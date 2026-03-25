Vuelven las sandalias con plataforma de los 2000: así se llevan esta primavera según las expertas

Si viviste los primeros años del milenio, seguro que las recuerdas (y quizás las tenías escondidas al fondo del armario). Aquellas sandalias con cuña enormes, a menudo de madera o corcho, que nos hacían sentir como auténticas estrellas del pop.

Pues prepárate, porque este marzo de 2026 la moda ha decidido que la nostalgia es el mejor accesorio. Las pasarelas de Milán y las novedades de Zara han dictado sentencia: la cuña ha vuelto para quedarse y para hacernos la vida mucho más fácil.

No es solo una cuestión de estética; es una cuestión de supervivencia urbana. Las expertas de Trendencias ya han confirmado que este calzado es la solución definitiva para las que queremos tallas extra sin acabar el día con los pies destrozados.

El «glow up» de la cuña: Por qué esta vez sí te gustarán

Olvida aquellos diseños toscos y un poco bastos de hace veinte años. La versión de 2026 ha pasado por el gimnasio y por un estudio de diseño de lujo. Ahora encontramos líneas arquitectónicas, materiales premium como el cuero napa y detalles minimalistas que las hacen aptas incluso para una oficina elegante.

La clave de su éxito es la comodidad absoluta. Al tener una base de apoyo completa, el peso del cuerpo se distribuye de forma uniforme. Es el truco de magia para ganar 10 centímetros de altura sin que el puente de tu pie tenga que hacer equilibrios imposibles.

Además, marcas como Mango están apostando por cuñas transparentes o con acabados metalizados. Es esta mezcla de futurismo y retro lo que está haciendo que se agoten antes de que llegue el buen tiempo de verdad.

Dato de mercado: Las ventas de calzado con cuña han subido un 45% respecto al año pasado, superando por primera vez en una década a los tacones de aguja en la temporada de ceremonias.

Cómo combinar las sandalias de los 2000 sin parecer un personaje de serie antigua

El secreto para llevarlas con estilo en 2026 es el contraste. No las lleves con pantalones de campana extremadamente bajos como hacía Britney Spears. La clave ahora es mezclarlas con vestidos midi fluidos o pantalones de pinzas de corte masculino.

Si buscas un look de fin de semana imbatible, combina tus cuñas de esparto con unos vaqueros rectos y una camisa blanca de lino. Es la definición del lujo relajado: vas alta, vas segura y vas extremadamente chic sin esfuerzo.

La OCU y los podólogos más reconocidos insisten: para eventos largos como bodas o comuniones, la cuña es la única opción que garantiza llegar al baile sin tener que pedir unas bailarinas de repuesto.

Truco: Si quieres que tus piernas parezcan infinitas, elige un modelo de cuña en color nude o lo más parecido posible a tu tono de piel. La continuidad visual hará que parezca que mides 1,80 m al instante.

El efecto «nostalgia inteligente» en las tiendas low cost

La ley del street style es implacable: cuando una tendencia así de cómoda vuelve, el stock vuela. Ya se están viendo las primeras listas de espera para los modelos de piel de Massimo Dutti que imitan las pasarelas francesas.

Esta primavera, la cuña no es solo un zapato; es una declaración de intenciones. Queremos moda, queremos altura, pero sobre todo queremos poder caminar por la ciudad sin que cada paso sea un suplicio.

Invertir en unas buenas sandalias con cuña este mes es asegurarte el calzado estrella de todo el verano. Son versátiles, son icónicas y, por fin, vuelven a ser tendencia absoluta.

Al fin y al cabo, la moda está para disfrutarla, y no hay nada más gratificante que mirar el mundo desde arriba sin que te duelan los pies.

¿Te atreverás a rescatar la cuña de tu pasado o aún necesitas unos días para hacerte a la idea?