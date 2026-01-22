Café como el de una cafetería por menos de 65 euros: la nueva joya de Lidl lo hace posible

Diseño retro, presión profesional y espumador de leche en un solo aparato. Una opción que promete revolucionar las mañanas de los amantes del buen café.

Desde hace unos días, una nueva cafetera está causando sensación en las redes sociales y en las tiendas físicas. Se trata de una propuesta de Lidl que, por solo 62,99 euros, permite preparar en casa un café con calidad de barista. Con un diseño atractivo, funcionalidades completas y un precio difícil de igualar, esta máquina se posiciona como una opción ganadora para quien busca elevar su ritual cafetero sin vaciar el bolsillo.

Diseño y funcionalidad: pequeña por fuera, completa por dentro

Uno de los primeros detalles que llama la atención es su estética retro, con formas redondeadas y acabado en color crema. Es un diseño que recuerda a las cafeteras clásicas de los años 60, pero adaptado a las cocinas modernas.

Su tamaño compacto la hace perfecta para espacios reducidos, sin sacrificar funcionalidad. Incluye una bandeja antigoteo extraíble, ideal para una limpieza fácil, y un depósito de agua de 1,35 litros que permite varias preparaciones antes de volver a llenar.

Además, está equipada con filtros para una o dos tazas, lo que permite adaptar la cantidad a cada momento. Su manejo es sencillo, sin complicaciones, apto para quien no tiene experiencia previa con cafeteras de brazo.

Café con cuerpo y espuma: la experiencia barista al alcance de todos

Pero lo más relevante está en su interior. La cafetera cuenta con una bomba de presión de 15 bares, un estándar en modelos profesionales que permite extraer el café con fuerza y obtener esa espuma densa y persistente que caracteriza a los buenos espressos.

A esto se añade un espumador de leche integrado, un detalle que marca la diferencia. Con él, se pueden preparar capuchinos, lattes o simplemente una leche caliente espumosa que convierte cualquier café en una bebida de cafetería.

El resultado es una taza con aroma intenso, sabor equilibrado y textura cremosa, incluso utilizando cafés molidos convencionales. Para quien busca replicar su bebida favorita sin salir de casa, esta máquina lo pone al alcance con solo apretar un botón.

¿Para quién es ideal esta cafetera?

Este modelo está claramente pensado para un perfil concreto: amantes del café que no quieren gastar una fortuna, pero sí valoran la calidad en cada taza. También es perfecta para quien vive en pisos pequeños, estudios o cocinas con poco espacio.

Además, su uso intuitivo y rápido la convierte en una buena opción tanto para las mañanas ajetreadas como para momentos más tranquilos. No se necesita experiencia previa: solo hay que poner el café molido, accionar el brazo y dejar que la máquina haga el resto.

Incluso puede ser una buena elección como primera cafetera exprés, para quien quiere dar el salto desde las cápsulas a una preparación más artesanal y económica.

Comparativas y posibles limitaciones: ¿mejor que otras opciones?

En el mercado hay otras cafeteras de estilo similar, incluso dentro del propio catálogo de Lidl. La marca también ha promocionado en otras ocasiones modelos más básicos por unos 45–50 euros, con una estética similar pero sin espumador de leche ni bomba de 15 bares.

¿Vale la pena esta por 62,99 euros? Todo indica que sí. El espumador y la presión extra son diferencias notables que justifican el precio. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas limitaciones: el cuerpo está hecho de plástico, no es tan silenciosa como modelos de gama alta, y no incluye molinillo de café.

En comparación con marcas como De’Longhi o Cecotec, que ofrecen prestaciones similares a partir de 100 euros, esta cafetera de Lidl se posiciona como una alternativa low-cost pero eficaz, ideal para quien prioriza el precio sin renunciar al placer de un buen café.

El café de siempre, ahora en casa

Cafeterías hay muchas, pero no todas las mañanas se tiene tiempo o ganas de salir. Con propuestas como esta, el buen café ya no es exclusivo de los locales especializados. Lidl ha logrado acercar la experiencia barista a los hogares, y lo ha hecho a un precio realmente competitivo.

Si eres de los que disfrutan de un capuchino espumoso o un espresso con cuerpo, esta pequeña máquina puede ser tu próxima adquisición. Y si ya la has probado, cuéntanos: ¿está a la altura de tus expectativas?

¿Has probado esta cafetera exprés de Lidl? ¿Qué otras opciones recomiendas? Comparte tu experiencia y únete a la conversación.

