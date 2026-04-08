Lidl desata la locura: la cafetera De’Longhi profesional que todos buscan baja de 115 euros por tiempo limitado

Es el momento que miles de amantes del buen café estaban esperando. Desde hoy miércoles 8 de abril, las estanterías de Lidl se han convertido en el escenario de una auténtica caza del tesoro.

No es para menos. La cadena alemana ha decidido romper el mercado de los electrodomésticos con un movimiento maestro que afecta directamente nuestro bolsillo. Si eres de los que no empieza el día sin una buena dosis de cafeína, esto te interesa.

El adiós definitivo a las cápsulas

La gran protagonista de este fenómeno viral es la De’Longhi Stilosa EC235.CR. Hablamos de una máquina de portafiltro diseñada para aquellos que quieren elevar su ritual de la mañana sin arruinarse en el intento.

Ya no tendrás que depender de las costosas cápsulas de plástico que inundan los vertederos y vacían tu cuenta bancaria. Lidl ha marcado un precio de 114,99 euros, una cifra que sitúa esta cafetera de marca premium muy por debajo de su valor habitual en otros establecimientos.

Advertencia: La demanda está siendo tan alta que el stock en el bazar online ha comenzado a fluctuar. Si la ves en tu tienda física, no lo pienses dos veces.

Potencia y presión: El secreto del café perfecto

Lo que realmente nos ha sorprendido (y nos ha hecho salivar) son sus prestaciones técnicas. Esta joya cuenta con 1100 W de potencia y un depósito de agua de un litro, ideal para no tener que rellenarlo después de cada taza.

Pero el dato que marca la diferencia son sus 15 bares de presión. Es la fuerza necesaria para extraer ese aroma intenso y conseguir la crema dorada que corona un espresso auténtico, como el que te servirían en una plaza de Roma.

Su funcionamiento es tan intuitivo que asusta. A través de un selector giratorio, controlas todo el proceso sin necesidad de manuales de instrucciones interminables. Es sencilla, robusta y extremadamente eficaz.

Capuchinos de cine en tu propia cocina

¿Prefieres el café con leche? (Nosotros también somos fans de la espuma infinita). La Stilosa incluye una vaporetto manual que te permite espumar la leche a tu gusto, consiguiendo texturas que hasta ahora solo veías en manos de baristas profesionales.

Además, el diseño inteligente permite ajustar la bandeja inferior. Esto significa que puedes usar desde la tacita pequeña para el café solo hasta ese vaso alto de vidrio que tanto te gusta para tus lattes de tarde.

El acabado en tono crema con detalles metálicos le da un aire retro y elegante que encaja en cualquier cocina, por pequeña que sea. Ocupa poco espacio pero luce como una cafetera de gama alta.

Mantenimiento sin dramas

Sabemos lo que piensas: «después limpiarla será un suplicio». Nada más lejos de la realidad. El depósito de agua es extraíble y la bandeja recogegotas es desmontable, lo que facilita enormemente la higiene diaria del aparato.

El pack que ofrece Lidl viene listo para usar. Incluye los portafiltros necesarios, la cuchara medidora y el prensador de café. Solo necesitas comprar tu café molido preferido y empezar a ahorrar desde la primera taza.

Consejo secreto: Usa la parte superior de la máquina para calentar previamente tus tazas. Un café servido en cerámica caliente mantiene su sabor y temperatura durante mucho más tiempo.

¿Vale la pena la inversión?

Si estás cansado de los sistemas cerrados de cápsulas y quieres empezar a disfrutar de un espresso de verdad sin gastar los 500 euros que cuesta una máquina superautomática, la respuesta es un rotundo sí.

Es el equilibrio perfecto entre calidad de marca y precio de oferta. La De’Longhi Stilosa es una apuesta segura para los que buscan resultados profesionales con una inversión mínima.

La pregunta no es si es buena cafetera, sino cuánto tiempo tardarán en agotarse las unidades disponibles en los lineales. ¿Dejarás que te lo cuenten o serás tú quien estrene cafetera mañana?