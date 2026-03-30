La apuesta más dulce de Adidas: las nuevas Gazelle de color algodonado para iluminar cada día de primavera

Parecía imposible, pero el trono de las Adidas Samba está temblando. Después de años de dominio absoluto en las calles, ha llegado una rival inesperada que lo tiene todo para convertirse en la reina de la primavera 2026. Y sí, viene teñida del color más dulce de la paleta.

Hablamos de las nuevas Adidas Gazelle Bold en un tono «algodón de azúcar». Es un rosa pastel tan suave y sofisticado que hace que cualquier look parezca sacado de un tablero de Pinterest de alta gama. Pero no te dejes engañar por su aspecto delicado, porque estas zapatillas han venido a pisar fuerte.

Lo que ha hecho que las «insiders» de la moda abandonen las Samba por este modelo no es solo el color. La clave está en su triple suela de plataforma, un detalle que nos regala unos centímetros de más sin sacrificar ni un ápice de comodidad.

Estas zapatillas son la respuesta perfecta para aquellas que buscan la estética retro de la marca de las tres bandas, pero con un toque extra de feminidad y altura que el modelo plano clásico no puede ofrecer.

¿Por qué todos las prefieren a las Samba?

La respuesta es una palabra: comodidad. Mientras que las Samba tienen una suela muy fina que puede resultar dura después de caminar horas por la ciudad, las Gazelle Bold incorporan una amortiguación superior gracias a su estructura en capas.

La parte superior está fabricada en una gamuza premium de un tacto increíble. El contraste de las tres bandas blancas sobre el fondo rosa «algodón de azúcar» crea una armonía visual que es, sencillamente, irresistible.

Además, su silueta es mucho más agradecida. La plataforma no es solo una cuestión de estética; ayuda a estilizar la pierna y hace que el pie se vea más recogido. Es el «truco» definitivo para llevar zapatillas con vestidos largos o faldas midi sin perder la estilización.

Nos encanta que mantengan la lengüeta texturizada original, un detalle que nos recuerda que estamos ante un clásico reinventado para las necesidades de la mujer de 2026.

Cómo combinar las zapatillas más «dulces» de la temporada

A pesar de su color llamativo, estas Adidas son sorprendentemente fáciles de llevar. La tendencia «coquette aesthetic» sigue vigente, y estas zapatillas son su máximo exponente. Lucen de lujo con unos calcetines blancos de punta y una minifalda de tablas.

Si prefieres un estilo más urbano y relajado, prueba a llevarlas con unos pantalones «baggy» de color gris melange. El rosa y el gris son una pareja cromática que nunca falla y que aporta un aire de lujo silencioso a tu conjunto diario.

Para un «total look» de primavera, combínalas con un vestido de flores en tonos pastel. Es el estilo ideal para aquellos días en los que sabes cuándo sales de casa pero no cuándo volverás, ya que estarás perfecta tanto para una reunión como para un «afterwork».

El rosa «algodón de azúcar» funciona casi como un color neutro si sabes con qué mezclarlo. Con denim claro es una apuesta segura que te ahorrará muchos quebraderos de cabeza frente al armario cada mañana.

La cuenta atrás para el «sold out»

Este lanzamiento ha generado un efecto llamada sin precedentes. En las principales plataformas de venta online, las tallas más comunes ya empiezan a aparecer en rojo. El fenómeno de las zapatillas virales no perdona, y todo indica que este modelo será el más buscado de todo el mes.

Su precio refleja la calidad de los materiales y el trabajo de diseño de una edición que no sabemos cuánto tiempo estará disponible. Es una de esas compras que sabes que amortizarás desde el primer minuto porque no te las querrás quitar.

Si eras fan de las Samba pero te faltaba ese punto de plataforma o de color, no lo pienses más. Estas Adidas son el capricho justificado de la temporada. Al final, todas nos merecemos un poco de dulzura en nuestros pies para afrontar el día con otro ánimo.

Yo ya he dado el paso y te aseguro que en persona son aún más bonitas. ¡Nos vemos en las calles estrenando plataforma y estilo!