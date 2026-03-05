El polo de Decathlon de 8,99 euros que ya es viral: el color ‘mermelada’ para ir a la oficina o jugar al golf

Con la llegada del buen tiempo, el cambio de armario se hace inevitable. Si buscas una prenda que sustituya la camiseta básica en ocasiones más formales sin perder la comodidad, Decathlon tiene la solución. Hemos encontrado un modelo que promete convertirse en el uniforme oficial de la temporada, de lunes a domingo.

Se trata de un polo en un tono color mermelada que destaca por su versatilidad. Con un precio de solo 8,99 euros, este diseño logra el equilibrio perfecto entre un estilo relajado y una imagen pulida, ideal tanto para una jornada de oficina como para una tarde en el campo de golf.

Detalles técnicos de un diseño exitoso

La prenda está confeccionada en algodón, garantizando la transpirabilidad necesaria para los días de primavera. Su diseño es sencillo, con mangas cortas y los hombros ligeramente caídos, lo que le confiere un aspecto moderno. El cuello es de solapa clásico, manteniendo la esencia de esta prenda icónica.

El corte es semi-ajustado, una característica clave que permite llevarlo solo o bajo una chaqueta durante las horas más frescas del día. Esta estructura favorece la silueta sin sacrificar la libertad de movimientos, un detalle imprescindible para quienes buscan funcionalidad en su día a día.

Cómo combinar el polo de la temporada

Las posibilidades de este «polito» son casi infinitas. Para un conjunto de estilo casual, la combinación ganadora son unos pantalones vaqueros. Si buscas una opción más sofisticada, puedes optar por una falda blanca y unas sandalias joya, transformando completamente el registro de la prenda.

Para quienes buscan un total look primaveral, una opción interesante son los pantalones vaqueros de Desigual con estampado de flores. Este modelo, con silueta balloon y corte Capri, está disponible en El Corte Inglés por 129 euros y encaja a la perfección con el tono cálido del polo de Decathlon.

Este básico de 8,99 euros ya está disponible en la web oficial de Decathlon. Teniendo en cuenta su versatilidad y su precio competitivo, es una de esas compras inteligentes que ayudan a construir un fondo de armario sólido sin comprometer el presupuesto. Una elección acertada para quien quiere ir bien vestida sin esfuerzo.