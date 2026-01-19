Ikea sorprende con la edición limitada de la zapatera GREJIG a un precio imbatible de 3,99 €

El gran adversario del orden en el recibidor es el calzado. A menudo, el cansancio nos lleva a descalzarnos y dejar los zapatos en medio del paso, creando no solo un obstáculo físico, sino también ruido visual que desluce la entrada. Es uno de los ejemplos más habituales de desorganización en el hogar.

Seguramente has visto mil muebles caros para solucionarlo, pero ninguno es tan efectivo como el invento que acaba de recuperar IKEA. Estamos hablando de un producto que ya es leyenda en las redes sociales, uno de esos artículos que aparecen y desaparecen de las estanterías como por arte de magia porque todos quieren cinco o seis.

¿La buena noticia? Ha vuelto. ¿La mala (o la urgente)? Ha vuelto en una edición limitada que tiene los días contados. (Sí, nosotros ya hemos cogido un par, por si acaso).

El retorno del rey del orden ‘low cost’

Se llama GREJIG, aunque probablemente lo conozcas como «el zapatero de rejilla». Su éxito no tiene ningún misterio, pero sí mucha lógica: es absurdamente barato e increíblemente útil. Por solo 3,99 euros, soluciona un problema que otras marcas cobran a precio de oro.

La novedad que ha hecho saltar las alarmas de los cazadores de tendencias es el color. IKEA se ha deshecho del gris aburrido de siempre para lanzar una versión en rojo vivo. Un toque de color que convierte una pieza puramente funcional en un objeto de decoración con personalidad propia.

Por qué necesitas (literalmente) apilarlos

El secreto del GREJIG no es solo el precio, es su capacidad camaleónica. Mide 58×27 cm, el tamaño exacto para caber tres pares de zapatos estándar. Pero la magia ocurre cuando compras más de uno.

Este zapatero es apilable. Puedes montar una torre tan alta como quieras, aprovechando el espacio vertical detrás de una puerta o dentro del armario. Es como jugar al Lego, pero ganando metros cuadrados en tu casa.

El detalle técnico: Al ser de rejilla metálica, permite que los zapatos «respiren». Nada de olores encerrados ni humedad acumulada en la suela. Higiene y orden en un solo gesto.

Además, es plegable. Si mañana te mudas o necesitas guardarlo, se queda completamente plano. Ocupa menos que una carpeta. No necesitas destornillador, ni llaves Allen, ni paciencia. Lo abres y ya está.

Más allá de los zapatos: el truco viral

En TikTok, el uso de este mueble ha ido mucho más allá del recibidor. La gente lo está utilizando para organizar los botes de la cocina dentro de los armarios, para separar la ropa dentro de los cajones grandes o incluso como un escritorio elevador improvisado para el portátil.

La versatilidad es total. Este nuevo color rojo, además, lo hace perfecto para habitaciones juveniles o para dar un toque «pop» a un baño blanco y aburrido.

Corre, que vuelan

Aquí viene la advertencia seria: cuando IKEA pone la etiqueta de «edición limitada» a un producto de menos de 4 euros, el stock dura un suspiro. Está disponible ahora mismo en la web y en tiendas físicas, pero la fiebre por el rojo puede hacer que se agote este mismo fin de semana.

Es la oportunidad perfecta para poner orden en tu vida por menos de lo que te cuesta el desayuno. Si ves que quedan unidades en tu tienda más cercana, no lo pienses. Tu yo del futuro (y tu recibidor ordenado) te lo agradecerán.