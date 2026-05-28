El Ministeri de Consum ordena bloquejar els webs de predicció Polymarket i Kalshi i els obre expedient

S’ha acabat el joc de les prediccions milionàries a Espanya. Si ets dels que seguia de prop el pols electoral a través de la cartera, tenim males notícies per a la teva butxaca.
El Ministeri de Consum ha donat un cop d’autoritat sobre la mesa digital. No és un avís, és una ordre directa de bloqueig contra els gegants de les apostes d’esdeveniments: Polymarket i Kalshi.
Segur que et sona el nom (especialment després de les darreres eleccions als EUA). Aquestes plataformes s’havien convertit en l’oracle modern de la geopolítica, movent xifres astronòmiques de criptomonedes fora del radar estatal.
Però, per què ara? La raó és tan senzilla com contundent: operaven sense la llicència preceptiva al nostre país. (I ja sabem que amb el joc, l’administració espanyola no sol tenir gaire paciència).
La caça de l'”Oracle” digital
La Direcció General d’Ordenació del Joc ha estat l’encarregada d’activar el protocol. No només es tracta d’un mur digital; s’ha obert un expedient sancionador que promet fer trontollar els fonaments d’aquest sector FinTech.
Polymarket, que utilitza tecnologia blockchain per validar els seus mercats, permetia apostar per gairebé qualsevol cosa: des de qui guanyarà un Oscar fins al pròxim moviment d’un banc central. Per a Consum, això no és “predicció informativa”, és joc d’atzar pur.
Atenció: El bloqueig implica que les operadores de xarxa a Espanya hauran d’impedir l’accés a aquests dominis. Si tens fons a dins, la situació podria tornar-se críticament complexa per recuperar-los a curt termini.
El que realment ha encès les alarmes al Ministeri és la manca de mecanismes de protecció a l’usuari. Sense llicència, no hi ha control sobre la ludopatia, ni sobre la veracitat dels pagaments, ni molt menys sobre la protecció de menors.
Multes milionàries a l’horitzó
Parlem de xifres, perquè aquí és on la història es posa seriosa. Les infraccions per operar sense llicència a Espanya es consideren molt greus. Estem parlant de sancions que poden assolir els 50 milions d’euros.
Per a Kalshi i Polymarket, el mercat espanyol representava una quota de creixement sucosa. Tanmateix, el marc legal de la Llei del Joc és un ecosistema tancat. O entres amb les regles de casa, o et quedes fora de la xarxa.
Nosaltres ja ho veníem sospitant. L’auge de les apostes polítiques estava en una zona grisa massa fosca. Era qüestió de temps que el regulador decidís encendre el llum i demanar els papers a aquests “corredors d’apostes” del segle XXI.
Aquest moviment no és un cas aïllat a Europa. Hi ha una tendència creixent a monitorar estretament qualsevol plataforma que barregi actius digitals amb esdeveniments de la vida real. La llibertat del codi s’està topant amb el mur de la sobirania nacional.
Què passa amb els teus diners?
Si ets un dels usuaris afectats, la incertesa és ara la teva pitjor enemiga. En ser plataformes descentralitzades (en el cas de Polymarket), l’accés mitjançant VPN podria continuar sent una via tècnica, però entres en un terreny legal pantanós.
El Govern busca evitar que aquestes plataformes es converteixin en un colador de blanqueig de capitals. En no estar registrades, el flux de diners és invisible per a Hisenda, i això, com bé sabem, és la línia vermella definitiva.
És aquest el fi de les apostes de predicció? No necessàriament. Però sí que és el fi de la impunitat digital per a les grans tecnològiques que creien estar per sobre dels Ministeris de Consum europeus.
Tip de Gema: Si utilitzes aquest tipus de plataformes per informar-te sobre tendències, recorda que el volum d’apostes no sempre reflecteix la realitat, sinó l’opinió de qui té capital per arriscar.
La mesura és d’execució immediata. Si intentes entrar avui mateix a aquestes webs des d’una connexió espanyola, el més probable és que aviat et trobis amb el ja famós missatge de bloqueig administratiu.
És una victòria per al sector del joc regulat, que feia mesos que denunciava la competència deslleial d’aquests gegants de l’ecosistema cripto. Per a ells, era jugar amb les cartes marcades.
Caldrà veure com reaccionen els equips legals de Kalshi i Polymarket. Demanaran una llicència o abandonaran definitivament el mercat espanyol per evitar les multes? El temps de descompte ha començat per a ells.
Estigues atent als teus wallets i no diguis que no t’hem avisat. La regulació ha arribat per quedar-se i no deixarà ni un racó d’internet sense revisar.
Al final, sembla que l’aposta més segura era la de qui va predir que Consum no es quedaria de braços plegats. Qui t’ho havia de dir?