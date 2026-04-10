El Corte Inglés tiene el juego de cuchillos ideal por menos de 10 euros: comienza la liquidación de stock

Admitámoslo: todas tenemos esa sartén en el armario que ya no es antiadherente y ese cuchillo que, más que cortar, desgarra. (Sí, ese que guardas por puro cariño pero que te hace la vida imposible cada vez que preparas la cena).

Pues bien, la oportunidad que estabas esperando para renovar tus viejos utensilios ha llegado de la forma más inesperada. El Corte Inglés ha decidido romper el mercado y ha comenzado una liquidación masiva de menaje de cocina con precios que parten desde los 10 euros.

No estamos hablando de piezas de baja calidad. Se trata de una limpieza de stock que incluye baterías de cocina completas, ollas de acero inoxidable, sartenes de última generación y juegos de cuchillos profesionales. Es el momento de jubilar lo viejo y cocinar como una auténtica chef sin que tu cuenta corriente se resienta.

Esta campaña de descuentos salvajes está provocando auténticas colas (tanto físicas como virtuales), porque encontrar marcas de prestigio con rebajas que superan el 50% y el 60% no es algo que ocurra todos los días en el gigante de la distribución española.

Joyas de acero inoxidable a precio de saldo

El plato fuerte de esta liquidación son las piezas sueltas y sets de ollas. Si buscas materiales que duren toda la vida, el acero inoxidable 18/10 es el rey, y ahora puedes encontrar cucharones y cazuelas con fondos difusores de alta eficiencia por una fracción de su precio original.

Lo que más nos ha llamado la atención en la redacción son los acabados. Piezas con asas ergonómicas que no se calientan y tapas de vidrio templado que te permiten vigilar tus guisos sin perder el calor. Es el tipo de ingeniería culinaria que marca la diferencia entre una receta normal y una espectacular.

Además, para quienes tienen cocinas de inducción y suelen tener problemas para encontrar menaje compatible que no sea carísimo, esta es su salvación. La gran mayoría de los artículos en oferta son aptos para todo tipo de fuegos, garantizando una distribución del calor homogénea para que nada se pegue.

Pero atención, porque no solo hay ollas. Los juegos de cuchillos con soporte de madera o bloques magnéticos están volando. Tener un cuchillo cebollero que corte como un bisturí por poco más de lo que cuesta un menú del día es, sencillamente, una compra maestra.

Sartenes que no se pegan (de verdad)

Si eres de las que sufre con las tortillas de patatas, presta atención. Entre los estantes de El Corte Inglés se esconden sartenes con recubrimientos de titanio y piedra que son el sueño de cualquier amante de la cocina saludable. Puedes cocinar apenas con una gota de aceite y la comida desliza como por arte de magia.

Lo mejor es que hay todos los tamaños disponibles: desde la pequeña para el huevo frito individual hasta la gran sartén familiar de 28 centímetros para los salteados de verduras. Al ser piezas de liquidación, la calidad prémium está garantizada, pero a precios que compiten directamente con los bazares más económicos.

Muchas de estas sartenes incorporan indicadores de temperatura que te avisan cuando el fondo está listo para recibir el alimento. Es el truco definitivo para evitar que la carne se cueza en lugar de sellarse, manteniendo todos sus jugos y sabor.

Es importante fijarse en el peso. Una buena sartén debe tener cuerpo, y estas piezas de El Corte Inglés tienen esa robustez necesaria para que no se deformen con el uso intensivo y el paso del tiempo. Es una inversión de futuro para tu día a día.

Estrategia de compra: cómo no quedarte sin nada

Al tratarse de una liquidación por fin de existencias, el factor tiempo es crucial. No es la típica promoción que dura todo el mes; aquí, una vez que se agota el modelo de olla o el set de cuchillos, no habrá reposición.

Nuestro consejo es que hagas una lista rápida de lo que realmente necesitas. ¿Te falta una cazuela grande? ¿Tienes las sartenes ralladas? ¿Necesitas un regalo de boda o para un piso nuevo? Los precios de 10, 15 y 20 euros hacen que sea muy tentador llenar el carrito, pero la clave es la compra inteligente.

Si prefieres comprar online, comprueba la disponibilidad en tu centro más cercano para la recogida al día. El servicio «Click & Car» es tu mejor aliado para asegurar tus piezas preferidas antes de que alguien se las lleve del estante físico mientras tú vas de camino.

La sección de hogar de El Corte Inglés siempre ha sido referente por su garantía, y que ahora se ponga a precios de outlet es una anomalía del mercado que debemos aprovechar. Es el momento de tener la cocina que siempre has querido por el precio de una compra semanal en el súper.

¿Dejarás pasar la oportunidad de cortar las verduras sin esfuerzo o de que tu tortilla salga perfecta a la primera? Yo ya tengo mi set de tres sartenes reservado, corre antes de que solo queden las etiquetas.