¿Por qué el tomate cuesta 1 euro al agricultor y 3 en el supermercado? La brecha indigna

El tomate. Este fruto indispensable en nuestra cocina, protagonista de tantas recetas. Pero detrás de su rojo intenso se esconde una verdad incómoda. Una que impacta directamente en nuestro bolsillo y amenaza el futuro del campo.

Hoy destapamos el secreto de su precio. Un misterio que muchos conocen, pero pocos entienden realmente. Prepárense para un viaje al corazón de la cadena alimentaria que les hará mirar la cesta de la compra con otros ojos.

Nos lo ha confesado Juan Carlos, un agricultor que ha decidido romper el silencio. Mientras nosotros pagamos entre 2,50 y 3 euros por kilo en el supermercado, él solo recibe 1 euro. Un abismo que nos indigna, (y con razón). Esta diferencia brutal no es casualidad, sino el reflejo de una presión insostenible en el sector.

La Ley de la Cadena Alimentaria prometía ser la solución. Debía evitar que los productores vendieran por debajo de sus costos de producción. Pero la realidad es terca: las organizaciones agrarias insisten en que su aplicación es, a día de hoy, insuficiente. Un auténtico error que pagamos todos.

El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de COAG lo deja claro. Los números no engañan. Esta brecha no solo afecta al tomate, sino a una infinidad de productos que nos llegan diariamente a la mesa. Es el espejo de un sistema que hace aguas.

La tormenta perfecta que devora el campo

Los agricultores se encuentran atrapados en una espiral que parece no tener fin. Los costos de producción se han disparado sin control. El combustible, los fertilizantes, la electricidad y los productos fitosanitarios son ahora un lujo. (Sí, nosotros también alucinamos con esta escalada).

Juan Carlos nos lo ha explicado con claridad. La situación internacional, con la guerra, ha disparado el precio del combustible. «Como a las personas que van a comprar, a nosotros se nos encarece todo también», lamenta. Es una carga que hace casi imposible mantener la actividad sin perder dinero.

Esta brecha de precios es un síntoma, no la enfermedad. Detrás se esconde una presión insoportable para nuestros agricultores que todos deberíamos conocer.

A esto se suma una climatología cada vez más adversa. Sequías extremas, lluvias torrenciales o episodios de heladas. Fenómenos que destruyen cosechas y, con ellas, años de esfuerzo e inversión. La naturaleza, antes aliada, ahora se presenta como un enemigo impredecible.

La competencia exterior: una amenaza silenciosa

Por si no fuera suficiente, la competencia de las importaciones extracomunitarias pone más presión. Productos, especialmente de Marruecos, llegan sin tener que cumplir las mismas condiciones y normativas que nuestros agricultores. Esto crea una competencia desleal que mina aún más la ya escasa rentabilidad.

Las organizaciones agrarias lo tienen claro. Piden que los productos importados estén sometidos a unas condiciones equivalentes a las que deben cumplir los productores europeos. Es una cuestión de justicia y de supervivencia para nuestro sector primario. Una demanda imprescindible para un futuro digno.

Nosotros también notamos el impacto (y cambiamos hábitos)

Esta situación no solo afecta a los agricultores. El precio final que pagamos en los supermercados está transformando nuestros hábitos de compra. Said, el propietario de la frutería Sant Joan, lo ha confirmado: «La gente ahora compra menos tomate; antes llevaban tres o cuatro kilos, ahora máximo un kilo o kilo y medio».

Es una verdad incómoda. La inflación y el encarecimiento de los alimentos nos obligan a ser más selectivos. A estirar cada euro de nuestro bolsillo al máximo. Pero este ahorro puntual podría tener un costo mucho más alto a largo plazo.

El problema del precio del tomate es una alerta. Un aviso urgente que refleja las dificultades de un modelo agrícola que busca garantizar su futuro. La burocracia ligada a la Política Agraria Común (PAC) añade una capa más de complejidad, dificultando la planificación de las campañas.

El reto oculto: el relevo generacional

Una de las preocupaciones más grandes, y más ocultas, es la falta de relevo generacional. La edad media de los agricultores españoles ya supera los 60 años. Menos del 9% de los titulares de explotaciones tienen menos de 41 años.

La falta de rentabilidad y los elevados costos de incorporarse al sector hacen que los jóvenes no quieran seguir con las explotaciones familiares. ¿Quién quiere heredar un negocio que no permite vivir dignamente? Es un error estratégico que nos podría costar muy caro.

Si no hay jóvenes que quieran dedicarse al campo, ¿qué pasará con nuestros alimentos? Este es el verdadero secreto escondido detrás del precio del tomate. Una cuestión que va más allá de nuestra compra semanal.

Entender esta realidad compleja es el primer paso para exigir cambios. Para pedir una solución definitiva que garantice un precio justo para nuestros agricultores y alimentos de calidad para todos. Esta información es imprescindible para nuestra conciencia como consumidores.

¿Estamos dispuestos a pagar el precio de no hacer nada?