Mercadona lanza los ingredientes clave para hacer tu propia smash burger por menos de 4 €

Sí, es posible. Y lo mejor: la puedes hacer con ingredientes fáciles de encontrar en tu supermercado de confianza, sin complicaciones y en pocos minutos. La receta se ha hecho popular en las redes por su sencillez, su precio y ese punto irresistible que abre el apetito.

Con pan brioche, carne bien marcada y queso fundido al momento, esta versión económica no tiene nada que envidiar a la de un restaurante gourmet. ¿Lo mejor? Tú controlas cada paso.

Una moda que encanta al paladar

Las smash burgers son hamburguesas que se cocinan aplastando la carne sobre una plancha muy caliente. Esta técnica carameliza inmediatamente la superficie, creando una corteza crujiente mientras mantiene el interior jugoso.

Esta forma de cocinarlas ha conquistado redes como TikTok e Instagram. ¿La razón? Es rápida, visual, apetecible y fácil de replicar. ¿El problema? Muchas versiones gourmet superan los 10 € por unidad.

Pero un creador de contenido ha demostrado que, con productos de Mercadona, se puede lograr el mismo efecto por solo 3,67 €. ¿Demasiado bueno para ser verdad?

Los ingredientes por menos de 4 €

Para conseguir esta burger épica, solo necesitas:

1 pan brioche

200 g de carne de vacuno madurada

2 lonchas de queso cheddar

2 lonchas de bacon

3 rodajas de pepinillos agridulces

1 cucharada de cebolla cruda

Ketchup

Mostaza

(Opcional: un poco de mantequilla para tostar el pan)

Estos ingredientes se encuentran fácilmente en Mercadona, y en la mayoría de supermercados. El objetivo: sabor intenso con el mínimo coste.

Paso a paso: cómo hacer tu smash burger en casa

1. Cocinar el bacon

Coloca las dos lonchas de bacon en una bandeja con papel vegetal. Cocínalas en el horno a 180 grados durante 10 minutos o hasta que estén doradas y crujientes.

2. Tostar el pan brioche

En una sartén caliente, añade un poco de mantequilla y tuesta el interior del pan brioche hasta que quede dorado. Este toque aporta un sabor mantecoso y una textura ligeramente crujiente.

3. Cocinar la carne (el momento “smash”)

Divide los 200 g de carne en dos bolas de 100 g. Colócalas en la sartén muy caliente y aplástalas con fuerza con una espátula o prensa.

Sala al gusto. Cocina durante unos 2 minutos, dales la vuelta, coloca una loncha de queso cheddar encima y deja que se derrita.

Repite para la segunda bola.

4. Montaje final: capa sobre capa

En la base del pan, mezcla ketchup y mostaza al gusto.

al gusto. Coloca las dos carnes con el queso derretido.

Añade las 3 rodajas de pepinillo .

. Incorpora la cebolla cruda para un toque fresco.

para un toque fresco. Coroa con el bacon crujiente .

. Cierra con la tapa del brioche tostado.

Y ya lo tienes. Una burger digna de una fotografía.

Trucos caseros para mejorarla (sin subir el precio)

Aplasta con una espátula pesada : cuanto más contacto, más caramelización.

: cuanto más contacto, más caramelización. Enfría bien la carne antes de cocinarla : ayuda a mantener los jugos.

: ayuda a mantener los jugos. Usa doble queso si te gusta bien derretido: uno cuando la giras, otro al final.

si te gusta bien derretido: uno cuando la giras, otro al final. ¿No tienes cebolla fresca? Utiliza cebolla frita de bote si vas justo de tiempo.

¿Por qué triunfan estas recetas virales?

Estas recetas funcionan porque conectan con el deseo de comer bien sin gastar mucho, en un momento donde todo sube de precio. También ofrecen una experiencia creativa y personalizable, perfecta para compartir.

Además, la estética de la smash burger —ese queso derretido, la carne dorada, el pan tostado— es pura satisfacción visual.

La hamburguesa más barata (y sabrosa) que puedes preparar

Con muy poco, puedes conseguir una hamburguesa que parece sacada de un food truck de moda. No necesitas freidora de aire, ni ingredientes caros, ni mucho tiempo. Solo una sartén caliente, buenos productos y ganas de cocinar.

¿Te animas a hacerla en casa? Cuéntanos cómo te ha quedado, si la has hecho más económica o si tienes algún truco que valga la pena compartir.

Compártela con amigos y que empiece el apetito.