Decathlon cierra su tienda: anuncia el cierre de una de sus tiendas «por motivos técnicos»

Nadie se lo esperaba, pero el gigante francés ha tomado una decisión drástica. Decathlon cerrará definitivamente su única tienda en Jerusalén el próximo 29 de enero de 2026, dejando un enorme vacío en el sector deportivo de la ciudad.

Apenas han pasado dos años desde que se cortó la cinta inaugural en el barrio de Talpiot. (Sí, nosotros también nos preguntamos cómo una inversión de 10 millones de shekels puede esfumarse tan rápido).

La noticia ha corrido como la pólvora en los medios locales. Lo que en 2023 se presentó como una apuesta estratégica por la capital israelí, hoy se traduce en una persiana bajada y un local vacío de 3.500 metros cuadrados.

¿Qué significan realmente los «motivos técnicos»?

La empresa ha sido muy cauta con sus palabras. Según han declarado fuentes oficiales, el cierre se debe a «motivos técnicos» relacionados con la falta de adecuación del emplazamiento.

Traduciendo el lenguaje corporativo: la tienda no era rentable o el público no respondía como esperaban. La compañía busca ahora un lugar «más accesible», admitiendo que el local actual no garantizaba una experiencia de compra óptima.

Lo más curioso es quién hereda el espacio. El local no permanecerá vacío mucho tiempo; la cadena griega Jumbo ya calienta motores para ocupar esos metros cuadrados bajo un modelo de franquicia.

Dato clave: Tras este cierre, Decathlon reducirá su presencia en Israel a solo diez puntos de venta, concentrando sus esfuerzos en ubicaciones con mayor retorno.

Un cambio de manos y una estrategia «agresiva»

Detrás de este movimiento hay un nombre propio: George Horesh. El grupo Union, liderado por este empresario que también gestiona H&M en el país, ha tomado el control total de la marca en Israel tras pagar unos 100 millones de shekels.

Este cambio de propiedad implica un giro de 180 grados en la gestión. Se acabó el control directo desde Francia; ahora el modelo será de franquicias, buscando una estructura mucho más ligera y eficiente.

No es un caso aislado. Decathlon está aplicando una «dieta de metros cuadrados» en todo el país. Ya lo vimos en Tel Aviv, donde cerraron su gran superficie de la calle Rothschild para mudarse a una tienda urbana mucho más pequeña en el centro comercial Azrieli.

Otras ciudades como Petah Tikva y Netanya también han visto cómo sus tiendas se reducían hasta un tercio de su tamaño original. Optimizar o morir, esa parece ser la consigna.

¿Qué pasa con los empleados de Jerusalén?

Esta es la pregunta que quita el sueño a las familias afectadas. Aunque Decathlon no ha dado una cifra exacta de trabajadores, sí ha prometido hacer un «esfuerzo» por recolocarlos.

El objetivo es mover la plantilla a otros establecimientos de la red o a empresas del grupo Union. Sin embargo, el cierre deja Jerusalén, por ahora, borrada del mapa de la cadena.

Los analistas coinciden: el auge de las compras deportivas durante la pandemia ha llegado a su fin. Los hábitos han vuelto a la normalidad y muchos israelíes prefieren comprar en el extranjero, obligando a las marcas a ajustarse el cinturón.

La letra pequeña: La salida de Talpiot se decidió incluso antes de que el nuevo propietario tomara las riendas, lo que indica que los problemas de ubicación venían de lejos.

¿Es un adiós definitivo a Jerusalén?

Desde la compañía insisten en que no es una retirada, sino un «reajuste técnico». Aseguran que su intención es volver a crecer en la ciudad con una ubicación que realmente funcione.

Pero la realidad es que, a partir del 30 de enero, los residentes tendrán que desplazarse fuera de la capital para comprar sus productos favoritos de Quechua o Kalenji.

En un mercado tan volátil como el actual, esta maniobra de Decathlon es un recordatorio de que ni siquiera las marcas más potentes son inmunes a una mala ubicación.

¿Volverán con un formato de tienda más pequeño en el centro o es el principio de un repliegue mayor? Estaremos muy atentos a los próximos movimientos de la ficha francesa en el tablero.

Por ahora, si tienes pensado pasar por el Decathlon de Talpiot, hazlo antes de que acabe el mes, porque después de eso, solo encontrarás juguetes y decoración de Jumbo.