competencia desleal de estos gigantes del ecosistema cripto. Para ellos, era jugar con las cartas marcadas.

Habrá que ver cómo reaccionan los equipos legales de Kalshi y Polymarket. ¿Pedirán una licencia o abandonarán definitivamente el mercado español para evitar las multas? El tiempo de descuento ha comenzado para ellos.

Estate atento a tus wallets y no digas que no te hemos avisado. La regulación ha llegado para quedarse y no dejará ni un rincón de internet sin revisar.

Al final, parece que la apuesta más segura era la de quien predijo que Consumo no se quedaría de brazos cruzados. ¿Quién te lo iba a decir?