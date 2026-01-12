Sorpresa a Amazon: rebaixa inesperada en el mòbil més resistent, ara amb un 37% de descompte

El DOOGEE Blade GT Pro es troba en oferta flash per 303,99€ a Amazon Espanya, amb una rebaixa del 32 % respecte al seu preu habitual + cupó del 5%. Aquest telèfon tot terreny de gamma mitja-alta ofereix 32 GB de RAM, 512 GB d’emmagatzematge i bateria de 5.800 mAh, combinant potència i resistència per a usuaris exigents.
Potència i resistència per a les condicions més extremes
El Blade GT Pro integra un potent processador MediaTek Dimensity 7025 5G amb arquitectura Octa-Core (2× Cortex-A78 fins a 2,5 GHz i 6× Cortex-A55 fins a 2 GHz) i està acompanyat per una generosa configuració de 32 GB de RAM (12 GB física + 20 GB virtual) i 512 GB de ROM, expansible amb microSD fins a 2 TB. La seva pantalla IPS de 6,72 polzades amb resolució FHD+ ofereix una experiència visual suau i nítida gràcies a la freqüència de refresc de 120 Hz.
Amb una bateria de 5.800 mAh i càrrega ràpida de 18W, el mòbil garanteix autonomia per a dies, ideal per a aventures i ús intensiu sense necessitat de recarregar sovint.
Càmera intel·ligent amb reconeixement per IA i efectes LED dinàmics
El DOOGEE Blade GT Pro destaca per la seva càmera principal de 100 MP, complementada amb sensors de 32 MP i 8 MP, amb suport HDR per captar imatges detallades. A més, incorpora una càmera intel·ligent amb funcions d’intel·ligència artificial capaç de reconèixer plantes, animals, textos i productes en línia, detectar fins a 12 escenes diferents i fins i tot traduir textos i ajudar en tasques escolars.
Aquest model presenta també efectes de llum LED dinàmics que s’activen en diferents situacions: trucades entrants, SMS, fotos i música, amb possibilitat de personalitzar el ritme i la intensitat de la il·luminació, aportant un toc modern i distintiu.
Resistència militar certificada
Amb certificacions IP68, IP69K i MIL-STD-810H, el Blade GT Pro està preparat per resistir aigua, pols, cops i canvis de temperatura extrems. Aquest nivell de durabilitat assegura un funcionament fiable en entorns humits, aventures a l’aire lliure i situacions d’ús exigent.
Característiques addicionals i accessoris
Aquest mòbil inclou suport per a doble SIM 5G, amb ranura per a dues targetes Nano SIM o targeta microSD. Entre les seves comoditats, ofereix NFC, GPS, OTG i desbloqueig per empremta i reconeixement facial. El seu disseny mesura 178,5×83,5×10,5 mm i pesa 265 grams, sent un dispositiu rugeritzat però relativament lleuger dins la seva categoria.
A més, compta amb una tecla personalitzada a la part esquerra, que pot programar-se per obrir ràpidament la càmera, activar la llanterna o enviar una alerta SOS, afegint funcionalitats pràctiques en situacions d’emergència.
El paquet inclou el mòbil, un cable tipus C, un carregador, una pel·lícula protectora antiexplosió i un manual d’instruccions.
Oferta atractiva que el situa entre els millors tot terreny
El preu habitual del DOOGEE Blade GT Pro ronda els 529,99 €, però amb l’oferta flash a Amazon es pot aconseguir per 409,99 €, amb un possible cupó addicional de 40 € que el deixaria en només 369,99 €. Aquesta rebaixa el converteix en una de les opcions més competitives per a usuaris que busquen un telèfon resistent amb alt rendiment i gran capacitat d’emmagatzematge.
Opinions d’usuaris satisfets
Els compradors destaquen especialment la seva robustesa i autonomia, així com la fluïdesa del sistema gràcies a la seva gran memòria RAM i el processador eficaç. Alguns comentaris recents destaquen que és un “mòbil irrompible” amb bateria per a dies i una càmera que ofereix resultats sorprenents per la seva gamma de preu.
Un mòbil resistent, potent i amb molta autonomia
El DOOGEE Blade GT Pro reuneix característiques rares en un mateix dispositiu: un mòbil rugeritzat amb certificacions militars, pantalla fluida a 120 Hz, càmera intel·ligent amb IA i bateria de gran capacitat. La seva oferta actual a Amazon el fa encara més atractiu per a aquells que necessiten durabilitat sense sacrificar prestacions.
Si busques un mòbil que aguanti qualsevol situació sense renunciar a un rendiment elevat, el Blade GT Pro és una opció a considerar seriosament.
Comparteix aquesta oferta amb qui necessiti un mòbil fiable i durador abans que s’esgoti!