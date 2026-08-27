El error generalizado que cometes con el aire acondicionado, según un experto

Hace un calor insoportable. Llegamos a casa, sudados, y lo primero que hacemos es correr hacia el aire acondicionado. Lo ponemos al máximo, casi congelándonos, y al cabo de un rato, lo apagamos para no gastar.

¿Crees que estás ahorrando? Pues te diremos un secreto a voces: estás cometiendo uno de los errores más grandes con tu máquina. Y sí, nos está costando dinero a todos.

El gesto que vacía tu bolsillo (y gasta más)

La intuición nos dice que encender y apagar el aire acondicionado, dosificándolo, es la mejor manera de ahorrar. Pero esta estrategia, que parece lógica, en realidad es una trampa. Estamos malgastando energía y haciendo que nuestro aparato trabaje el doble.

El experto en climatización, José María Rey, gerente de una empresa especializada, lo ha dejado claro en el podcast Sector Oficis. El error más extendido es precisamente este: pensar que debemos intervenir constantemente.

Siempre hemos pensado que controlábamos el aire apagándolo y encendiéndolo, pero la realidad de los equipos actuales es otra. La clave es dejar que hagan su trabajo con inteligencia.

Su recomendación es contundente: debemos programar una temperatura estable y olvidarnos. Los sistemas modernos de aire acondicionado son mucho más eficientes de lo que pensamos. Funciones como las que incorporan las aerotermias hacen que, una vez que alcanzan la temperatura deseada, mantengan el ambiente con un consumo mínimo, aprovechando la inercia de la vivienda.

El problema no es el aire, somos nosotros, que aún no sabemos cómo sacarle todo el partido a su rendimiento real. Su mensaje es claro: «Lo que hay que programar es una temperatura ideal y dejarlo que trabaje.» (Sí, nosotros también alucinamos con la simplicidad de esta solución que estamos ignorando).

Filtros sucios y fugas de aire: el secreto de la mitad de rendimiento

Pero el error de encender y apagar no es el único saboteador de nuestro confort y nuestro ahorro. Hay dos enemigos más, silenciosos y traicioneros, que reducen drásticamente la eficiencia de tu aparato sin que te des cuenta.

Los expertos en climatización son unánimes: los filtros sucios son una catástrofe. Si no los limpiamos cada 15 o 30 días en verano, el rendimiento del aire acondicionado se reduce a la mitad. Esto significa que la máquina tiene que hacer el doble de esfuerzo para enfriar la misma habitación, gastando más energía y acortando su vida útil. Una limpieza simple es un truco imprescindible para mantener tu sistema al máximo.

¿Y qué pasa con nuestras ventanas y puertas? Si se filtra aire, estamos perdiendo la batalla antes de comenzar. Todas esas pequeñas fugas, por sutiles que parezcan, permiten que el aire frío se escape y que el aire caliente de fuera entre sin permiso. La solución es sencilla y económica: utiliza silicona, masilla o un burlete. Un pequeño gesto que nos puede suponer un ahorro brutal a final de mes.

No hay excusas. Estos son los secretos definitivos para no malgastar con el aire acondicionado. Pura ingeniería del ahorro.

Aerotermia y conductos: el futuro que ya está aquí

Mientras la mayoría luchamos con la factura de la luz y el uso incorrecto del aire, el sector de la climatización avanza. José María Rey también ha hablado de las alternativas que están ganando terreno, dejando atrás las antiguas calderas de gas y gasoil.

Una solución muy buena, si el presupuesto no es estratosférico pero quieres eficiencia tanto para frío como para calor, es una máquina de conductos. Permite climatizar diferentes espacios de la casa con una única instalación y un rendimiento excelente.

Pero si tienes un poco más de capacidad de inversión, el experto se decanta claramente por la aerotermia combinada con suelo radiante y refrescante. (Sí, lo has leído bien: suelo refrescante). Este sistema es especialmente eficiente en zonas con calor seco, como la nuestra, donde ofrece resultados increíbles. Aprovecha la energía del aire exterior para calentar o enfriar, y distribuye la temperatura de manera uniforme por toda la vivienda.

De hecho, Rey es tajante: las calderas de gas o gasoil para la calefacción son cada día «lo más descartado» por los usuarios. Estamos en plena transición energética, y cada vez más familias buscan soluciones más limpias y económicas a largo plazo.

La clave para no arruinarte con la climatización este verano es la información: programar bien, mantener limpios los filtros y sellar las fugas.

La oportunidad de ahorrar como nunca antes

Estamos ante una oportunidad única para transformar nuestra relación con el calor (y el frío). El truco definitivo no es resistirse al aire acondicionado, sino usarlo con inteligencia. Está demostrado que un uso correcto puede significar un ahorro brutal en la factura.

No esperes más para aplicar estos cambios. El calor no da tregua y tu bolsillo tampoco. Ahora tienes el conocimiento para tomar el control. ¿Estás preparada para notar la diferencia?