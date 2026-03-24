El nuevo cubo de basura de Ikea por menos de 8 euros que promete ser el más práctico y discreto

A veces, la verdadera revolución en el diseño no viene de un mueble de lujo, sino de los objetos más humildes de nuestra rutina. Ikea lo ha vuelto a hacer: ha transformado el cubo de basura en una pieza de ingeniería doméstica que ya es viral en los hogares más organizados.

Hablamos del modelo SORTERA, una solución que combina orden, estética minimalista y un precio que parece un error de etiquetado. Por menos de 8 euros, puedes decir adiós al caos de las bolsas de reciclaje amontonadas en un rincón de la cocina. *(Sí, nosotros también nos hemos preguntado cómo hemos vivido sin esto hasta ahora).*

El diseño que «desaparece» en tu cocina

La clave del éxito de SORTERA es su capacidad para integrarse. Fabricado en un plástico blanco de líneas limpias, este cubo no grita «soy basura». Su estética neutra permite que encaje igual de bien en una cocina moderna que en un lavadero o incluso en un rincón de tu zona de teletrabajo.

Pero lo que realmente lo hace especial no es su color, sino su tapa plegable. A diferencia de los cubos tradicionales que requieren espacio superior para abrirse, SORTERA permite acceder al interior incluso cuando tienes otros cubos apilados encima. Es la solución definitiva para quien vive en pisos donde cada centímetro cuadrado se paga a precio de oro.

Dato clave: El modelo actual de 37 litros ha bajado su precio hasta los 7,99 euros, posicionándose como la opción más competitiva del catálogo sueco para optimizar el orden.

Verticalidad: El truco para ganar metros cuadrados

Si tu cocina es pequeña, tu mejor aliado es la altura. SORTERA ha sido concebido como un sistema modular. Su formato apilable te permite crear una estación de reciclaje vertical, separando plástico, cartón y vidrio sin ocupar más espacio en el suelo que el de un solo contenedor.

Con una capacidad generosa de 37 litros y unas dimensiones compactas, este cubo es un auténtico «todoterreno». Su estructura es tan resistente que soporta el peso de varios módulos sin deformarse, reforzando ese carácter sostenible y duradero que tanto buscamos hoy en día.

¿Sabías que esto también sirve para organizar la colada o los juguetes de los niños? Muchos usuarios han descubierto que su versatilidad va más allá de los residuos, utilizándolo como un armario modular para productos de limpieza o ropa sucia.

Mucho más que un simple contenedor

En un momento en que el diseño apuesta por la funcionalidad extrema, Ikea demuestra que observar los hábitos cotidianos da sus frutos. El modelo SORTERA rompe con la idea del cubo incómodo y antiestético, convirtiéndolo en una herramienta de eficiencia doméstica.

La facilidad de limpieza es otro de sus puntos fuertes. Al ser de plástico liso, basta con un paño húmedo para mantenerlo impecable, algo vital en un objeto destinado a la gestión de residuos. Además, su ligereza permite moverlo con facilidad si necesitas reorganizar tu espacio en un momento dado.

Consejo secreto: Si lo vas a usar para reciclar vidrio, coloca una alfombrilla antideslizante en la base interior para amortiguar el ruido y proteger el fondo del cubo.

La oportunidad de oro para tu hogar

Actualizar la organización de tu casa no tiene por qué ser caro. Con el precio actual de 7,99 euros, SORTERA es una de esas inversiones «inteligentes» que mejoran tu calidad de vida de forma inmediata sin que tu cuenta corriente lo note.

La oferta está volando de las estanterías (físicas y virtuales) de Ikea, ya que es raro encontrar una pieza tan práctica por este costo. Es el momento de dejar de pelearte con las bolsas de basura y empezar a disfrutar de una cocina despejada y eficiente.

Has hecho bien en informarte antes de tu próxima visita a la tienda azul y amarilla; ahora ya sabes qué buscar para transformar tu zona de reciclaje en un rincón de revista.

¿Te atreves a montar tu propia torre de reciclaje vertical por menos de lo que cuesta un menú del día?